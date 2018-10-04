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Все про:война (3081) вооружение (3013) завод (344) танк (618) Харьков (4013) Укроборонпром (506)

 Завод им. Малышева приступил к производству танков БМ "Оплот" для ВСУ. Поставка ожидается в 2019 году

Заказ на изготовление танков БМ "Оплот" уже выполняется.

Об этом сообщил 3 октября в Харькове генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Depo.Харків".

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По его словам, завод имени Малышева и другие предприятия концерна начинают работать над "Оплотами".

"В 2018 году передачи "Оплота" не будет, в 2019 будет", - сказал Букин, отметив, что количество танков, которые будут переданы является государственной тайной.

Глава завода им. Малышева Александр Ланин в свою очередь добавил, что предприятие сейчас работает над несколькими заказами, в том числе над изготовлением танков "Оплот", модернизацией танков Т-64 и восстановлением складских запасов танковых двигателей для обновления оперативного резерва ВСУ.

Напомним, что еще в 2017 году в соответствии с решением СНБО от 11 июля 2017 №183 / 2017 на поставку танков БМ "Оплот" было выделено 300 млн гривен за счет конфискованных средств. Первые танки планировали получить в 2018 году.

Позже появилась информация, что в соответствии с возможностями оборонной промышленности сроки поступления танков могут отложить.

Источник: https://censor.net.ua/n3089570
 
   
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Опять наврали, весной писали что первые поставки будут осенью 2018
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Ты ждешь свой танк? Танкист наверное? Диванный.....
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Паливода Александр - а ты не диванный? Откуда пишешь?

С дома или офиса Минстец?
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он пишет из своей Родины в отличие от тебя прокси-тролля
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«Укроборонпром» начнет производить Оплоты для ВСУ. Отмечается, что танк Оплот, принятый на вооружение в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. В концерне заявили, что интегрируют в «Оплоты» для украинской армии технологии, усовершенствованные с учетом боевого опыта. Речь идет о прицельном комплексе и системе управления огнем.

типо на поставку боевых танков «Оплот-Т» в 2018 - 6 шт «Опло» в ВСУ за 300 000 000 грв декабрь 2018 г
Евгений Приходько a7a71b78

Опять наврали, весной писали что первые поставки будут осенью 2018
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Уже освоено серийное производство новейших танков «Оплот», я слышал, что у нас они производились, но в полном объёме шли на экспорт. У украинской армии не было денег для того, чтобы закупить современные танки и вооружить Вооруженные силы этими танками. Мы внесли изменения в государственный бюджет, и первые танки «Оплот» производства Харьковского завода поступят в вооружённые силы Украины в этом году. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов. -Порошенко , август 2017.
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ключевое слово :" .. для ВСУ !! " .. ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ ВОЙНЫ !
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Для зрадофилов поясню... вопрос об Оплотах подымался сразу и давно, было решено вместо выпуска новых дорогих танков модернизировать Т-64 побольше и подешевле. Потому, что надо было насытить танковые части техникой и сделать это быстро.
Как только эта задача была решена дошло дело и в армии появились деньги и ресурсы дошло дело и до новых танков. Не усерайся зря.
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Щас набегут моральные уроды и полезные идиоты зраду зрадную разводить.
Что там в Ольгино обеденного перерыва нет? ))
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Т.е. все, кто в очередной раз ловит на вранье соевую команду - это агенты Крымля?
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прикольная работка у тебя - выдумывать чужое враньё.
"Напомним, что еще в 2017 году в соответствии с решением СНБО от 11 июля 2017 №183 / 2017 на поставку танков БМ "Оплот" было выделено 300 млн гривен за счет конфискованных средств. Первые танки планировали получить в 2018 году.
Позже появилась информация, что в соответствии с возможностями оборонной промышленности сроки поступления танков могут отложить."
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... В 2019-му,... після виборів - десь це вже було: ато за 2 дні, 2 апача, жити по новому і т.д., і т.п.
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Оплаты для ВСУ - это замечательно! Но очень хорошо Ито, что наконец выполнили контрат перед Таиландом. Сорви мы его и можно было бы с нашим вооружением на внешние рынки больше не выходить.
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"В 2018 году передачи "Оплота" не будет, в 2019 будет" выбери меня Мармеладного и все будет в 2019 и пенсии и зарплаты и локшина и еще куча обяцянок-цяцянок
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Мабуть не дуже вдале, скоріше популістське рішення...
Так, цей танк, переважає совєтські танки, які стоять на озброєнні рашки, але ж, в основному за рахунок новітньої оптроніки, приладів спостереження, зокрема тепловізійних.
При встановленні цих приладів на модернізовані танки типу Т-64, або Т-72, різниця у бойових якостях цих танків, практично нівелюється.
До того ж, танки Оплот, значно дорожчі, тим більше, що виробляється з нуля.
Але ж «народ трєбуєт»...
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат танки "Оплот" до конца 2018 года.

Ранее получение танков ожидалось в начале 2018 года.

https://www.rbc.ua/rus/news/vsu-poluchat-tanki-oplot-kontsa-2018-goda-1519401703.html
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииЗавод им. Малышева приступил к производству танков БМ "Оплот" для ВСУ. Поставка ожидается в 2019 году
 
 
 
 
 
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