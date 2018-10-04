 Завод им. Малышева приступил к производству танков БМ "Оплот" для ВСУ. Поставка ожидается в 2019 году

Об этом сообщил 3 октября в Харькове генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Depo.Харків".
По его словам, завод имени Малышева и другие предприятия концерна начинают работать над "Оплотами".
"В 2018 году передачи "Оплота" не будет, в 2019 будет", - сказал Букин, отметив, что количество танков, которые будут переданы является государственной тайной.
Глава завода им. Малышева Александр Ланин в свою очередь добавил, что предприятие сейчас работает над несколькими заказами, в том числе над изготовлением танков "Оплот", модернизацией танков Т-64 и восстановлением складских запасов танковых двигателей для обновления оперативного резерва ВСУ.
Напомним, что еще в 2017 году в соответствии с решением СНБО от 11 июля 2017 №183 / 2017 на поставку танков БМ "Оплот" было выделено 300 млн гривен за счет конфискованных средств. Первые танки планировали получить в 2018 году.
Позже появилась информация, что в соответствии с возможностями оборонной промышленности сроки поступления танков могут отложить.
С дома или офиса Минстец?
типо на поставку боевых танков «Оплот-Т» в 2018 - 6 шт «Опло» в ВСУ за 300 000 000 грв декабрь 2018 г
Евгений Приходько a7a71b78
Опять наврали, весной писали что первые поставки будут осенью 2018
Как только эта задача была решена дошло дело и в армии появились деньги и ресурсы дошло дело и до новых танков. Не усерайся зря.
Что там в Ольгино обеденного перерыва нет? ))
"Напомним, что еще в 2017 году в соответствии с решением СНБО от 11 июля 2017 №183 / 2017 на поставку танков БМ "Оплот" было выделено 300 млн гривен за счет конфискованных средств. Первые танки планировали получить в 2018 году.
Позже появилась информация, что в соответствии с возможностями оборонной промышленности сроки поступления танков могут отложить."
Так, цей танк, переважає совєтські танки, які стоять на озброєнні рашки, але ж, в основному за рахунок новітньої оптроніки, приладів спостереження, зокрема тепловізійних.
При встановленні цих приладів на модернізовані танки типу Т-64, або Т-72, різниця у бойових якостях цих танків, практично нівелюється.
До того ж, танки Оплот, значно дорожчі, тим більше, що виробляється з нуля.
Але ж «народ трєбуєт»...
Ранее получение танков ожидалось в начале 2018 года.
https://www.rbc.ua/rus/news/vsu-poluchat-tanki-oplot-kontsa-2018-goda-1519401703.html