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 Политика Украины
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 На Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина защищает не только свою независимость и территориальную целостность, но и ценности демократии и свободы во всей Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Мы не просим солдат. Мы только просим, ​​чтобы ЕС оставался на нашей стороне, потому что быть вместе - единственный способ, чтобы быть сильнее. Понимаете, на Донбассе мы защищаем не только наш национальный суверенитет - мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Я бы хотел повезти Сальвини (министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. - Ред.) на Донбасс, чтобы показать ему школы и рынки после российских бомбардировок. Погибших детей, а также детей-сирот, военных вдов и разрушенные города. И я уверен, что тогда он бы понял насколько нужны санкции против Москвы", - также добавил Президент.

"На самом деле, боюсь, что ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую, по вине Кремля, переживает Украина", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что ценности всегда важнее денег и лучше выполнять собственные обязательства перед ЕС, чем делать бизнес с Россией.

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Президент отметил, что Украина уже четыре года является объектом российской агрессии, "когда российские солдаты на нашей территории убивают наших солдат и наших мирных граждан".

"Такое грубое нарушение международного права, которое уже привело к одиннадцати тысячам погибших, должно вызвать протест у любого политика, который себя уважает. Я бы мог также рассказать Сальвини об ужасных условиях, в которых находятся украинские заключенные в российских тюрьмах, или о преследовании 350 тыс. крымских татар, которые не приняли российсике паспорта после незаконной аннексии со стороны Москвы", - отметил Президент Украины.

Президент заметил: "Путин - только император, который хочет присоединить мою страну, даже не спрашивая мнение наших людей. Представим, что завтра он захочет сделать то же самое с Сардинией. Может организовать фальшивый референдум и заявить, что остров вдруг стал российским. Каждый итальянец начал бы борьбу, чтобы получить его обратно и, конечно же получил бы поддержку всего мира. Так же и я жду, чтобы все, включая Италию, боролись против российской военной оккупации моей страны".

Глава государства также подчеркнул важность экономических ограничительных санкций против страны-агрессора, напрямую связанные с выполнением Минских договоренностей.

"На самом деле, экономические санкции до сих пор являются действенными, потому что, несмотря на рост цены на газ, российская экономика в состоянии стагнации, а покупательная способность россиян падает. Пока эти санкции не являются наказанием, а лишь механизмом, чтобы держать РФ за столом переговоров, целью которых является возвращение Украине оккупированных территорий", - сказал Петр Порошенко и добавил, что с учетом амбиций Путина все европейские государства должны позаботиться о защите своей национальной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3089569
 
   
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Защитник европейских ценностей...
с фабрикой в Липецке...
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Бот , а шо такой маленький список? А где офшор , вальцман , барыга..... ? Стареешь На Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5268
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На Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5757
красавчег! На Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8772
псы. интересно кто ему тексты пишет? Зеленский?
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имхо Сардинию не надо было трогать
у пересечных украинцев от этого названия начинает вырабатываться желудочный сок
и чувство легкой горечи что сегодня они не могут позволить купить себе этот продукт
по понятным причинам
... лучше бы он сказал с Японией
псы. пойду пообедаю ...
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ВКЛ_это_мы_01 - все правильно...

Язык у него подвешен на 5 конечно....
Уверен что заканчивал специальные курсы демагогии у лучших специалистов....
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А зачем писать.....
Судя по всему у него пачка красивых тезисов на картонках, которые он периодически тусует.
Одно и тоже из года в год - никакой фантазии.
Не удивительно что его никто уже слушать не хочет.
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Ушатал своими тупыми лозунгами. Защитник Европы, блин.
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Европа хочет демократию по версии Порошенко? Она что, сошла с ума?
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Забота наша такая,
Забота наша простая,
Жила бы "рошен" родная
И нету других забот...
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А ты то тут причем? ты занимаешься совсем другим!

Глава Национального
антикоррупционного бюро
Украины Артем Сытник
сообщил о том,
чторуководители Службы
Безопасности (СБУ) имеют
отношение к «крышеванию»
игорного бизнеса.
По словам директора НАБУ, часть
руководства СБУ имеет отношение
к «крышеванию» игорного
бизнеса в Украине.
Артем Сытник отметил, что в
ноябре прошлого года был провал
документирования коррупционной
схемы в миграционной службе,
который привел к прекращению
одного очень громкого дела.
Причиной срыва он назвал то, что
работник СБУ был причастен к
делу о миграционной службе, а
ему приписывалось получение
взятки.
«После этого вместо совместного
расследования дел сорвались
другие операции, например,
фиксация крышевание игорного
бизнеса, к которому были
причастны отдельные
руководители СБУ», - объяснил
он.

Как там кремляди молвят: "какие ваши доказательства"?...да порохосрань?

Защищать страну с КПД 5% это достижение блть!
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Ситуация следующая: Порошенко создал такое СБУ, с которым русне и ФСБ не нужно.
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Товарооборот с Россией, которую, помнится, признали
агрессором, растёт...
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Пэпа, мы тебе верим! Даже в том, что Ротердам является пригородом Донецка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы, - Порошенко
 
 
 
 
 
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