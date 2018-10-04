 На Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Мы не просим солдат. Мы только просим, чтобы ЕС оставался на нашей стороне, потому что быть вместе - единственный способ, чтобы быть сильнее. Понимаете, на Донбассе мы защищаем не только наш национальный суверенитет - мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы", - подчеркнул Петр Порошенко.
"Я бы хотел повезти Сальвини (министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. - Ред.) на Донбасс, чтобы показать ему школы и рынки после российских бомбардировок. Погибших детей, а также детей-сирот, военных вдов и разрушенные города. И я уверен, что тогда он бы понял насколько нужны санкции против Москвы", - также добавил Президент.
"На самом деле, боюсь, что ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую, по вине Кремля, переживает Украина", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что ценности всегда важнее денег и лучше выполнять собственные обязательства перед ЕС, чем делать бизнес с Россией.
Президент отметил, что Украина уже четыре года является объектом российской агрессии, "когда российские солдаты на нашей территории убивают наших солдат и наших мирных граждан".
"Такое грубое нарушение международного права, которое уже привело к одиннадцати тысячам погибших, должно вызвать протест у любого политика, который себя уважает. Я бы мог также рассказать Сальвини об ужасных условиях, в которых находятся украинские заключенные в российских тюрьмах, или о преследовании 350 тыс. крымских татар, которые не приняли российсике паспорта после незаконной аннексии со стороны Москвы", - отметил Президент Украины.
Президент заметил: "Путин - только император, который хочет присоединить мою страну, даже не спрашивая мнение наших людей. Представим, что завтра он захочет сделать то же самое с Сардинией. Может организовать фальшивый референдум и заявить, что остров вдруг стал российским. Каждый итальянец начал бы борьбу, чтобы получить его обратно и, конечно же получил бы поддержку всего мира. Так же и я жду, чтобы все, включая Италию, боролись против российской военной оккупации моей страны".
Глава государства также подчеркнул важность экономических ограничительных санкций против страны-агрессора, напрямую связанные с выполнением Минских договоренностей.
"На самом деле, экономические санкции до сих пор являются действенными, потому что, несмотря на рост цены на газ, российская экономика в состоянии стагнации, а покупательная способность россиян падает. Пока эти санкции не являются наказанием, а лишь механизмом, чтобы держать РФ за столом переговоров, целью которых является возвращение Украине оккупированных территорий", - сказал Петр Порошенко и добавил, что с учетом амбиций Путина все европейские государства должны позаботиться о защите своей национальной безопасности.
с фабрикой в Липецке...
красавчег!
псы. интересно кто ему тексты пишет? Зеленский?
у пересечных украинцев от этого названия начинает вырабатываться желудочный сок
и чувство легкой горечи что сегодня они не могут позволить купить себе этот продукт
по понятным причинам
... лучше бы он сказал с Японией
псы. пойду пообедаю ...
Язык у него подвешен на 5 конечно....
Уверен что заканчивал специальные курсы демагогии у лучших специалистов....
Судя по всему у него пачка красивых тезисов на картонках, которые он периодически тусует.
Одно и тоже из года в год - никакой фантазии.
Не удивительно что его никто уже слушать не хочет.
Забота наша такая,
Забота наша простая,
Жила бы "рошен" родная
И нету других забот...
Глава Национального
антикоррупционного бюро
Украины Артем Сытник
сообщил о том,
чторуководители Службы
Безопасности (СБУ) имеют
отношение к «крышеванию»
игорного бизнеса.
По словам директора НАБУ, часть
руководства СБУ имеет отношение
к «крышеванию» игорного
бизнеса в Украине.
Артем Сытник отметил, что в
ноябре прошлого года был провал
документирования коррупционной
схемы в миграционной службе,
который привел к прекращению
одного очень громкого дела.
Причиной срыва он назвал то, что
работник СБУ был причастен к
делу о миграционной службе, а
ему приписывалось получение
взятки.
«После этого вместо совместного
расследования дел сорвались
другие операции, например,
фиксация крышевание игорного
бизнеса, к которому были
причастны отдельные
руководители СБУ», - объяснил
он.
Как там кремляди молвят: "какие ваши доказательства"?...да порохосрань?
Защищать страну с КПД 5% это достижение блть!
агрессором, растёт...