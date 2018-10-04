 Консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата, - МИД Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что об этом было сегодня сообщено послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.
"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от каких-либо недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства.
Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров", - сказано в сообщении.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
але ще можуть зробити два назад..
почекаємо, подивимось, чи будуть реальні зміни.
В мене нема підстав вважати їх дурнями, тому є підозра, що їх дії досить прораховані.
Бо їхні дурепи порозумнішають лише тоді, коли з ЄС та НАТО попруть за зухвальство.
А теперь бы раше - консулов выслать....(хоть кого нибудь)....
Раша у нас Крым забрала и воюет с нами на востоке, если кто забыл....
так и безвиз можно проипать
дают паспорта та и хрен с ними
не насильно же
еслибы я был мадьяр я бы тоже взял парочку
и из киева тоже
кстати консульство РФ например в Харькове никто не закрыл, никто никого никуда не выслал
несмотря что паспортов педерация в том же крыму нашим гражданам навыдовала немеряно
получается мадьяры хуже кацапов?
или кацапы лучше мадьяр?
украинские туристы в польшу просто подрывают экономику Украины и уже! развалили весь пенсионный фонд (со слов Ревы)
зачем такое делать?
если сидеть в жопе, так всем месте
я не прав?
эти люди точно не патриоты Украины!
минимум 8000!
терпеть осталось недолго
при любом раскладе)
https://ipnews.in.ua/news/ukraine/vengriya-razreshila-rabotat-ukrainskim-zarobitchanam-po-bezvizu/
Они сделали это из-за потребности в рабочих руках...
Нарешті.
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Европарламент ввел санкции против Венгрии Европейский парламент 12 сентября проголосовал за введение санкций против Венгрии. Это первый случай принятия штрафных мер в отношении страны-участницы ЕС. ... https://fakty.ictv.ua/.../20180912-istorychne-rishennya-yevroparlament-zaprovadyv-san...
Теперь Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС.
что нашего посла попросят - тоже предсказуемо
как раша завоет в один голос с Венгрией - ваще стопроцентно
а вот как ЕС и США отреагируют на этот шкандаль переросший в ..."ноты"???
ладно, ниче, 100 лет жили без европы и еще как-нибудь поживете
Путем призыва к непивоновению и нарушению законов. Слвоами - не гортие украской влсти...
Все равно что у тебя под носом сосед трахает твою жену и просит что ты табе не рассказывала.
И так во всех нормальных странах. Можно еще получить без очереди у президента или "проспонсировать" от пол ляма до двух.
Влажные фантазии, что тут раздают направо и налево паспорта, оставь при себе.
а вот выдать паспорт гражданину Венгрии в венгерском же консульстве этого никто не запрещал
Беларуских стало много -- ...но на Ляйпциг, с А9, не сворачивают -- топят из Мюнхена на Берлин! ...за крывэтками...*)
Глава Национального
антикоррупционного бюро
Украины Артем Сытник
сообщил о том,
чторуководители Службы
Безопасности (СБУ) имеют
отношение к «крышеванию»
игорного бизнеса.
По словам директора НАБУ, часть
руководства СБУ имеет отношение
к «крышеванию» игорного
бизнеса в Украине.
Артем Сытник отметил, что в
ноябре прошлого года был провал
документирования коррупционной
схемы в миграционной службе,
который привел к прекращению
одного очень громкого дела.
Причиной срыва он назвал то, что
работник СБУ был причастен к
делу о миграционной службе, а
ему приписывалось получение
взятки.
«После этого вместо совместного
расследования дел сорвались
другие операции, например,
фиксация крышевание игорного
бизнеса, к которому были
причастны отдельные
руководители СБУ», - объяснил
он.
НАПУ холтурщики криворукие, я ето точна зная, мне дыбилу эта в методичке написали!