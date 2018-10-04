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Все про:Венгрия (702) МИД (4741) нон грата (348) консул (84) Кешкень (2)

 Консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата, - МИД Украины

Консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что об этом было сегодня сообщено послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от каких-либо недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Имеют право", - посол Венгрии Кешкень о выдаче венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье

Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/n3089567
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то перестали расшаркиваться перед йобиками.
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безвиз тут непричем, венгров ЕС штрафует за национализм...
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Наконец-то перестали расшаркиваться перед йобиками.
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це лише перший крок вперед..
але ще можуть зробити два назад..
почекаємо, подивимось, чи будуть реальні зміни.
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Змін не буде, йобіки вже все давно для себе вирішили.
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Мадяри ніколи все до кінця не вирішують, бо це їх суть.
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Так цибати на УкраЇну, потрібно бути чи повним дурнем, чи досить розумним.
В мене нема підстав вважати їх дурнями, тому є підозра, що їх дії досить прораховані.
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Добре, хоч тепер допетрали, що сусідам, які втратили береги, треба періодично показувати зуби...
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Дійсно, що треба забути про меншовартість Консула Угорщини в Береговому оголошено персоною нон грата, - МЗС України - Цензор.НЕТ 1665
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До речі я мадяр поважаю і не вважаю дурнями, але ці дії не схвалюю. Вони часто діють імпульсивно без прорахування, як багато разів із Румунією і Словаччиною. Вивчи це питання і зміниш думку про суперечку Угорщини і України.
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до українців вони добре ставляться
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Мадяри дуже особливі, що треба враховувати у відносинах.
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А никто не расшаркивался перед ними и раньше . Лишь хотели с ними по хорошему ,не получилось . Теперь пусть не обижаются . Консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1526 .
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Готуйтеся до розриву дипвідносин з мадьярами.
Бо їхні дурепи порозумнішають лише тоді, коли з ЄС та НАТО попруть за зухвальство.
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Похолодання у дипвідносинах буде, а до розриву не дійде, бо тоді більше втратять мадяри.
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смело....
А теперь бы раше - консулов выслать....(хоть кого нибудь)....
Раша у нас Крым забрала и воюет с нами на востоке, если кто забыл....
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И на что власти страны не пойдут лишь бы не улучшать благосостояние народа чтоб венгры ехали сюда а не наши венгры уебывали из Украины.
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Тю. А кто "нашим венграм", мечтающим о венгерском гражданстве, мешает свалить в свою Венгрию и получить там гражданство? Или нам мало примера и последствий раздачи паспортов Мокшандией? Или нам граблями всю дорогу себе выстелить? Привет Дейлу.
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Так більшість українських мадяр вже має угорське громадянство. Дейл поспішив на допомогу, але побачив у зоомагазині корм для хом'яків
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Да пусть имеют, на здоровье... но сидят тихо-тихо.
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Який ідіот може поїхати жити до мадярів?
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рискует клим
так и безвиз можно проипать
дают паспорта та и хрен с ними
не насильно же
еслибы я был мадьяр я бы тоже взял парочку
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безвиз тут непричем, венгров ЕС штрафует за национализм...
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ну тогда нехай высылают)
и из киева тоже
кстати консульство РФ например в Харькове никто не закрыл, никто никого никуда не выслал
несмотря что паспортов педерация в том же крыму нашим гражданам навыдовала немеряно
получается мадьяры хуже кацапов?
или кацапы лучше мадьяр?
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Не шатай будку, в СБУ, Генштаба и МИДа родственники не Венгрии, а в Крыму, зачем им портить отношения?
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Неплохо было бы что-то делать с заробитчанами и туристами в Венгрию, в качестве дополнительной меры...
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Польша прямо палки в колёса не ставит...
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польша не при делах
украинские туристы в польшу просто подрывают экономику Украины и уже! развалили весь пенсионный фонд (со слов Ревы)
зачем такое делать?
если сидеть в жопе, так всем месте
я не прав?
эти люди точно не патриоты Украины!
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говорят таких зарплат уже давно нет
минимум 8000!
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та не расстраивайся так Консула Угорщини в Береговому оголошено персоною нон грата, - МЗС України - Цензор.НЕТ 4046
терпеть осталось недолго
при любом раскладе)
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А чешские, словацкие, немецкие, итальянские и португальские чего незаслуженно обойдены вниманием?
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С июня 2017 года, после введения безвизового режима, украинцы могут работать в Венгрии просто с биометрическим паспортом.

https://ipnews.in.ua/news/ukraine/vengriya-razreshila-rabotat-ukrainskim-zarobitchanam-po-bezvizu/

Они сделали это из-за потребности в рабочих руках...
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я об этом, так же как во всех старнах ЕС, для этого не нужно гражданство.
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Украинский биометрический паспорт даёт право работать или, всё-таки, нужна рабочая виза?
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У мадяров ніяких наших заробітчан не має. Єдина країна де стало у рази гірше після вступу до ЄС. Вони ніщебпроди, що там робити?
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Венгрия, увы, всё ещё имеет право голоса в ЕС и НАТО...
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к тому времени или ишак сдохнет или падишах...
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да и хрен с ними, всё равно нам туда дороги не будет, пока параша на сдохнет, как государство. А потом притихнут, как финансирование прекратиться.
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Пока да . Но скоро они достанут и ЕС и НАТО своей грязной политикой . Консула Угорщини в Береговому оголошено персоною нон грата, - МЗС України - Цензор.НЕТ 4600.
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Европарламент ввел санкции против Венгрии Европейский парламент 12 сентября проголосовал за введение санкций против Венгрии. Это первый случай принятия штрафных мер в отношении страны-участницы ЕС. ... https://fakty.ictv.ua/.../20180912-istorychne-rishennya-yevroparlament-zaprovadyv-san...
Теперь Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС.
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ну то что Венгрия рогом упрется и будет и дольше хамить и все блокировать - это ясно
что нашего посла попросят - тоже предсказуемо
как раша завоет в один голос с Венгрией - ваще стопроцентно
а вот как ЕС и США отреагируют на этот шкандаль переросший в ..."ноты"???
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Я очень сомневаюсь, что этот шаг не согласован с выше названными структурами. Особенно, после заявления посла США при НАТО.
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теперь ёбики в ответ будут бомбить будапешт? Консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 7186
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МИДовские дурачки сознательно пошли на обострение, зачем? ну давайте, будет вам "эвропэйське майбутне", расскажете потом
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если гости срут у тебя дома тебе на голову, это твои проблемы, мы так не хотим.
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если ты называешь раздачу паспортов консульствами - срать на голову, то я тебе сообщу, что все консульства мира этим занимаются, включая украинские, во всех странах
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если при этом агитируют против украинской власти, то это гадить не только на голову, а по всему периметру.
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агитировали против власти? это как? зная о ее неадекватности сказали не говорить нй ничего?
ладно, ниче, 100 лет жили без европы и еще как-нибудь поживете
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"...агитировали против власти? это как?"

Путем призыва к непивоновению и нарушению законов. Слвоами - не гортие украской влсти...
Все равно что у тебя под носом сосед трахает твою жену и просит что ты табе не рассказывала.
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По Украинскому закону, ты должен прожить пять лет и сдать экзамен на знание языка.
И так во всех нормальных странах. Можно еще получить без очереди у президента или "проспонсировать" от пол ляма до двух.
Влажные фантазии, что тут раздают направо и налево паспорта, оставь при себе.
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при этом говорят, что это нельзя рассказывать украиснким властям. Налицо агрессия...
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это внутренее дело государств кому и за что оно выдает гражданства, этническим немцам, полякам, чехам, тоже дают гражданства, причем даже заочно и не только проживающим в Украине, везде, даже в США.
а вот выдать паспорт гражданину Венгрии в венгерском же консульстве этого никто не запрещал
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при этом НЕЛЗЯ нарушать законы страны пребывания! Теми более призывать к этому граждан этой страны.
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...мадьярских фур на автобанах в Германии, меньше, чем парашных -- точнее, совсем не видно...
Беларуских стало много -- ...но на Ляйпциг, с А9, не сворачивают -- топят из Мюнхена на Берлин! ...за крывэтками...*)
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Имитация бурной деятельности, учитывая что:

Глава Национального
антикоррупционного бюро
Украины Артем Сытник
сообщил о том,
чторуководители Службы
Безопасности (СБУ) имеют
отношение к «крышеванию»
игорного бизнеса.
По словам директора НАБУ, часть
руководства СБУ имеет отношение
к «крышеванию» игорного
бизнеса в Украине.
Артем Сытник отметил, что в
ноябре прошлого года был провал
документирования коррупционной
схемы в миграционной службе,
который привел к прекращению
одного очень громкого дела.
Причиной срыва он назвал то, что
работник СБУ был причастен к
делу о миграционной службе, а
ему приписывалось получение
взятки.
«После этого вместо совместного
расследования дел сорвались
другие операции, например,
фиксация крышевание игорного
бизнеса, к которому были
причастны отдельные
руководители СБУ», - объяснил
он.

НАПУ холтурщики криворукие, я ето точна зная, мне дыбилу эта в методичке написали!
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...а так кормят на беларуских авиалиниях... ...точно, шо корм...*)
Консула Угорщини в Береговому оголошено персоною нон грата, - МЗС України - Цензор.НЕТ 7512
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Як млять країна розміром з три Одесські області та по ВВП 5та з КІНЦЯ в ЄС, може диктувати тому ЄС і НАТО шо їм робити стосовно України, хай би сиділи і не П И З Д І Л И, нахер їх слати и не паритися, хай пижаться і дуються, швидши всруться.
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