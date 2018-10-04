 Консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата, - МИД Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что об этом было сегодня сообщено послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от каких-либо недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Имеют право", - посол Венгрии Кешкень о выдаче венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье

Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии