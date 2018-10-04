 Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат фракции Вадим Васильчук, передает Цензор.НЕТ.
"Только что на Гусовского Сергея во время митинга против застройки Осокорков и Почтовой площади напала группа молодых людей облили зеленкой глаза, лицо. Полиция задержала этих людей!", - рассказал депутат.
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"На Сергея Гусовского совершили нападение в помещении Киевсовета, облили зеленкой, ударили по голове. Произошло это перед голосованием за эко-парк Осокорки и расторжение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой. По словам свидетелей, это были люди в зеленой униформе. Часть из них задержана", – написал в Facebook сотрудник пресс-службы группы Киевская команда Владимир Анфимов.
значит зеленка будет дорожать
посоветовал бы всем затариться по полной
пока старуха супрун рецепты на неё не ввела
Приходится зеленкой, если СБУ не работает...., хотя бы так.... - но до УПА далеко конечно...
Экономика от Пророка @proro2012 6 мин.6 минут назад
Мэра города облили кровью за помощь в строительстве Керченского моста
https://www.economics-prorok.com/2018/10/%d0%bc%d1%8d%d1%80%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d1%8e-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%b2-%d1%81.html …
Источник:https://censor.net.ua/n3089566 "
Не мог бы Цензор хоть раз самостоятельно поискать и показать, что застройка действительно незаконна?
Не знаю, яким би був результат голосування, але... На мій погляд, цих хлопців, разом із постраждалим, потрібно до військкомату доправляти.
На фронт Гусовского - УРА!