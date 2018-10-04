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 Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На входе в здание Киевсовета во время акции протеста против незаконной застройки главу депутатской группы "Киевская Команда" Сергея Гусовского облили зеленкой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат фракции Вадим Васильчук, передает Цензор.НЕТ.

...
"Только что на Гусовского Сергея во время митинга против застройки Осокорков и Почтовой площади напала группа молодых людей облили зеленкой глаза, лицо. Полиция задержала этих людей!", - рассказал депутат.

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"На Сергея Гусовского совершили нападение в помещении Киевсовета, облили зеленкой, ударили по голове. Произошло это перед голосованием за эко-парк Осокорки и расторжение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой. По словам свидетелей, это были люди в зеленой униформе. Часть из них задержана", – написал в Facebook сотрудник пресс-службы группы Киевская команда Владимир Анфимов.

Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 01
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 02
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 03

Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 04
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 05
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 06
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 07

Источник: https://censor.net.ua/n3089566
 
   
 Топ комментарии
 
Ви впевнені? Гусовський є основним лобістом створення музею на Поштовій площі, а не ТРЦ. То як, треба було?
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выборы приближаются
значит зеленка будет дорожать
посоветовал бы всем затариться по полной
пока старуха супрун рецепты на неё не ввела
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видимо, дерьмо на нём было бы незаметно
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Маєте рацію, дійсно лайно на лайні непомітно...
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Ви впевнені? Гусовський є основним лобістом створення музею на Поштовій площі, а не ТРЦ. То як, треба було?
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Блин, ну кто еще этот Гусовский? Кто может объяснить? И почему он пострадавший? А не обвиняемый?
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Возможно у него сибирка вот и помогли лечить язвы зеленкой.
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выборы приближаются
значит зеленка будет дорожать
посоветовал бы всем затариться по полной
пока старуха супрун рецепты на неё не ввела
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А если "метиленовый синий" доя разнообразия гаммы использовать?)
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вот еще случай был...
Приходится зеленкой, если СБУ не работает...., хотя бы так.... - но до УПА далеко конечно... Гусовського під Київрадою облили зеленкою - Цензор.НЕТ 6475

Гусовського під Київрадою облили зеленкою - Цензор.НЕТ 1836 Экономика от Пророка‏ @proro2012 6 мин.6 минут назад
Мэра города облили кровью за помощь в строительстве Керченского моста
Гусовського під Київрадою облили зеленкою - Цензор.НЕТ 2760

https://www.economics-prorok.com/2018/10/%d0%bc%d1%8d%d1%80%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d1%8e-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%b2-%d1%81.html …
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Раньше его вела дорога самопомощи, а потом ему выстрелили в ягодицы и облили зелёнкой...)
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С наказанием за обливание зеленкой и кидание яйцами сейчас строго... Это вам не эпоха злочынной влады шапкотыра...)))
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"...акции протеста против незаконной застройки...
Источник:https://censor.net.ua/n3089566 "

Не мог бы Цензор хоть раз самостоятельно поискать и показать, что застройка действительно незаконна?
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Тебе то что до этого, свинособака? Разберись с проблемами у себя в стране.
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"Сталося це перед голосуванням за еко-парк "Осокорки" і розірвання інвестдоговору з компанією, яка хоче побудувати ТРЦ на Поштовій."
Не знаю, яким би був результат голосування, але... На мій погляд, цих хлопців, разом із постраждалим, потрібно до військкомату доправляти.
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Если бы в Украине действовало правосудие то никто бы этого коррупционера не облил бы зелёнкой, а он давно, в лучшем для него случае, висел бы на фонарном столбе, а в худшем рубал бы кайлом поребрики на пожизненной каторге для украинских новых дорог.
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Народный гнев. Зачем задерживать. Это диктатура.
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Позор зеленки кровью смыть пора
На фронт Гусовского - УРА!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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