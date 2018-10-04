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 Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) (№9153).

За соответствующее решение проголосовали 245 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Ранее данный законопроект внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.

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Согластно законопроекту особый порядок местного самоуправления в отдельный районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. Районы, города, поселки и села, где будет введен такой порядок, определит Верховная Рада. Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может вступить в силу при выполнении ряда условий, в частности, если будут выведены все незаконные вооруженные формирования, их военная техника, а также боевики и наемники с территории Украины.

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Видео: Обсуждение данного законопроекта в Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3089561
 
 
 Топ комментарии
 
БПП з НФ остаточно злилися з ригами в підтримці даунбаських сєпарів.
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Ето позор. Притом заметте на продажу Родины у Пети всегда голоса находятся, а когда что нибудь для народа нужно принять то даже депутатов в зале не хватает.
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Все верно, без этого закона с паРаши могут снять санкции.
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БПП з НФ остаточно злилися з ригами в підтримці даунбаських сєпарів.
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Всі риги проголозували ЗА майже в повному складі.
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Майже це скільки? Можливо дасте посилання на результати, щоб подивитись на голосування усіх фракцій?
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Странно, гоппоблок решил прислушаться к призывам США и ЕС?
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А може тому, що там прписано амністію сєпарам, створення "народної поліції", "судів" і "прокуратур" сєпарів?
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И с посольством США, вот жеж клятые порохоботы Нет бы нахер их послать как жулечка
Рада продовжила дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1099
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Все верно, без этого закона с паРаши могут снять санкции.
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Ага, а еще - халасуйте за пецю-барыгу, бо путенг нападе...
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Ты, петешлюх, уже заработал не одну цукерку, а цельных две...
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тема Липецка плохо раскрыта, добавь кретива.
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"...кретива"?
Это тебя так мамка называет?
Тяжелое детство, деревянные игрушки, да?
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Смотри как все конфеты любят и штаты туда же. Прокоментируешь умничек?
Рада продовжила дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9107
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Да про баню. А шо воду горячую в Киеве уже дали? Подмылися? Благоларя премьеру?
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Так оно ж на зарплате.
Цукерково-соевой...
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тебе не спится ханадец уже какой день - всё испереживался...)))
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Вот просто интересно,а,что путин не напал разве? Крым кем был аннексирован? Террористрв,коллаборантов,сепаратистов кто поддерживает на Донбассе? Оружие,наемников кто поставляет на Донбасс? Украинских военнослужащих кто убивает? МН 17 кто сбил на Донбассе? Методичку смени!
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Кацапам от этих санкций ни холодно ни жарко. Да и в Украине их бизнес хорошо себя чувствует. Сегодня вскрылось ещё 245 Лолит, готовых продать интересы страны и её территориальную целостность.
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Что значит ни тепло ни холодно? Польза от них оргоменная козлостану.
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Старій бл*ді не вперше зніматися у порно, опочленочка так опочленочка.
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Узаконили сепаров.
Типа 'иначе никак'
Точно также продлевали нахождение кацапского флота в крыму под всевозможными предлогами.
Бандиты теперь 'мирные самоуправленцы'
За что нам все это?
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Закон про особливий статус фактично недіючий, але твоє твердження "Узаконили сепаров" є по суті спекуляцією.
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Это не спекуляция как вы научились говорить, а практически юридическое признание недореспублик. ОРДЛО получается существует не только по факту , но и юридически закреплена уже несколькими голосованиями в высшем законодательном органе Украины .
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Коли я навчився говорити, то вас не було на цьому світі. Щодо "юридически закреплена уже несколькими голосованиями", то це є юридично нікчемне висловлювання, бо такого нема вжодному законі.
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Ну і чому ти навчився на старість? Нудити сурами Корану і лизати Пецю?
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Ето позор. Притом заметте на продажу Родины у Пети всегда голоса находятся, а когда что нибудь для народа нужно принять то даже депутатов в зале не хватает.
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А где его родина?...
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Точно не в Украине. То что он творит говорит только о том что в Украине он жить не собирается.
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А чего картавая падла не оглашает кто голосовал и сколько голосов дала какая партия как ето делали даже при Януковоще? Типо чтобы народ не догадался кто в етой стране рехворматор и кого нужно благодарить за рехвормы?
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Халасуйте за кагального Пецю, самого большого дирьмократа.
Одна проблема - Украина для него не Родина, а гешефт...
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C нашими условиями этот закон не будет действовать НИКОГДА... Так что ждем разрывов ватных пердаков...
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Не будет действовать? Вы уверенны? Тогда это фэйк ньюс. Или файк политикс?
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Почему не будет действовать? Уже давно действует. Украина признает многие документы выписанные террористами. Уголь, електроенергия, газ, справки о смерти, выписки из ЖЕКа, пенсии, все ето оформляется на основе документов предоставленных террористами. Сейчас даже в ОРДЛО в школу ходить не нужно, чтобы поступить в украинский ВУЗ. Просто берут у Захарченки справку написанную от руки что мол закончил школу и ВУЗ обязан принять такого ученика вне конкурса.
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И что-то порохоботы в комментах не активны - методички не занесли...
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А что тут комментировать вам то выгодно чтобы мы разосрались с главными союзниками,тут вроде очевидно все.
Рада продовжила дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3534
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Это, чтобы еще 30 000 вагонов загнать в отсос. Не, ну а шо, не торгуем жеж.
Тьфу, мерзость
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А пенсии мы им будем платить или они сами с того, чем особо насамоуправляли?
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сюр какой-то.... територрий нет, а самоуправление есть....
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И пускай хоть какая то сук@ когда нибудь скажет что Вальцман не имел абсолютной власти все ети 5 лет и что ему кто то не давал провести реформы. Такого контроля и власти не имел ни один президент за всю историю независимости Украины. Ето даже больше похоже на диктатуру.
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Я б вніс поправки у цей закон. Що на протязі наступних 50 років даунбасяни та лугандоньці не мають права голосувати НІ ЗА ЩО! Влада у них має ПРИЗНАЧАТИСЯ, бо слаборозумні жителі знову проголосують за ригів, яника, хуйла та інший непотріб. Взагалі людям у яких відсутній мозок давати виборче право НЕ МОЖНА!
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АТО что порохоботы спамян не выгодные им коментарии так ето еще один раз доказывает что в Украине и близко нет демократии и европейских ценностей. Обещали Европу а завели в Жопу.
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Я вижу у тебя, кацап, полыхает жестко. Что тебе не выгодно? Что продлили закон, на котором базируются санкции для рашки? Ну так да: кацапам это не выгодно.
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Черноротые СМИ крмлевских прихвостней - гнать санной тряпкой ...Рада продовжила дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9999 всем вручить триколор а ведущим барабан на шею.
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Признать ОРДЛО, пусть даже косвенно, своими законами, мог только враг Украины. Украина целая и неделимая от Крыма до Донбасса включительно.
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А ти сьогодні вечором отримаєш в Мінстеці сосатєльний льодяник РОШЕН. Бо завзято стараєшся.
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Про Ольгино и траур тебе виднее, добрый человек. Я уже давно в силу возраста никуда не езжу. Как говорится: а из вашего окна площадь Красная видна, а из нашего окошка, только улица немножко, куча мусора, говно, лучше не смотреть в окно.
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скажите ка соевые ляшкованы. это можно считать потужной перемогой винницкого юденрата? или мыролюбной реформой №148?
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Я не знаю, яким ще козлоіпучим дебілом треба бути, щоб ще й в голосуванні за цей "закон" не бачити коаліцію в ВРУ пецюнів, яйценюхів-сабаківців, просто відвертих риглоїдів з жопоблоку та риглоїдів, які маскуються під іншими назвами-парасольками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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