 Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 245 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Согластно законопроекту особый порядок местного самоуправления в отдельный районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. Районы, города, поселки и села, где будет введен такой порядок, определит Верховная Рада. Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может вступить в силу при выполнении ряда условий, в частности, если будут выведены все незаконные вооруженные формирования, их военная техника, а также боевики и наемники с территории Украины.
Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.
Видео: Обсуждение данного законопроекта в Раде
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