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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (8921) Нафтогаз (2557) отопительный сезон (164) Перелома (7)

 "Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону, - Перелома

НАК "Нафтогаз Украина" подготовлен к началу отопительного сезона и готов обеспечить Украину газом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Компания полностью готова к выполнению возложенных на нее обязательств", - сказал он в ходе селекторного совещания с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в четверг в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября, - Гройсман

По его словам, на сегодня в подземных газовых хранилищах находится 16 млрд 315 млн куб. м природного газа.

"В случае каких-то аномальных холодов в отопительном сезоне имеем возможности постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимое количество газа и давления в системе", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3089560
 
 
 Топ комментарии
 
"Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону, - Перелома - Цензор.НЕТ 3206
мишень для дартса никому не нужна?
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те що "коболев і ко" готові, сумнівів немає
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Еще бы, стрич баблишко при цене газа 12грн куб руки уже до крови исчесали
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паразиты из нафтогаза всегда готовы.......
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"Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону.

Дрочите жопы, граждане.
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"Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону, - Перелома - Цензор.НЕТ 3206
мишень для дартса никому не нужна?
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Сколько эта паразитическая
ничего не производящая структура разворовывает у страны?... Причём не
одноразово, а регулярно...
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я бы еще добавил что внаглую
Оплата стоимости услуг газоснабжения, осуществляется на текущие счета со специальным режимом использования ООО « ..... ГАЗ СБЫТ» по следующим реквизитам:
в вашем городе тоже так? почему не платим нафтогазу напрямую?дайте угадаю с одного раза куда с этой прокладки уходят деньги?часть "слепым трастам", а часть нафтогазу или на следующую прокладку
шакаладное ворьё решило напоследок сорвать по полной, вот и весь расклад
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Да это больше на мишень "Бегущий кабан" смахивает...)))
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Еще бы, стрич баблишко при цене газа 12грн куб руки уже до крови исчесали
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Сейчас лизожопы тимошенко расскажут какой плохой Нафтогаз и как стало тяжело бедным олигархам без возможности драть с украинцев 600 долларов за куб.
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а шо по этому поводу думают лизожопы порошенко
12 гривен за куб справедливая цена? или надо еще немного приподнять?
в два раза?
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а скільки там зараз кубометр газу коштує?
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Вранье, в случае холодов опять будет не способность поднять нужное количество газа, а цена импорта будет в 1000 зеленых... и Украина будет мерзнуть, а им премии за это. Кстати, а был ли наказан Нефтегаз за провал в прошлом сезоне.
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а отопления снова не будет
в Кмеве нету горячей воды = скоро четверть года!!! "Нафтогаз" повністю готовий до опалювального сезону, - Перелома - Цензор.НЕТ 1194
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А интересно если я в земле найду клад то по закону он чей?
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Первая заповедь кладоискателей - "Бороться и искать, найти и не сдавать"...)
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те що "коболев і ко" готові, сумнівів немає
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шо знову буде акція прикрути?! "Нафтогаз" повністю готовий до опалювального сезону, - Перелома - Цензор.НЕТ 8465
знову невдачу виставлять перемогою ! "Нафтогаз" повністю готовий до опалювального сезону, - Перелома - Цензор.НЕТ 5950
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-Але до опалювального сезону виявилися непідготовленими гаманці пересічних громадян. Борг за комунальними платежами "некошерних" українців сягнув вже більше 38 млрд грн.
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и продолжит уверенно расти "Нафтогаз" повністю готовий до опалювального сезону, - Перелома - Цензор.НЕТ 3400
надеюсь никто не сомневается что при счете в 2500 чел получающий 1500 будет покупать жрать "Нафтогаз" повністю готовий до опалювального сезону, - Перелома - Цензор.НЕТ 6770
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Вы, главное, премию себе выписать на забудьте за такой иройский подвиг...)))
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-Та й статки Ахмєтова за рік збільшилися більш ніж на мільярд доларів - за статистикою Forbes
-Але статистика замовчує скільки було "відстібнуто" офшорному головноторгуючому Україною в панамські "сліпі трасти "
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КРУТО!!!
Нафтогаз готов. Грядет большая стрижка лохтората. Денежка потечет рекой)

А население, говорят, тоже готово. Украина на пике неплатежей. Че та там более 30 млрд. вроде долги щас по коммуналке.
И учитывая, что начался новый отопительный сезон - сумма будет только расти.
Даешь повышение цен на газ!!! Ломайте нас полностью! ))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону, - Перелома
 
 
 
 
 
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