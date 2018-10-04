 "Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону, - Перелома

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.
"Компания полностью готова к выполнению возложенных на нее обязательств", - сказал он в ходе селекторного совещания с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в четверг в Киеве.
По его словам, на сегодня в подземных газовых хранилищах находится 16 млрд 315 млн куб. м природного газа.
"В случае каких-то аномальных холодов в отопительном сезоне имеем возможности постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимое количество газа и давления в системе", - добавил он.
Дрочите жопы, граждане.
мишень для дартса никому не нужна?
ничего не производящая структура разворовывает у страны?... Причём не
одноразово, а регулярно...
Оплата стоимости услуг газоснабжения, осуществляется на текущие счета со специальным режимом использования ООО « ..... ГАЗ СБЫТ» по следующим реквизитам:
в вашем городе тоже так? почему не платим нафтогазу напрямую?дайте угадаю с одного раза куда с этой прокладки уходят деньги?часть "слепым трастам", а часть нафтогазу или на следующую прокладку
шакаладное ворьё решило напоследок сорвать по полной, вот и весь расклад
12 гривен за куб справедливая цена? или надо еще немного приподнять?
в два раза?
в Кмеве нету горячей воды = скоро четверть года!!!
знову невдачу виставлять перемогою !
надеюсь никто не сомневается что при счете в 2500 чел получающий 1500 будет покупать жрать
-Але статистика замовчує скільки було "відстібнуто" офшорному головноторгуючому Україною в панамські "сліпі трасти "
Нафтогаз готов. Грядет большая стрижка лохтората. Денежка потечет рекой)
А население, говорят, тоже готово. Украина на пике неплатежей. Че та там более 30 млрд. вроде долги щас по коммуналке.
И учитывая, что начался новый отопительный сезон - сумма будет только расти.
Даешь повышение цен на газ!!! Ломайте нас полностью! ))