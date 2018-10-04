 Под Костромой разбился вертолет, при крушении погиб замгенпрокурора РФ, - российские СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".
"В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в том числе, замгенпрокурора Карапетян", - сказал источник.
О крушении вертолета АS-350 стало известно вечером в среду, 3 октября. Это произошло около деревни Вонышево Солигаличского района.
Карапетян родился в 1960-м году в Ростовской области. В 1980-х — начале 90-х он работал в прокуратуре Ростовской области. В 1996-м стал депутатом Госдумы и заместителем председателя комитета по безопасности. С 2016 года занимал должность заместителя генпрокурора.
Как ранее сообщил российский "Интерфакс" три человека стали жертвами крушения вертолета под Костромой.
"Частный вертолет выполнял полет по маршруту Heliport Москва-Плес. Связь с вертолетом пропала час назад. Обнаружены обломки и тела троих погибших", - сказал источник.
Вертолет AS-350, по предварительным данным, принадлежал частному лицу.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ подтвердили обнаружение обломков вертолета: "На месте крушения обнаружены тела трех человек, детей среди них нет. Сейчас выясняется, кому принадлежал вертолет, откуда и куда он летел".
- Ну желаю что бы ВСЕ...!
))))))
https://www.youtube.com/watch?v=llLYUWfuPAg
Более 6 тысяч людей пришли к парламенту столицы Ингушетии, протестуя против договора о границе с Чечней и считая, что вопрос о территории должен быть решен на референдуме.....
"Около 6 тысяч людей пришли к зданию парламента, который в данный момент закрыт и охраняем сотрудниками Росгвардии. Население вышло выразить солидарность с теми, кто не подпишет этот документ по установлению границ, и показать, что мы здесь есть, и наше мнение имеет значение»
Вот и закономерный результат.
Это вертолётопадение.