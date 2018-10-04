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Все про:вертолет (532) Россия (70639) крушение (378)

 Под Костромой разбился вертолет, при крушении погиб замгенпрокурора РФ, - российские СМИ

При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".

"В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в том числе, замгенпрокурора Карапетян", - сказал источник.

О крушении вертолета АS-350 стало известно вечером в среду, 3 октября. Это произошло около деревни Вонышево Солигаличского района.

Карапетян родился в 1960-м году в Ростовской области. В 1980-х — начале 90-х он работал в прокуратуре Ростовской области. В 1996-м стал депутатом Госдумы и заместителем председателя комитета по безопасности. С 2016 года занимал должность заместителя генпрокурора.

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Как ранее сообщил российский "Интерфакс" три человека стали жертвами крушения вертолета под Костромой.

"Частный вертолет выполнял полет по маршруту Heliport Москва-Плес. Связь с вертолетом пропала час назад. Обнаружены обломки и тела троих погибших", - сказал источник.

Вертолет AS-350, по предварительным данным, принадлежал частному лицу.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ подтвердили обнаружение обломков вертолета: "На месте крушения обнаружены тела трех человек, детей среди них нет. Сейчас выясняется, кому принадлежал вертолет, откуда и куда он летел".

Источник: https://censor.net.ua/n3089558
 
   
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жаль что не путин. Так хочется Лебединого Озера....
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Вах радость та какая! Теперь это животное не будет убивать женщин и детей
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жаль что не путин. Так хочется Лебединого Озера....
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интересно ,а наш летает?) может и нам повезет...
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поки що ні, але є надія! гвинтокрили) вже закупили!
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вертолет совершил самоубийство ради святой цели-уничтожения свинорасийцев! Під Костромою розбився вертоліт, в аварії загинув заступник генпрокурора РФ, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 8589
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Шоколадная власть не менее бандитская , вертолеты не падают(((
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Из-за одного зам. генпрокурора технику гробить. Надо было под завязку набить чиновников и только потом давать добро на взлет и отмену посадки.
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это Ньютон виноват. Если бы не его законы о гравитации... фашист, одним словом.
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Англичане! Ньютон же англичанином был. А Англия россии всегда "гадила" Під Костромою розбився вертоліт, в аварії загинув заступник генпрокурора РФ, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 8604
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Что-то не могу выдавить из себя слезу. Наверное, довольная улыбка слезыведелительные каналы пережимает.
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Да вот что-то и у меня не получается взрыднуть... Надо будет в обед умастить мясо двойной (а то и тройной) порцией горчицы
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! ЗамГенпрокурора летает на ЧАСТНОМ (!!!) вертолете. То ли дело у нас - за полмилиарда евро покупают таким вертолеты за счет налогоплательщиков, чтобы на рыбалку там слетать, как Пашинский.
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Зюзик, тиж пуйлу налоги платишь из рогожинской пайки!
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Не дуже добра новина... Кацапів меньше від запланованого пограбують.....
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Как говорил Шариков...
- Ну желаю что бы ВСЕ...!
))))))
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Один думал , что умеет летать, второй думал , что тоже. И оба ошибались....
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А прав был вертолет, который точно знал что он тяжелее воздуха...
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Обычно такие люди в не погибают, проста так в катастрофах, от сердечных приступов. Видимо Путин продолжает убирать ненужных свидетелей или просто нужно место.
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Украинская ДРГ пронизала уже всю рашку насквозь. Трепещите, кацапы!
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На хер тут цитировать газетенку с таким задроченним названием?
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Карапетян.."Рюскемир",туды его в качель. Земля бетоном.
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офф топ


Более 6 тысяч людей пришли к парламенту столицы Ингушетии, протестуя против договора о границе с Чечней и считая, что вопрос о территории должен быть решен на референдуме.....

"Около 6 тысяч людей пришли к зданию парламента, который в данный момент закрыт и охраняем сотрудниками Росгвардии. Население вышло выразить солидарность с теми, кто не подпишет этот документ по установлению границ, и показать, что мы здесь есть, и наше мнение имеет значение»
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В Костромской области разбился вертолет с заместителем генерального прокурора на борту. Вертолет летел без разрешения.Модель AS 350 B3 принадлежала комплексу "ХелипортМосква". Оттуда борт вчера и стартовал. Маршрут должен был завершиться в селе Спасское.Заместитель генпрокурора Саак Карапетян, погибший вчера при крушении вертолета в Костромской области, летал охотиться. Среди обломков упавшего борта нашли три ружья. Вчера Карапетян и его друзья прилетели в охотничьи угодья около деревни Дьяконово. Сегодня - должны были стартовать по делам в Вологодскую область. Но по непонятным причинам решили вылететь накануне - в плохую погоду и не поставив в известность диспетчера.
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Модель вертолета правильную выбрали: AS (+S) Під Костромою розбився вертоліт, в аварії загинув заступник генпрокурора РФ, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 9276
Вот и закономерный результат.
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типа моя первая жена отравилась грибами, вторя тоже ими отравилась, а третью я сам убил, потому что не хотела есть грибы...
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А ти пішком хаді, хуйло, може довше проживеш?
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Баринъ изволили-съ с воздуха изюбря пострелять-съ. Благороная господская забава-съ. А тут адская машинка возьми и грохнись. Видно плохо освятили-съ.
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...эдак, на ротацию кадров, вертолётов не напасёшься...
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Был в отпуске, вертолет частный, на охоту летали похоже.
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вот всё таки умеют французы вертолёты делать! умная техника кстати! Аваков,Югик и ко, себе вертолётики уже побрали?
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Нет, с совами всё в порядке.
Это вертолётопадение.
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Еще один чистокровный русский отправился на свидание к чертям.
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Летел Гаврила в вертолёте.Гаврила больше не жилец.
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Еще один ...тян, понятно если все бывшие русские шпили вили, то Симоняны, Калантаряны теперь русские.
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Ничего страшного - бабы ещё замгенпрокуроров рф нарожают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПод Костромой разбился вертолет, при крушении погиб замгенпрокурора РФ, - российские СМИ
 
 
 
 
 
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