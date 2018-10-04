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Все про:ВР (22351) Нацполиция (8251) ВСУ (107)

 Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции. ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины, которые предусматривают изменение приветствия военнослужащими.

За соответствующее решение проголосовал 271 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Законом вносятся изменения в устав Вооруженных сил Украины. Согласно им, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава". Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Осторожно! Рупоры Кремля": под Радой проходят митинги с требованием принять законопроекты о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также приветствие "Слава Украине!" парламентарии распространили и на Национальную полицию.

Видео: Обсуждение данного законопроекта в Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3089554
 
   
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Сегодня вечером можно будет наблюдать на востоке зарево полыхающих у свиноруССов пердаков
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Если это чаще повторять - они все и вымрут...
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Давай зрадофіли...Заводь шарманку-нафіг воно треба,високі тарифи,Порох-агент хуйла,всепропало... Рада затвердила вітання "Слава Україні" в ЗСУ і Нацполіції (оновлено) - Цензор.НЕТ 9017
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Хайль Педро!
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Сегодня вечером можно будет наблюдать на востоке зарево полыхающих у свиноруССов пердаков
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шо только петр алексеич не придумает
всё в масть
25 лет никто допереть не мог
цените
31.03.2019 все на выборы петра алексеича!
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а тебе обязательно Пороха поненавидеть надо!
Не важно, что в армии будет новое приветствие, главное, что в этом Порох "виноват"!
И да, до него никто не задумался и не претворил в жизнь.
Как и контрактную армию.
Прояви хоть каплю благоразумия, пригодится.
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Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции - Цензор.НЕТ 1470

Немного "кремлёвской агентуры" :

Ірина Дмитрівна

2 жовтня ·

Панове! Війна мовних законів вступає у свою кульмінаційну фазу (у четвер розгляд у ВР). Виникла ця війна відразу, коли зусиллями ВО СВОБОДИ в Конституційному Суді 28 лютого 2018 року було скасовано путінський мовний закон Ківалова-Колесніченка. Щоб нейтралізувати Свободу як політичну силу (зокрема в мовному питанні), провладні партії на чолі із Самопоміччю, НФ і БПП ВКРАЛИ свободівський мовний закон 5669 і, спотворивши його в базових статтях, зареєстрували під номером 5670д. Новостворений гібрид виявився КОПІЄЮ закону Ківалова-Колесніченка в низці статей, зокрема освітній (про це див. мої численні блоги на Українській правді https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a8ba660df572/). Проте найдикішим є перенесення до спотвореного свободівського закону ШОСТОЇ статті з закону КК про те, що «державна мова не може бути перешкодою для розвитку та потреб мов нацменшин» (ст.1, п.2). Ківалов і Колесніченко аплодують. Їхня чорна справа живе і процвітає через ліберальне шобло на чолі з Самопоміччю, бо саме депутатка І. Подоляк основний лобіст цього путінського мовного закону, розпіяреного як начебто законопроєкту від громадських організацій. Зупинімо, панове, цю брехню! У ВР є два добрих мовних закони 5655 і 5669. Битва за МОВУ - це вирішальна битва у війні з Москвою і власними юдами. Прошу про поширення цієї інформації. А поза тим наш Форум "За українську мову" впевнено крокує країною. Дякую, Харкове. У суботу - Біла Церква.
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Манафорт на суде заявлял, что ВО Свобода финансировала Партия Регионов.
Все, что нужно знать об этих "патриотах".
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Обычный человек - есть мнение...

Рада затвердила вітання "Слава Україні" в ЗСУ і Нацполіції (оновлено) - Цензор.НЕТ 4209 Дмитро Корчинський

13 год ·

інтернетом радісно розганяють слова Манафорта про те, що нібито партія Свобода фінансувалася партією регіонів і москвою.
Я не є знавцем історії патрії Свобода, погано орієнтуюся у її внутрішній кухні, але довряю тим членам керівництва партії з якими знайомий. Вони слова Манафорта заперечують.
Проте, співвітчизник повірить скоріше словам іноземця-шахрая, який сам годувався регіоналами й вірогідно працював на москву, ніж словам українців, які воюють і підтримують фронт.

Але давайте припустимо, що регіонали справді якийсь час фінансували Свободу. Що це означає для оцінки діяльності Партії в революції і війні? Нічого не означає, крім ще одного підтвердження того, що регіонали були ідіотами.
Усама Бінладен спочатку фінансувався Америкою. Став ворогом Америки номер один.
СССР підтримував Гітлера. Гітлер напав на СССР.
Шаміль Басаєв воював проти Грузії в Абхазії у 1993 році. Ця війна фінансувалася москвою.
У 1994 році Шаміль Басаєв воював проти москви в Чечні.
Шухевич співпрацював з німцями у 1941 році. У 1943 році воював проти них.
Подібні приклади можна наводити сотнями.
Ми всі категорично зацікавлені в тому, щоб у наступній ВР була націоналістична фракція. Нині таке може зробити лише Свобода та ті її союзники, яких вона візьме у список.
Побажаємо їм успіху й по можливості допоможемо.
Амінь.
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Корчинский гебешньій сексот, нашли кого цитировать
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Такой секст котырый в Грузии топил российские военные катера с экипажем, оставляя на их месте лишь жирное пятно...
А так-же он организовал похороны Патриарха Владимира на Софиевской площади...
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А где Корчинский сейчас, где он был? Кроме постов с фейсбука чем он полезен? Я его уже лет пять не видел нигде. И он ли это пишет...
Не удивлюсь, что слухи о том, что и ему регионалы башляли правда.
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Як де? Ви не дивитесь Всесвітнє Броварське телебачення?

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100%!
Зомби не поймут... Так и живём... ((
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та це зявив ще Кривецький до манафорта, й цим пояснив чому перестав з ними співпрацювати...
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Замусолят эти слова поминутным употреблением и перестанут ощущать их смысл.
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Ждем любопытных коментов из паРаши. Про фашисткие лузунги и т.п...
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Це дуже добре.
" Героям слава!" солдатам набагато приємніше ніж "здоров'я бажаю" незрозуміло кому.
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а нету точно такого только для жопы?
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Звонок из Москвы в Киев.
-Серега привет.
-Слава Украине!
-Да ладно тебе, давай без этого...
-Чего этого?
-Ну слава Украине.
-Героям Слава!
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Я розумію, що йуляботи-зрадофілітики почнуть зара вищати про "піар гнуснава шикаладнава баригі-і-і-і-і!"
Але скажіть, чому до Порошенка ні хто цим питанням не переймався?
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они его сейчас копируют и его новшества себе приписывают. Вспомните- я создам новую Армию.....закреплю в Конституции путь в …..и так далее.
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тому що всі "агенти кремля" крім Поршенка)))хіба ж може бути інакше?)

відповідь в стилі - тому що це не першочергове питання напевно до уваги не прийметься й заклеймиться "агентом кремля")
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Я встал со стула,
Радостью высвечен...
Хочется идти... приветствовать... рапортовать!...
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просматривала фильм Знахарь, польский, все таки пан звучит в обращении хорошо, а товарищ только для анекдотов на сегодня.
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а как теперь в быту, вот просто так, от гордости за свою страну произнести слова "Слава Украине!"???
Как-то глупо будет звучать, типа как гражданский скажет здравия желаю, пане полковник
тупо как-то...
объясните мне (((
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"Слава Україні" - це чудово. А "пан" - це огидно. Звернення "товаришу", "брате", було дуже поширеним в козацькому середовищі. А що лєнін зплагіатив цей чудовий термін у козаків, то хіба українська мова винна? Чому в деяких розумах хочеться знущатися з людей? Адже коли генерал звернеться до рядового "пане рядовий", то це буде для рядового звучати знущанням. А для генералові після цього звернення доведеться лише виплюнути "тьху".
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А при обращении "товарищ", рядовой сразу почувствует себя друганом генерала??? Рада затвердила вітання "Слава Україні" в ЗСУ і Нацполіції (оновлено) - Цензор.НЕТ 5136 Рада затвердила вітання "Слава Україні" в ЗСУ і Нацполіції (оновлено) - Цензор.НЕТ 5136
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ну тому хто не є паном може й огидно, біс його знає.
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Один грузин спрашивает у другого:
"Кто такой Слава КПСС?"...
Славу Метревели (известный грузинский футболист прошлого) знаю,
а Славу КПСС - нет...
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Тепер слухаємо хор зрадоглистів, шо єсть дєла паважнєй..
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Суперово. Сидиш собі так у 2018 році і бачиш, як Рада, починає робити те, на чому ти наполягав ще 20 років назад...
Я так розумію, перетворення УССР в капіталістичну Україну почнеться років через 20?
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Тепер патрульна поліція повинна звертатись
-"Слава Україні, пане водій".
От і подивимось, як вони будуть це виконувати.
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Главное, что и в полиции теперь будет правильная "слава"...
Мудрые депутаты...
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Кровати в борделе переставили.... А девочек оставили прежних.
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взял взятку и приветствуй данное деяние словами слава украине......
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а в ответ взяточнику общее приветствие мол герою этому слава.....
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Що барихххи творять..!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скільки можна терпіти цей "соєвий" беспредел!!!!!!!!!!!!!!!
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А чому не "друже" а "пан" ? Панів і так розвелось як щурів на смітнику.
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"Друже" якось по українськи а "пан" і в Польші є і в переводі на інші мови типу "хозяїн" чи владика. Рабське це звернення.
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Чому за УНР не хотіли воювати массово українці на відміну від ЗУНР? Бо в війську УНР залишилось таке відношення до простого вояка як при царь-батюшкі в ЗУНР були стосунки як в автроугорськім війську де офіцери були більше демократичні та простіші як і потім в німецькім вермахті.
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вы сильно ошибаетесь

именно в Австро-Венгрии пропасть между солдатами и офицерами была больше чем в любой армии Европы . известен случай когда серьезно раненного аса Йозефа Киша ( не имевшего офицерского чина ) военный доктор оставил на потом и изволил обедать . за что получил по морде от другого известного аса Юлиуса Ариги

теперь по армиям УНР и ЗУНР . в ЗУНР в связи с нехваткой офицеров украинцев массово приглашали австрийцев . с собой они принесли и традиции австрийской армии . чинопочитание . различие между офицерами и нижними чинами . всего этого не было в армии УНР . хотя там и служило не мало бывших офицеров русской императорской армии . масимум демократии ( местами переходящей в анархию) после воссоединения УНР и ЗУНР это ставило в тупик привыкших к дисциплине галичан
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я своего друга детства уже давно пан полковник называю
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Українська Армія має традиції Радянської Армії яка мала ще з часів імператорської-царської. А чому не привити традиції війська ЗУНР та УПА де відношення між старшинами та простими вояками були дружні та демократичні.
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Зміна доданків суму не міняє.Реформа має бути в усьому .
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змінили комуняцьке звертання на нацистське.

Зіґ хайль! (нім. Sieg Heil! - «Хай живе Перемога!» або «Слава Перемозі!») - інше поширене гасло, яке вигукується одночасно з нацистським вітанням (особливо на масових зборах).

Вигук «Heil Hitler!»(«Хай живе Гітлер!», «Слава Гітлеру!»)

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нацистське_вітання

56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2018/04/26/7081021/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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