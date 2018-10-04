 Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции. ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовал 271 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Законом вносятся изменения в устав Вооруженных сил Украины. Согласно им, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава". Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ".
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Также приветствие "Слава Украине!" парламентарии распространили и на Национальную полицию.
Видео: Обсуждение данного законопроекта в Раде
всё в масть
25 лет никто допереть не мог
цените
31.03.2019 все на выборы петра алексеича!
Не важно, что в армии будет новое приветствие, главное, что в этом Порох "виноват"!
И да, до него никто не задумался и не претворил в жизнь.
Как и контрактную армию.
Прояви хоть каплю благоразумия, пригодится.
Немного "кремлёвской агентуры" :
Ірина Дмитрівна
2 жовтня ·
Панове! Війна мовних законів вступає у свою кульмінаційну фазу (у четвер розгляд у ВР). Виникла ця війна відразу, коли зусиллями ВО СВОБОДИ в Конституційному Суді 28 лютого 2018 року було скасовано путінський мовний закон Ківалова-Колесніченка. Щоб нейтралізувати Свободу як політичну силу (зокрема в мовному питанні), провладні партії на чолі із Самопоміччю, НФ і БПП ВКРАЛИ свободівський мовний закон 5669 і, спотворивши його в базових статтях, зареєстрували під номером 5670д. Новостворений гібрид виявився КОПІЄЮ закону Ківалова-Колесніченка в низці статей, зокрема освітній (про це див. мої численні блоги на Українській правді https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a8ba660df572/). Проте найдикішим є перенесення до спотвореного свободівського закону ШОСТОЇ статті з закону КК про те, що «державна мова не може бути перешкодою для розвитку та потреб мов нацменшин» (ст.1, п.2). Ківалов і Колесніченко аплодують. Їхня чорна справа живе і процвітає через ліберальне шобло на чолі з Самопоміччю, бо саме депутатка І. Подоляк основний лобіст цього путінського мовного закону, розпіяреного як начебто законопроєкту від громадських організацій. Зупинімо, панове, цю брехню! У ВР є два добрих мовних закони 5655 і 5669. Битва за МОВУ - це вирішальна битва у війні з Москвою і власними юдами. Прошу про поширення цієї інформації. А поза тим наш Форум "За українську мову" впевнено крокує країною. Дякую, Харкове. У суботу - Біла Церква.
Все, что нужно знать об этих "патриотах".
Дмитро Корчинський
13 год ·
інтернетом радісно розганяють слова Манафорта про те, що нібито партія Свобода фінансувалася партією регіонів і москвою.
Я не є знавцем історії патрії Свобода, погано орієнтуюся у її внутрішній кухні, але довряю тим членам керівництва партії з якими знайомий. Вони слова Манафорта заперечують.
Проте, співвітчизник повірить скоріше словам іноземця-шахрая, який сам годувався регіоналами й вірогідно працював на москву, ніж словам українців, які воюють і підтримують фронт.
Але давайте припустимо, що регіонали справді якийсь час фінансували Свободу. Що це означає для оцінки діяльності Партії в революції і війні? Нічого не означає, крім ще одного підтвердження того, що регіонали були ідіотами.
Усама Бінладен спочатку фінансувався Америкою. Став ворогом Америки номер один.
СССР підтримував Гітлера. Гітлер напав на СССР.
Шаміль Басаєв воював проти Грузії в Абхазії у 1993 році. Ця війна фінансувалася москвою.
У 1994 році Шаміль Басаєв воював проти москви в Чечні.
Шухевич співпрацював з німцями у 1941 році. У 1943 році воював проти них.
Подібні приклади можна наводити сотнями.
Ми всі категорично зацікавлені в тому, щоб у наступній ВР була націоналістична фракція. Нині таке може зробити лише Свобода та ті її союзники, яких вона візьме у список.
Побажаємо їм успіху й по можливості допоможемо.
Амінь.
А так-же он организовал похороны Патриарха Владимира на Софиевской площади...
Не удивлюсь, что слухи о том, что и ему регионалы башляли правда.
Зомби не поймут... Так и живём... ((
" Героям слава!" солдатам набагато приємніше ніж "здоров'я бажаю" незрозуміло кому.
-Серега привет.
-Слава Украине!
-Да ладно тебе, давай без этого...
-Чего этого?
-Ну слава Украине.
-Героям Слава!
Але скажіть, чому до Порошенка ні хто цим питанням не переймався?
відповідь в стилі - тому що це не першочергове питання напевно до уваги не прийметься й заклеймиться "агентом кремля")
Радостью высвечен...
Хочется идти... приветствовать... рапортовать!...
Как-то глупо будет звучать, типа как гражданский скажет здравия желаю, пане полковник
тупо как-то...
объясните мне (((
"Кто такой Слава КПСС?"...
Славу Метревели (известный грузинский футболист прошлого) знаю,
а Славу КПСС - нет...
Я так розумію, перетворення УССР в капіталістичну Україну почнеться років через 20?
-"Слава Україні, пане водій".
От і подивимось, як вони будуть це виконувати.
Мудрые депутаты...
Скільки можна терпіти цей "соєвий" беспредел!!!!!!!!!!!!!!!
именно в Австро-Венгрии пропасть между солдатами и офицерами была больше чем в любой армии Европы . известен случай когда серьезно раненного аса Йозефа Киша ( не имевшего офицерского чина ) военный доктор оставил на потом и изволил обедать . за что получил по морде от другого известного аса Юлиуса Ариги
теперь по армиям УНР и ЗУНР . в ЗУНР в связи с нехваткой офицеров украинцев массово приглашали австрийцев . с собой они принесли и традиции австрийской армии . чинопочитание . различие между офицерами и нижними чинами . всего этого не было в армии УНР . хотя там и служило не мало бывших офицеров русской императорской армии . масимум демократии ( местами переходящей в анархию) после воссоединения УНР и ЗУНР это ставило в тупик привыкших к дисциплине галичан
Зіґ хайль! (нім. Sieg Heil! - «Хай живе Перемога!» або «Слава Перемозі!») - інше поширене гасло, яке вигукується одночасно з нацистським вітанням (особливо на масових зборах).
Вигук «Heil Hitler!»(«Хай живе Гітлер!», «Слава Гітлеру!»)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нацистське_вітання
56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2018/04/26/7081021/