 Рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года, - "Левада-центр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".
Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Тогда он составлял 55%.
По сравнению с прошлым годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто считает, что президент "совсем не заслуживает доверия".
Социолог "Левада-центра" Денис Волков сказал, что "заметное падение президентского рейтинга" социологи отметили еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения (выборы главы государства прошли в марте. - Ред.) оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, - сказал господин Волков. - После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста".
По данным "Левада-центра", самого высокого уровня рейтинг доверия Путину достиг в 2015 году. Тогда он составил 80%. В 2016 году о доверии президенту заявили 74% опрошенных, в 2017 году - 75%.
сразу приходят мысли про рейтинг доверия петра алексеича
Провокационная статья на Цензоре....
Такая вот национальная забава....
Правда?
Украинцы имели возможность выбирать (скоро эту возможность закроют)... - а они выбирали навоз все время....
вот в этом и трагедия украинского народа...
Выскажитесь по теме статьи.
Кровавая Орда как она есть... - не зачем обсуждать долго это стадо палачей....
Вы вот тоже не прошли мимо статьи, но обсуждаете не палачей...
выращенному хомо советикусу мозги были не нужны
выжили только тупые и те которые обладали способностью мимикрировать
они и их отпрыски нами сегодня и правят
Поищите кого нибудь среди них.... - на одном воре мир не закончился...
Сейчас уже выдвигается достаточное число кандидатов и будет еще больше....
Мафия им не даст победить конечно, но развлечься вы сможете....
Так что это у вас гон не о чем....
Терещенко после того как провалил мэрство в Глухове?
Бубенчика только за то, что он убил двух бойцов подразделения «Беркут» во время Евромайдана?
Садовой, который симпатизирует Путину и ставит его в пример всем политикам мира?
Не, не подходят.
Кандидатуру Семенихина можно рассматривать.
ну как же не провалить мэрство в Глухове, Одессе, Канатопе если презик и его ОПГ хотят тебя сожрать?
Они главные - у них все ресурсы...
Ну вот и голосуйте за Семенихина..., но у него по ходу денег на это нет...., так что скорее всего не пойдет...
Нужно было ему не портрет Бандеры в своем кабинете вешать, а участвовать в распилах городского бюджета...
Садовой симпатик путина (у нас кстати принято писать путин с маленькой буквы) ?
Так по ходу его слова переврали, как у шоколадных принято..., хотя у путина есть чему поучиться.... - например как нагинать этот продажный мир....
ЧМ по футболу - Москва 2018...
Да, зачем вы постоянно пишете ники того, кому отвечаете? Это какая-то новая фишка?
конечно обидно за петра алексеевича и его 2%
как и большинству граждан Украины
я кстати за петра алексеевича голосовал, а вы?
мне эта тема не интересна
про пу давайте как нибудь без меня
значит и сала тоже нет(
аж любуюсь
Я свято верили в то, что их главный Гопник ведет самые правильные и гениальные многоходовочки.
Но, как обычно на Кацапии... что то пошло не так...