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Все про:Путин (24266) рейтинг (1150) Россия (70639)

 Рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года, - "Левада-центр"

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре составил 58%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

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Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Тогда он составлял 55%.

По сравнению с прошлым годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто считает, что президент "совсем не заслуживает доверия".

Социолог "Левада-центра" Денис Волков сказал, что "заметное падение президентского рейтинга" социологи отметили еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения (выборы главы государства прошли в марте. - Ред.) оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, - сказал господин Волков. - После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста".

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По данным "Левада-центра", самого высокого уровня рейтинг доверия Путину достиг в 2015 году. Тогда он составил 80%. В 2016 году о доверии президенту заявили 74% опрошенных, в 2017 году - 75%.

Источник: https://censor.net.ua/n3089552
 
 
 Топ комментарии
 
Нормальная. Отношение украинцев и россиян к власти всегда отличалось.
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Хорошо, что россияне уже много-много лет подряд выбирают одного и того же достойного и гордятся им.
Правда?
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Все данные по рейтингу фейковые , подтасовки .
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за такие провакационные темы банить надо)
сразу приходят мысли про рейтинг доверия петра алексеича
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Тхір - ага..., путину доверяют 58%, а петру лексеевичу 8%...(даже еще меньше)...

Провокационная статья на Цензоре....
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Нормальная. Отношение украинцев и россиян к власти всегда отличалось.
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Алла Новосад 5b57f84f - вот здесь не поспоришь - Украинцы специально выбирают в презики конченных ушлепков, что бы начать их ненавидеть уже на второй день после выборов...

Такая вот национальная забава.... Рейтинг довіри до Путіна впав до рівня 2013 року, - "Левада-центр" - Цензор.НЕТ 1865
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Хорошо, что россияне уже много-много лет подряд выбирают одного и того же достойного и гордятся им.
Правда?
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Алла Новосад 5b57f84f - они вообще не выбирают - им хана назначают...
Украинцы имели возможность выбирать (скоро эту возможность закроют)... - а они выбирали навоз все время....
вот в этом и трагедия украинского народа...
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Так я никак не могу понять Ваше мнение насчет россиян и их выбора.
Выскажитесь по теме статьи.
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Алла Новосад 5b57f84f - теперешний хан полностью соответствует своим поданным....

Кровавая Орда как она есть... - не зачем обсуждать долго это стадо палачей....
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Если бы это стадо палачей не нападало на Украину, то нам до них не было бы дела.
Вы вот тоже не прошли мимо статьи, но обсуждаете не палачей...
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он на работе - а своё мнение при нёммм...)\почти (с)\
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70 лет совка не прошли даром
выращенному хомо советикусу мозги были не нужны

выжили только тупые и те которые обладали способностью мимикрировать
они и их отпрыски нами сегодня и правят


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а национальная забава россиян, это даже в теме про путина начать обсуждать украинского президента Рейтинг довіри до Путіна впав до рівня 2013 року, - "Левада-центр" - Цензор.НЕТ 7391
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А кто по-вашему не конченный ушлепок и будет отвечать вашим требованиям на 100%? Может я своим украинским родственникам и их соседям посоветую рассмотреть эту кандидатуру, а то они, по-моему, опять собираются голосовать на Порошенко.
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Natalia Mangion - после павального бегства за бугор от реформ парашенка.., нас все равно осталось около 30 млн....

Поищите кого нибудь среди них.... - на одном воре мир не закончился...
Сейчас уже выдвигается достаточное число кандидатов и будет еще больше....
Мафия им не даст победить конечно, но развлечься вы сможете....
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Я так и предполагала, что ответ будет в таком духе и ни о чем. Бла бла бла бла, понты и демагогия.
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Natalia Mangion - голосуйте за Терещенко, Семенихина, Бубенчика, Садового в конце концов...

Так что это у вас гон не о чем....
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Вижу вы очень ранимый и быстро ответили на критику.
Терещенко после того как провалил мэрство в Глухове?
Бубенчика только за то, что он убил двух бойцов подразделения «Беркут» во время Евромайдана?
Садовой, который симпатизирует Путину и ставит его в пример всем политикам мира?
Не, не подходят.
Кандидатуру Семенихина можно рассматривать.
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Natalia Mangion

ну как же не провалить мэрство в Глухове, Одессе, Канатопе если презик и его ОПГ хотят тебя сожрать?
Они главные - у них все ресурсы...
Ну вот и голосуйте за Семенихина..., но у него по ходу денег на это нет...., так что скорее всего не пойдет...
Нужно было ему не портрет Бандеры в своем кабинете вешать, а участвовать в распилах городского бюджета... Рейтинг довіри до Путіна впав до рівня 2013 року, - "Левада-центр" - Цензор.НЕТ 9304
Садовой симпатик путина (у нас кстати принято писать путин с маленькой буквы) ?
Так по ходу его слова переврали, как у шоколадных принято..., хотя у путина есть чему поучиться.... - например как нагинать этот продажный мир....

ЧМ по футболу - Москва 2018...
Рейтинг довіри до Путіна впав до рівня 2013 року, - "Левада-центр" - Цензор.НЕТ 1055
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Мне тоже нравится это фото. Потом Маркон, вернувшись домой, проголосовал за продление санкций. И, когда пошел дождь, нутро Путина было показано во всей красе.
Да, зачем вы постоянно пишете ники того, кому отвечаете? Это какая-то новая фишка?
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Это так. У россиян власть российская, своя. У украинцев столетиями власть была тоже российская , но чужая.
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Вам так обидно за Путина? Повышение пенсионного фонда, особенно когда он прикидывался дурачком, - серьезный удар по его рейтингу.
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за что вы меня так унижаете мадам?
конечно обидно за петра алексеевича и его 2%
как и большинству граждан Украины
я кстати за петра алексеевича голосовал, а вы?
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У меня другой президент, потому что я гражданка Мальты. Но мы не о Порошенко, а о великом Пу.
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прастите мадам
мне эта тема не интересна
про пу давайте как нибудь без меня
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Все знают, каким образом оно привыкло повышать свой рейтинг. Так что Воронежу нужно приготовиться к худшему
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Нынче для пуйла настали тяжелые времена, думаю, что одним Воронежем не обойдется..
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щас сябро-хвашисты появятся и рейтинг снова взлетит.
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який культурний спамер ))
аж любуюсь Рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года, - "Левада-центр" - Цензор.НЕТ 6694
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давно в росєян не було перемог, тому і рейтинг у путлєра падає..
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и шо, даже КРЫМНАШ и Донбас впридачу уже не помогает?
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Не, потому что это лягло тяжелым бременем на плечи россиян. До них стало доходить.
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Кацапи бунтують Рейтинг довіри до Путіна впав до рівня 2013 року, - "Левада-центр" - Цензор.НЕТ 8103 "Первый министр. Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только. Король. Ох! Первый министр. Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет! Король. Ой! Первый министр. Подвижник! Король. Ай! Первый министр. Отшельник, но отнюдь не святой."
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Выход прост - надо больше праздников, фнстивалей, смотров и парадов!
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Не получится,армата не едет,а мультики ещё нарисовать надо...
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Ху"ло выступил с пресконференцией на которой заявил что шпионаж это как проституция. Так вот чем он , оказывается, занимался в Германии . Также он расказал что думает о крымчанах, на примере Скрипаля: - чел предавший свою родину - подонок и предатель.
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Пора взрывать дома и бомбить Воронеж.
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Оно может и хорошо, но нам то что от этого?
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Хотелось бы взглянуть на рейтинг доверия к Порошенко.
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Кацапы думали, что разбогатеют от войн и отжимания как настоящие гопники.
Я свято верили в то, что их главный Гопник ведет самые правильные и гениальные многоходовочки.
Но, как обычно на Кацапии... что то пошло не так...
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Рейтинг хуйла падает и нужна искать новых ворогов и защищаться от них.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года, - "Левада-центр"
 
 
 
 
 
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