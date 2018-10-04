 Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Мосийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Вручают подозрение. Адвоката и соседей не допускают. Прошу премьер-министра, генпрокурора, руководителя НАБУ и общественность вмешаться в этот правовой беспредел", - заявил он.
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"Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва Украины В. Мосийчука. Господин Председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО! Что на самом деле стояло за изменением места хранения - установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн. Закон и Справедливость", - рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.
зерно ищут?
Впервые фамилия Пашинского в привязке к Уголовному Кодексу всплыла в 2002 году. Тогда Генеральная прокуратура в рамках расследования другого резонансного дела - о масштабных хищениях в банке «Украина» - взялась за Сергея Пашинского, причастного к разворовыванию активов второго по величине банка страны. Имея образование историка-обществоведа, С. Пашинский до начала 1999 года возглавлял Торговый дом банка «Украина» - структуру, поставлявшую аграрным компаниям импортную сельхозтехнику на условиях лизинга. Когда разворованный банк рухнул в конце 1999 года, его руководством занялась ГПУ. Как руководитель «Торгового дома», Пашинский фигурировал в целом ряде эпизодов о выдаче кредитов сомнительным структурам, отмывании грязных денег, в том числе о сотрудничестве с теневыми структурами Павла Лазаренко и даже Семена Могилевича, работавшего на спецслужбы Российской Федерации. Считается, что его покровителями уже тогда был Виктор Медведчук, в 1999 году переведший его из разграбленного АБ «Украина» зампредом в «Ощадбанк». И 26 ноября 2002 года гр-н С. Пашинский был арестован Генеральной прокуратурой Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, 222 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (присвоение, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, мошенничество с финансовыми ресурсами повторно или нанесшее крупный материальный ущерб). Чтобы избежать криминального преследования, С. Пашинский пытался стать народным депутатом Верховной Рады, баллотируясь в парламент по спискам «карманной» партии «Против всех» другого матерого казнокрада - Александра Михайловича Волкова. Но Центризбирком в регистрации подследственному отказал. Как установило следствие, общая сумма задолженности Торгового дома перед банком «Украина» на момент банкротства составила примерно 200 млн грн. (около $100 млн). Оказалось, что основу расхищенных активов Торгового дома составила искусственно сформированная дебиторская задолженность различных предприятий, за которыми стояли лица из СДПУ(о). А бОльшая часть сельхозтехники, якобы находившаяся в лизинге, просто исчезла. Следствие, начатое в 2001 году, установило, что наиболее крупными должниками по кредитам банка-банкрота кроме Торгового дома являются ООО «Нафта-К» - 165,7 млн грн.; ЗАО «УкрРос» - 96,2 млн грн.; Ассоциация «Интерагро» - 95,0 млн грн.; ООО «Украина-Нафта» - 85,5 млн грн.; ЗАО «Атланта-Интернешнл» - 46,7 млн грн.; «Интерагросистема» - 38, 7 млн грн. Подробности того, как был безнаказанно разворован банк «Украина», читайте здесь:
А весь этот театр это пускание пыли народу и педупредительно-устрашающие действия для Мосийчука,если он не устепенится то следующим шагом будет или падение из балкона или самоубийство двумя выстрелами в затылок,как Кирпа или самоубийство как ректора УЖНУ Сливки пятьмя ударами ножом в спину.
http://www.ukrpress.info/2017/02/23/vadim-mosiychuk-dribniy-zernoviy-aferist-z-derzhrezervu/