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 Политика Украины
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Все про:Госрезерв (29) Луценко (7169) прокуратура (3329) Мосийчук Вадим (1)

 Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура утром в четверг проводит обыск у главы Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв) Вадима Мосийчука.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Мосийчук, передает Цензор.НЕТ.

...
"Вручают подозрение. Адвоката и соседей не допускают. Прошу премьер-министра, генпрокурора, руководителя НАБУ и общественность вмешаться в этот правовой беспредел", - заявил он.

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"Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва Украины В. Мосийчука. Господин Председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО! Что на самом деле стояло за изменением места хранения - установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн. Закон и Справедливость", - рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.

Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко 01
Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко 02
Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко 03
Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко 04
Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко 05

Источник: https://censor.net.ua/n3089545
 
 
 Топ комментарии
 
Імітація "кипучої" діяльності...
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Скоро сплине третя доба, як журналісти документально довели, що заступник СБУ - кацапська консерва, а від керівників держави ані пари з вуст. Якщо це не дно, то що це тоді???
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Война на уничтожение. Гройсман совсем от рук отбился....
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курица по зернышку - к новому году тушка....
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А чего же ты не уволился , "терпило" ? Или только при обыске "прозрел" ?
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давненько мы не видели одеял,даже соскучились..
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тут копеечное дело. на клетчатый талисман не тянет. даже на 1 клеточку от него.
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Вся биография Сергея Пашинского - это безнаказанный криминал; преступления, совершенные группой лиц - то есть преступления квалифицированные; последствия которых имели тяжкие последствия для государства. Напомним хронологию преступных деяний С. Пашинского
Впервые фамилия Пашинского в привязке к Уголовному Кодексу всплыла в 2002 году. Тогда Генеральная прокуратура в рамках расследования другого резонансного дела - о масштабных хищениях в банке «Украина» - взялась за Сергея Пашинского, причастного к разворовыванию активов второго по величине банка страны. Имея образование историка-обществоведа, С. Пашинский до начала 1999 года возглавлял Торговый дом банка «Украина» - структуру, поставлявшую аграрным компаниям импортную сельхозтехнику на условиях лизинга. Когда разворованный банк рухнул в конце 1999 года, его руководством занялась ГПУ. Как руководитель «Торгового дома», Пашинский фигурировал в целом ряде эпизодов о выдаче кредитов сомнительным структурам, отмывании грязных денег, в том числе о сотрудничестве с теневыми структурами Павла Лазаренко и даже Семена Могилевича, работавшего на спецслужбы Российской Федерации. Считается, что его покровителями уже тогда был Виктор Медведчук, в 1999 году переведший его из разграбленного АБ «Украина» зампредом в «Ощадбанк». И 26 ноября 2002 года гр-н С. Пашинский был арестован Генеральной прокуратурой Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, 222 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (присвоение, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, мошенничество с финансовыми ресурсами повторно или нанесшее крупный материальный ущерб). Чтобы избежать криминального преследования, С. Пашинский пытался стать народным депутатом Верховной Рады, баллотируясь в парламент по спискам «карманной» партии «Против всех» другого матерого казнокрада - Александра Михайловича Волкова. Но Центризбирком в регистрации подследственному отказал. Как установило следствие, общая сумма задолженности Торгового дома перед банком «Украина» на момент банкротства составила примерно 200 млн грн. (около $100 млн). Оказалось, что основу расхищенных активов Торгового дома составила искусственно сформированная дебиторская задолженность различных предприятий, за которыми стояли лица из СДПУ(о). А бОльшая часть сельхозтехники, якобы находившаяся в лизинге, просто исчезла. Следствие, начатое в 2001 году, установило, что наиболее крупными должниками по кредитам банка-банкрота кроме Торгового дома являются ООО «Нафта-К» - 165,7 млн грн.; ЗАО «УкрРос» - 96,2 млн грн.; Ассоциация «Интерагро» - 95,0 млн грн.; ООО «Украина-Нафта» - 85,5 млн грн.; ЗАО «Атланта-Интернешнл» - 46,7 млн грн.; «Интерагросистема» - 38, 7 млн грн. Подробности того, как был безнаказанно разворован банк «Украина», читайте здесь:
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Скоро сплине третя доба, як журналісти документально довели, що заступник СБУ - кацапська консерва, а від керівників держави ані пари з вуст. Якщо це не дно, то що це тоді???
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Ну уж очень интересный фоторепортаж.Обратите внимание на дверь завесы которых режут МЧСники они с наружи и из левой стороны а дверная ручка с права да и дверь должна по идее открываться наружу и обратите внимание на ,,ту же дверь,, через один снимок.Открывается она во внутрь,завесы на месте да и дверная тучка уже из другой стороны.
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P.S.А это значит что?А это значит что то что там найдут принесли из собой или если действительно что-то там найдут то любой адвокат-недоучка его в суде отмажет.
А весь этот театр это пускание пыли народу и педупредительно-устрашающие действия для Мосийчука,если он не устепенится то следующим шагом будет или падение из балкона или самоубийство двумя выстрелами в затылок,как Кирпа или самоубийство как ректора УЖНУ Сливки пятьмя ударами ножом в спину.
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Плитку нужно сорвать и штукатурку сбить.Там иногда прячут золото,бриллианты.
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По технике безопасности у каждого клерка должна стоять инвалидная коляска потому что практика показала их болезненное состояние сразу после обыска. Прокуратура провела обшуки в керівника Держрезерву Мосійчука, - Луценко - Цензор.НЕТ 7158
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Немає диму без вогню, або Дещо - про Вадима Мосійчука

http://www.ukrpress.info/2017/02/23/vadim-mosiychuk-dribniy-zernoviy-aferist-z-derzhrezervu/
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Да в этом никто и не сомневается,сама система власти у нас в стране так построена что вор садит на должность такого же вора из условием что тот будет ежемесячно ему отстегивать енную сумму.А если протеже зарыпался или крысятничает то посылают на него силовые структуры из обысками как предупреждение.
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Луценко, что с семочко? Языки свои засунули в ж.., и начинаются громкие операции, чтоб перекрыть такое неподобство как российская консерва в сбу , назначенная президентом.
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Это действительно единственный способ разорвать цепь круговой поруки.
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я завжди повторю, Украину можут врятувати тильки мужни снаипери та бомбери, як тильки народ почне гуртоватися та шось замислювати, видразу знайдутся в их лавах "справжни" "националисти" та "патриоти" як Мосейчук та Корчинский який на бульдозере привив цего порохатого пидараса вид якого все страждают, тильки по одинци та у усих мистах, селищах, тре викарчевувати бурян иншого шляху нажаль немае
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мене це теж дивуе, коли я бачу наприклад новини венесуели, як страждают миллиони коли треба решуче та назавжди позбавити декилько их катив на чоли з мадурою цего права - робити з населенням що им заманется, не треба никому ни чего розповидати треба по одинци робити благу справу, а саме видправляти до пекла методично та послидовно усих иуд у яких зирвало дах вид безкарности
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Не видать на фото мешков с крупами, сахаром, мукой, чаем и орехами... Где всё??!
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И через некоторое время у тестя Генпрокугога нарисуется очередной крутой джип. На пенсию купит....
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Страна воров, взяточников, предателей. В соседней стране воруют с прибыли, а в Украине - с убытка.
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Мы смотрим этот цирк уже четвертый год. Там каждого и всех можно сажать. Хватит уже с этими шоу о арестах, пидозрах и судах! Просто за...бали!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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