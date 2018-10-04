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 Кирпич, двери, окна, кровля: российские мародеры вывозят из ОРЛО в РФ стройматериалы из разобранных жилых домов, - ИС

Мародеры вывозят из оккупированных районов Луганской области стройматериалы из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Так, по оперативным данным группы ИС, в районе сразу нескольких пограничных КПП, не контролируемых Украиной - между "ДНР", "ЛНР" и РФ (Изварино, Должанский, Мариновка) фиксируется оборудование с российской стороны новых пограничных заграждений. Используется колючая проволока, блоки и т. д.

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"Отмечается вывоз в РФ с территории районов, контролируемых "ЛНР", стройматериалов (кирпич, двери, окна, кровля) из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома. Вывоз осуществляется грузовым автотранспортом с номерами РФ, на территорию Ростовской области (Россия)", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3089541
 
   
 Топ комментарии
 
ну так деды ж в Германии черепицу снимали...и вывозили,мы помним..
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Орда жила и богатела грабежами. Преемники сохранили лучшие традиции предков. Из цивилизованности у них только новое оружие.
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ну так деды ж в Германии черепицу снимали...и вывозили,мы помним..
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То ли дело гитлеровцы, они только украинцев с украинками угоняли
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я к тому,что путлеровцы ничем не лучше гитлеровцев. если что...
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Ну если для вас черепица и люди одно и тоже, то тогда не лучше
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ну, руцкие братушки не вывозили украинцев в Германию как фашисты, они их или на месте расстреливали или в Сибирь вывозили.
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То ли дело гитлеровцы, они только украинцев с украинками угоняли из райского русского мира...
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Что бы осчастливить в Освенциме или Бухенвальде ?
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Арчи,прадеда моего осчастливили с семьей в Сибирь,за то,что хата железом крытая была. мне от этого легче,что не в Германии а в Сибири погибли предки??
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Сейчас половина сами мечтают свалить в "рейх". На каторжные работы. Подальше от мафии
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Так вот что имели ввиду донецкие когда орали - Путин помоги. Не могли сами вывезти свое барахло....
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Игорь Д - это разбирают дома украинцев убежавших от оккупантов....

Также разрушали дома грузин в Абхазии - но там их просто сжигали., что бы когда нибудь те не вернулись назад...
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значит не могли сами вывезти ЧУЖОЕ барахло...
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Орда жила и богатела грабежами. Преемники сохранили лучшие традиции предков. Из цивилизованности у них только новое оружие.
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Ну, вывозят и вывозят - рюзьге мир он такой, бессмысленный и беспощадный... Значит, более ценные ништяки уже вывезли...
Будет показательная музейная экспозиция "Прелести русского мира" на месте освобожденного Донецка и Луганска...
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Такие музеи уже работают в Абхазии, Приднестровье, Осетии...
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И,кстати,нихрена не освобожденнные, вопреки предсказаниям наивного Gyro
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Не удивлюсь, если и битую штукатурку будут вывозить. И чернозем.
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"...
Предвидя возмущение поклонников стратегического таланта «маршала Победы», мы публикуем документы со ссылкой на первоисточник (Военные архивы России. М., 1993). При минимуме комментариев.
Первым, кто доложил товарищу Сталину о трофейных делах Жукова, оказался его непосредственный начальник - министр обороны.


Товарищу Сталину
В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью.
При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову…
Булганин
23 августа 1946 г.
..."
https://www.novayagazeta.ru/articles/2003/06/09/18277-trofei-marshala-zhukova

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом...
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Іпанутість кацапів не має меж. Про них є добрий анекдот. Питають в армянського радіо:
- Що буде, якщо в Сахарі переможе "русскій міръ"?
- Через три роки там будуть перебої з піском, - відповідає радіо.
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Не надо думать,что украинец сильно лучше русского. Кацап тут тырит чужое, а карпатский лес кто десятилетиями тырит? Кацап? Хер там, обычные жовтоблакытни, да и лес ли только. Вообще нету,наверное, отрасли, где не тащат с работы кажлый гвоздь
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тащат те, кто остался совком. это не украинцы.
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Ну чтож,решили строить новороссию у себя дома,чтото в Украине им строительство незаладилось і це добре.А месные жители пускай смотрят и мотают себе на ус.
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Россияне со скандалом ушли из ПАСЕ: забрали из кабинетов туалетную бумагу и выкрутили лампочки, - журналист

http://ipress.ua/ru/news/rossyyane_so_skandalom_ushly_yz_pase_zabraly_yz_kabynetov_tualetnuyu_bumagu_y_vikrutyly_lampochky__zhurnalyst_107363.html
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Во всем мире сувениры для нарассиян бесплатные. По крайней мере они так думают.
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Пам'ятаю, як наш прапорщик у 80-х роках матюкався, - бо в чоловічому туалеті штабу частини доблесні гаспада офіцери постійно крали мило. Як не зайдеш туди, а мила знов нема, - поцупили строітєлі комунізЬма. Цегла, двері, вікна, покрівля: російські мародери вивозять з ОРЛО в РФ будматеріали з розібраних житлових будинків, - ІС - Цензор.НЕТ 487
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думаю крал сам прапор, и пистел на охфицерье ))))
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У меня в батальйоне комбат имел москвича,а нач. продсклада приезжал на 24-ке. Цегла, двері, вікна, покрівля: російські мародери вивозять з ОРЛО в РФ будматеріали з розібраних житлових будинків, - ІС - Цензор.НЕТ 3463
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Из этой же статьи:
нардеп Владимир Арьев опровергает информацию о пропавших лампочках: "российские комнаты в ПАСЕ пустые, аж гудит. Но лампочки, как будто на месте. На столах даже есть ноутбук и стыреная из заседаний комитетов бесплатная минералка (которую никто больше не забирает на 5 этаж)".
http://ipress.ua/ru/news/rossyyane_so_skandalom_ushly_yz_pase_zabraly_yz_kabynetov_tualetnuyu_bumagu_y_vikrutyly_lampochky__zhurnalyst_107363.html
Ноутбук оставили, а туалетную бумагу забрали? Странные эти русские!
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И, вообще, их там не было, кто-то другой стырил...
Русофобия...
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Даже у кацапских котов, пойманных над горлачём со сметаной, выражение на морде - меня тут нет...
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Чему радуетесь - за ваш счёт это всё восстанавливать будут...
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все глаголы будущего периода. Хочет....
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выплата пенсий это не наши деньги, а их, ранее заработанные.
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Не радуемся. В очередной раз убеждаемся в духовности и благодеяниях человекоподобных орков.
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кто тебе сказал что будет восстановление дамбаса за счет народа Украины?
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есть хотя бы один материальный иск к россии?..

Пэтрэнко с Луценчихой под руководством Лолиты народ закручивают - то алиментщиков, то за ремень безопасности 560 грн
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Ну шо бамбазяне?
Из самого промишленно развитого региона вы превращаетесь в пещерных людей!)))
Давайте громче покричите еще путенввяди...раисяприди....хунтахунта))))
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Он дурной головы всегда болит жопа!)))

Вас раисяне освободят!!!
...от денег
...от машин
...от имущества
...от девственности ваших дочурок

За это вы блокировали колоны ВСУ?!))
ну так хавайте
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Просто на призыв "Рассея, приди" всегда почему-то приходит не рассея из телевизора, а только орда.
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А я вот даже не знаю, как избавиться от старого кирпича и шифера. Предлагал соседям забрать, никому не надо.Все хотят новое.
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Есть волшебные слова, после которых все заберут: "Рассея приди". Помогут избавиться от всего.
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А насколько выгоден такой бизнес - разборка развалин и перевозка разобранного через кордон с РФ? Или через блок-пост на неоккупированную территорию?
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Цена стройматериалов минус цена транспортировки = профит.
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не надо ля ля...луганчанам всё нравится, вы опросы видели, народу там хорошо.
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унитазы, я так понимаю, ещё в 14 году вывезли, если о них ни слова.
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Так все ж знают, что нужно по два унитаза: один удивлять гостей (чай подавать с баранками), а второй прикрутить дворовой туалет - как ни как, а показатель благосостояния.
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...москалики що уздріли,
то все очухрали".
"Стоїть в селі Суботові". Т.Г. Шевченко
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капец, Bellingcat с The Insider действительно там сидят - коптят-выискивают, анализируют, а Тымчук, за наше бабло, кстати, пишет бредни какие-то время от времени про кирпичи....
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чем лучше порошенко и охметов, набивающие карманы на устроенной ими войне ?
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Когда раненое животное кричит, то львы, гиены, шакалы всегда придут на помощь.
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Главное, не пропустить эту заразу дальше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКирпич, двери, окна, кровля: российские мародеры вывозят из ОРЛО в РФ стройматериалы из разобранных жилых домов, - ИС
 
 
 
 
 
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