 Кирпич, двери, окна, кровля: российские мародеры вывозят из ОРЛО в РФ стройматериалы из разобранных жилых домов, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информационное сопротивление".
Так, по оперативным данным группы ИС, в районе сразу нескольких пограничных КПП, не контролируемых Украиной - между "ДНР", "ЛНР" и РФ (Изварино, Должанский, Мариновка) фиксируется оборудование с российской стороны новых пограничных заграждений. Используется колючая проволока, блоки и т. д.
"Отмечается вывоз в РФ с территории районов, контролируемых "ЛНР", стройматериалов (кирпич, двери, окна, кровля) из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома. Вывоз осуществляется грузовым автотранспортом с номерами РФ, на территорию Ростовской области (Россия)", - сказано в сообщении.
Также разрушали дома грузин в Абхазии - но там их просто сжигали., что бы когда нибудь те не вернулись назад...
Будет показательная музейная экспозиция "Прелести русского мира" на месте освобожденного Донецка и Луганска...
Предвидя возмущение поклонников стратегического таланта «маршала Победы», мы публикуем документы со ссылкой на первоисточник (Военные архивы России. М., 1993). При минимуме комментариев.
Первым, кто доложил товарищу Сталину о трофейных делах Жукова, оказался его непосредственный начальник - министр обороны.
Товарищу Сталину
В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью.
При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову…
Булганин
23 августа 1946 г.
..."
https://www.novayagazeta.ru/articles/2003/06/09/18277-trofei-marshala-zhukova
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом...
- Що буде, якщо в Сахарі переможе "русскій міръ"?
- Через три роки там будуть перебої з піском, - відповідає радіо.
http://ipress.ua/ru/news/rossyyane_so_skandalom_ushly_yz_pase_zabraly_yz_kabynetov_tualetnuyu_bumagu_y_vikrutyly_lampochky__zhurnalyst_107363.html
нардеп Владимир Арьев опровергает информацию о пропавших лампочках: "российские комнаты в ПАСЕ пустые, аж гудит. Но лампочки, как будто на месте. На столах даже есть ноутбук и стыреная из заседаний комитетов бесплатная минералка (которую никто больше не забирает на 5 этаж)".
http://ipress.ua/ru/news/rossyyane_so_skandalom_ushly_yz_pase_zabraly_yz_kabynetov_tualetnuyu_bumagu_y_vikrutyly_lampochky__zhurnalyst_107363.html
Ноутбук оставили, а туалетную бумагу забрали? Странные эти русские!
Русофобия...
Около 80 млрд грн - примерно такую сумму Украина потратила за эти годы существования фэйковых колаборантских образований на наших восточных территориях. Она включает в себя выплату пенсий, снабжение «в долг» электроэнергией, водой и газом оккупированные территории. И если бы еще эти расходы имели какую-то пользу - но нет, местное население «там» за коммунальные услуги платит из последних сил (фактически, под страхом смерти). В то же время задолженность перед украинскими поставщиками услуг (энергетика, водоканалы) только растет.
Пэтрэнко с Луценчихой под руководством Лолиты народ закручивают - то алиментщиков, то за ремень безопасности 560 грн
Из самого промишленно развитого региона вы превращаетесь в пещерных людей!)))
Давайте громче покричите еще путенввяди...раисяприди....хунтахунта))))
Вас раисяне освободят!!!
...от денег
...от машин
...от имущества
...от девственности ваших дочурок
За это вы блокировали колоны ВСУ?!))
ну так хавайте
то все очухрали".
"Стоїть в селі Суботові". Т.Г. Шевченко