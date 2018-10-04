 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о языках, новом приветствии в ВСУ и передаче Госпогранслужбе земель для обустройства границы с Россией

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первыми вопросами депутаты рассмотрят во втором чтении президентский законопроект №9036 "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины", предусматривающий установление нового приветствия в ВСУ и 4 альтернативных законопроекта о языках (№№5556, 5669, 5670 и 5670-д).
Далее парламент примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.
Кроме того, предлагается рассмотреть президентский законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины", включать который в повестку дня сессии парламент отказывался уже 13 раз.
В этот день депутаты также рассмотрят включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный Суд законопроектов №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" и №8380 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) ".
Среди других вопросов повестки дня запланировано рассмотрение законопроекта представителя Президента в парламенте Ирины Луценко №8338, которым предлагается временно, до 31 декабря 2019 года, позволить снятие арестов и запрещений отчуждения имущества Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".
Далее планируется рассмотреть законопроект №6777 по обустройству государственной границы. На Согласительном совете 2 октября председатель Счетной палаты Валерий Паркан призвал ускорить рассмотрение этого законопроекта из-за того, что по результатам аудита расходования средств на проект "Стена" было установлено, что иногда нет возможности обустроить государственную границу из-за того, что ряд земельных участков находятся в частной собственности или собственности ОТГ, или используются какими-то государственными органами.
На вечернем заседании первым вопросом запланировано рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева (Оппозиционный блок).
........
Вот турчинов с порошенко пиарились .., а вышел пшик...
UKROPw777 @7w7w7w 14 ч.14 часов назад
Харьковский завод не производит обещанные властью танки Оплот для ВСУ, нет заказа, как и реактивную систему залпового огня Вербу
- Слава Панамі!
- Офшорам - слава!
Одного поля ягідки.
Ірина Дмитрівна
2 жовтня ·
Панове! Війна мовних законів вступає у свою кульмінаційну фазу (у четвер розгляд у ВР). Виникла ця війна відразу, коли зусиллями ВО СВОБОДИ в Конституційному Суді 28 лютого 2018 року було скасовано путінський мовний закон Ківалова-Колесніченка. Щоб нейтралізувати Свободу як політичну силу (зокрема в мовному питанні), провладні партії на чолі із Самопоміччю, НФ і БПП ВКРАЛИ свободівський мовний закон 5669 і, спотворивши його в базових статтях, зареєстрували під номером 5670д. Новостворений гібрид виявився КОПІЄЮ закону Ківалова-Колесніченка в низці статей, зокрема освітній (про це див. мої численні блоги на Українській правді https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a8ba660df572/ ). Проте найдикішим є перенесення до спотвореного свободівського закону ШОСТОЇ статті з закону КК про те, що «державна мова не може бути перешкодою для розвитку та потреб мов нацменшин» (ст.1, п.2). Ківалов і Колесніченко аплодують. Їхня чорна справа живе і процвітає через ліберальне шобло на чолі з Самопоміччю, бо саме депутатка І. Подоляк основний лобіст цього путінського мовного закону, розпіяреного як начебто законопроєкту від громадських організацій. Зупинімо, панове, цю брехню! У ВР є два добрих мовних закони 5655 і 5669. Битва за МОВУ - це вирішальна битва у війні з Москвою і власними юдами. Прошу про поширення цієї інформації. А поза тим наш Форум "За українську мову" впевнено крокує країною. Дякую, Харкове. У суботу - Біла Церква.
Українська повинна зайняти панівне місце в суспільстві.
Тобто касир, офіціант, лікар, поліцеський має звертатись спершу виключно українською мовою і лише по бажанню "клієнта" переходити на ту мову, яка зручніша йому.
Не могли бы подобрать более нужную тему голосования?
Приветствие:
- Слава бутылке
- Закуске слава
Платим и дальше высокие налоги для содержания трутней...