EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  741  27
Все про:ВР (22351) граница (3094) Конституция (1967) язык (3338)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о языках, новом приветствии в ВСУ и передаче Госпогранслужбе земель для обустройства границы с Россией

ВР рассмотрит в четверг правительственный законопроект, которым предполагается предоставить в постоянное пользование ГПСУ земельные участки шириной не менее 50 метров вдоль линии государственной границы.

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первыми вопросами депутаты рассмотрят во втором чтении президентский законопроект №9036 "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины", предусматривающий установление нового приветствия в ВСУ и 4 альтернативных законопроекта о языках (№№5556, 5669, 5670 и 5670-д).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Секреты" Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и "кислотный" Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж

Далее парламент примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

Кроме того, предлагается рассмотреть президентский законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины", включать который в повестку дня сессии парламент отказывался уже 13 раз.

В этот день депутаты также рассмотрят включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный Суд законопроектов №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" и №8380 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) ".

Среди других вопросов повестки дня запланировано рассмотрение законопроекта представителя Президента в парламенте Ирины Луценко №8338, которым предлагается временно, до 31 декабря 2019 года, позволить снятие арестов и запрещений отчуждения имущества Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишь 7 из 57 евроинтеграционных законов, необходимых для имплементации ассоциации, приняты в целом в Украине, - Ирина Геращенко

Далее планируется рассмотреть законопроект №6777 по обустройству государственной границы. На Согласительном совете 2 октября председатель Счетной палаты Валерий Паркан призвал ускорить рассмотрение этого законопроекта из-за того, что по результатам аудита расходования средств на проект "Стена" было установлено, что иногда нет возможности обустроить государственную границу из-за того, что ряд земельных участков находятся в частной собственности или собственности ОТГ, или используются какими-то государственными органами.

На вечернем заседании первым вопросом запланировано рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева (Оппозиционный блок).

Источник: https://censor.net.ua/n3089536
 
 
 Топ комментарии
 
СЬОГОДНІ БУДЕ ..*ЦИРК * ..
..Рада сегодня рассмотрит законопроекты о языках, новом приветствии в ВСУ и передаче Госпогранслужбе земель для обустройства границы с Россией - Цензор.НЕТ 9483......
 показать весь комментарий
 
Нове привітання для служби охорони президента:
- Слава Панамі!
- Офшорам - слава!
 показать весь комментарий
 
Ці цирки людям до лампочки. Парламен та Президента обирають люди за підсунутими їм списками - далі обранці виштовхують народ на 5 років ногами за двері і творять в країні що хочуть. Народ не має право відкликати з парламенту партії чи депутатів, відкликати Президента, а вони призначають суддів, міністрів, прокурора, СБУ. Народ не має права дати під задницю любому керівнику місцевого рівня, а ті творять все, що їм скажуть зверху. Теза про те, що народ є джерелом влади в країні - фікція.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ці цирки людям до лампочки. Парламен та Президента обирають люди за підсунутими їм списками - далі обранці виштовхують народ на 5 років ногами за двері і творять в країні що хочуть. Народ не має право відкликати з парламенту партії чи депутатів, відкликати Президента, а вони призначають суддів, міністрів, прокурора, СБУ. Народ не має права дати під задницю любому керівнику місцевого рівня, а ті творять все, що їм скажуть зверху. Теза про те, що народ є джерелом влади в країні - фікція.
 показать весь комментарий
 
 
опять пропагандист ДНР перепечатал дерьмосайт .Предпочтение пропагандист отдаёт картинкам , где какцапчики изгаляются над флагом Украины.
 показать весь комментарий
 
Планів достатньо, але побачимо, чим усе закінчиться...
 показать весь комментарий
 
 
закончится так себе..... - ничем...
Вот турчинов с порошенко пиарились .., а вышел пшик...

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о языках, новом приветствии в ВСУ и передаче Госпогранслужбе земель для обустройства границы с Россией - Цензор.НЕТ 2730 UKROPw777‏ @7w7w7w 14 ч.14 часов назад
Харьковский завод не производит обещанные властью танки Оплот для ВСУ, нет заказа, как и реактивную систему залпового огня Вербу
 показать весь комментарий
 
Нове привітання для служби охорони президента:
- Слава Панамі!
- Офшорам - слава!
 показать весь комментарий
 
 
Українці мільйонами втікають з України на заробітки та вивчають польський, чешський, німецький в надії там і залишитись назовсім
 показать весь комментарий
 
 
Все верно. С Украины надо валить, пока молодой. Если Юлька не выиграет выборы, тут вообще полные реформы будут.
 показать весь комментарий
 
Судячи з усього - з вашої повної російськомовності, вам дорога лише на схід, до їхіх тарифів.
 показать весь комментарий
 
 
А у Вас були сумніви? "Віамінчик" - це "аватар" білоруського "литвина", в українському Всесвіті... "Ниття" і стогони ідентичні...
 показать весь комментарий
 
 
Я до "Константина" зверталась.
Одного поля ягідки.
 показать весь комментарий
 
Рада сьогодні розгляне законопроекти про мови, нове вітання в ЗСУ і передання Держприкордонслужбі земель для облаштування кордону з Росією - Цензор.НЕТ 2788Немного "кремлёвской агентуры".








Ірина Дмитрівна

2 жовтня ·



Панове! Війна мовних законів вступає у свою кульмінаційну фазу (у четвер розгляд у ВР). Виникла ця війна відразу, коли зусиллями ВО СВОБОДИ в Конституційному Суді 28 лютого 2018 року було скасовано путінський мовний закон Ківалова-Колесніченка. Щоб нейтралізувати Свободу як політичну силу (зокрема в мовному питанні), провладні партії на чолі із Самопоміччю, НФ і БПП ВКРАЛИ свободівський мовний закон 5669 і, спотворивши його в базових статтях, зареєстрували під номером 5670д. Новостворений гібрид виявився КОПІЄЮ закону Ківалова-Колесніченка в низці статей, зокрема освітній (про це див. мої численні блоги на Українській правді https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5a8ba660df572/ ). Проте найдикішим є перенесення до спотвореного свободівського закону ШОСТОЇ статті з закону КК про те, що «державна мова не може бути перешкодою для розвитку та потреб мов нацменшин» (ст.1, п.2). Ківалов і Колесніченко аплодують. Їхня чорна справа живе і процвітає через ліберальне шобло на чолі з Самопоміччю, бо саме депутатка І. Подоляк основний лобіст цього путінського мовного закону, розпіяреного як начебто законопроєкту від громадських організацій. Зупинімо, панове, цю брехню! У ВР є два добрих мовних закони 5655 і 5669. Битва за МОВУ - це вирішальна битва у війні з Москвою і власними юдами. Прошу про поширення цієї інформації. А поза тим наш Форум "За українську мову" впевнено крокує країною. Дякую, Харкове. У суботу - Біла Церква.
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже Рада начнет рассматривать законы для малого и среднего бизнеса, законы которые поднимут ВВП!
 показать весь комментарий
 
Як ближче до виборів,так мовний закон розгляда,й так до нескінченності?
 показать весь комментарий
 
Знову ці мовні питання..
Українська повинна зайняти панівне місце в суспільстві.
Тобто касир, офіціант, лікар, поліцеський має звертатись спершу виключно українською мовою і лише по бажанню "клієнта" переходити на ту мову, яка зручніша йому.
 показать весь комментарий
 
 
Це відбудеться коли совковий менталітет відійде в небуття разом з совками.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно не просто чекати, а щось робити
 показать весь комментарий
 
Совки закостенілі, їх не переробиш. Такими і залишуться до скону.
 показать весь комментарий
 
я думаю, якби зобов'язали, то за рік -два всі би звикли.
 показать весь комментарий
 
А де обіцяне скасування недоторканості? Дупутати в дупу пхані.
 показать весь комментарий
 
 
Чем бы дурики не тешились, абы были "заняты".
Не могли бы подобрать более нужную тему голосования?
Приветствие:
- Слава бутылке
- Закуске слава
 показать весь комментарий
 
Законы - не о чем...

Платим и дальше высокие налоги для содержания трутней...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроекты о языках, новом приветствии в ВСУ и передаче Госпогранслужбе земель для обустройства границы с Россией
 
 
 
 
 
 вверх