EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  5312  54
Материалы по теме:
Все про:квартира (386) Савченко (2784) арест имущества (181) Савченко Вера (54)

 Суд арестовал принадлежащую Савченко часть квартиры в Киеве, - сестра

Часть квартиры на Троещине в Киеве, принадлежащую внефракционному нардепу Надежде Савченко, суд взял под арест, "чтобы не продали и Надежда не сбежала", сообщила ее сестра Вера Савченко.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нашу квартиру на Троещине арестовали. А точнее, 1/3 часть, так как 2/3 принадлежат мне и маме. Причина – чтобы не продали и Надежда не сбежала!" – написала Вера Савченко. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Личность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос

Суд арестовал принадлежащую Савченко часть квартиры в Киеве, - сестра 01

Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3089532
 
   
 Топ комментарии
 
Арестовали треть квартиры чтоб не сбежала с СИЗО?))
 показать весь комментарий
 
Мелочный и мстительный у нас презилент. Аж противно.
 показать весь комментарий
 
Євгеній! я не слухаю шарія
він маніпулятор і брехун.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ей за стажировку у захера дали квартиру?
 показать весь комментарий
 
 
А місце під будинок біля озера в престижному районі?
 показать весь комментарий
 
А разве арест части квартиры остановит от побега, если человек предатель? Суд арестовал принадлежащую Савченко часть квартиры в Киеве, - сестра - Цензор.НЕТ 9856
 показать весь комментарий
 
 
Ну и правильно сделали. Террористов по всем фронтам щемить надо.
А после того как отсидит пятнашку, нах срачами в московию (если она еще будет)...
 показать весь комментарий
 
 
Арестовали треть квартиры чтоб не сбежала с СИЗО?))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мелочный и мстительный у нас презилент. Аж противно.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что у вас президент все сам решает. А Рада что делает?
 показать весь комментарий
 
 
Так его большинство и премьер его шестерка. Он все решает, это очевидно.
 показать весь комментарий
 
 
что вы хотели от барыги и проходимца ?
 показать весь комментарий
 
 
Александр 88ec9ce8 Вот жеж мстительный президент, надо было Надюшке дать взорвать Раду, и заодно несколько тысяч людей и было бы всем счастье и не было бы кому быть мстительным.Так нет же,не захотел президент быть взорваным.Аж противно.Правильно?
 показать весь комментарий
 
 
Порхофобия (часто вполне обоснованная), затмеват мозг и лишает разума... Явление это заразное, часто подогреваемое из вне...
 показать весь комментарий
 
В такой расклад может поверить только имбицил.
 показать весь комментарий
 
а суд над Савченко когда?
Там же все ясно вроде было - Она +Рубан, а остальные СБУшники под прикрытием.... Суд заарештував частину квартири, що належить Савченко, в Києві, - сестра - Цензор.НЕТ 6603
В чем задержка?
 показать весь комментарий
 
 
мало того , сбу работает с кацапами во главе и барыгой порохлом в печени ...
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно на каком основании арест квартиры, суд еще вину не признал.
 показать весь комментарий
 
 
У сестренки точно крыша протекла. Я- трижды сбегал, оставляя квартиры, от бывших жен. При этом- оставляя все 100%, кстати, если бы очень захотел- то мог бы и не оставлять. От этой сестренки- я бы точно сбежал, не торгуясь, сломя голову. Я не врубаюсь- она шо, много пьющая, шо такие заявы в ИНЕТ выкладывает?
 показать весь комментарий
 
 
Не! Мне сейчас ездить. И не на самокатике. Потому, тебе, уже похмеленному- желаю не продолжать более.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай би втікала, в нас всі злочинці втікають, особливо нахабні ще і повертаються
Чому б і ні, як дозволяють ?
 показать весь комментарий
 
Ксения. А Вы в курсе что всю операцию с Савченко и Рубаном от начала и до конца вело СБУ! Они организовывали выезд в ОРДЛО, получение оружия, прохождение всех блокпостов на обратной дороге, когда оружие вывозилось, отстрел его на полигоне проходил тоже в присутствии СБУ. Там так все белыми нитками сшито, что в Суде просто развалится. Посмотрите у Шария, там все записи разговоров, видео с полигона. Ссылки дать? Или сами найдете?
 показать весь комментарий
 
 
Євгеній! я не слухаю шарія
він маніпулятор і брехун.
 показать весь комментарий
 
 
Ваше Право! А я смотрю. Не находил манипуляций и брехни. Вспомните мои слова про Савченко потом, если дело до Суда дойдет!
 показать весь комментарий
 
 
Он уже сто раз разоблачал фейки с Цензора. Но вам не мешает тут сидеть и верить всем этим манипуляциям и фейкам.
 показать весь комментарий
 
ага..а потім вже "разоблачали" його фейкі..
в нас просто різний світогляд
 показать весь комментарий
 
А для Вас Пятый канал и Прямой? Или Эспрессо с ICTV?
 показать весь комментарий
 
 
а можна про неї не писати взагалі чи сестра з кимось переспала?
 показать весь комментарий
 
А як можна втекти із СІЗО??? Хоча я починаю розуміти логіку соєвих - адже нещодавно Матіос говорив, що в хлопців із "Торнадо" були магнітні картки, які відкривали електронні замки в СІЗО. Тобто, щоб не було можливого зговору Савченко із працівниками СІЗО (ключ за 1/3 квартири), доблесні правоохоронні органи наклали арешт на нерухоме майно.
 показать весь комментарий
 
 
100% инфа сестрёнка недавно в карловых варах отдыхала что в чехии
 показать весь комментарий
 
 
Путешествие " из грязи в князи и обратно" .))) Использованный кондом всегда выбрасывают .
 показать весь комментарий
 
Есть опасения что Надежду придушат в изоляторе.
 показать весь комментарий
 
барыга порошенко отжимает квартирку для своего сынка ?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно! Он же все деньги в офшоры вывел, и купить теперь новую хатынку сыночку не может.
 показать весь комментарий
 
Вчера был вот такой материальчик:

Фатальна помилка Тимошенко: старіюча шефіня "Батьківщини" втрачає хватку

Суд заарештував частину квартири, що належить Савченко, в Києві, - сестра - Цензор.НЕТ 95

Для Наді Савченко настають важкі часи. Заява Тимошенко, котра звинуватила владу (!) в тому, що вона звільнила Савченко з російського полону, свідчить про те, що справи Наді дуже погані.

В принципі, кілька місяців тому, одразу після арешту Володимира Рубана, я прогнозував, що так буде; що справу про підготовку Савченко і Рубаном теракту зв'язуватимуть з прізвищами Тимошенко і Медведчука. І що тільки-но Рубан заговорить, і Юлії Володимирівні, і Віктору Володимировичу стане гаряче.

Як відомо, на початку серпня Рубан пішов на угоду зі слідством, визнав свою провину і заговорив. Після цього стало очевидним, що передусім над пані Тимошенко нависла важка сокира, яка неодмінно у певний момент рубоне по репутації, а відтак і по рейтингам Юлії Володимирівни.
Очевидно, отримавши інсайдерську інформацію про те, що докази проти Савченко «залізобетонні», Тимошенко відчула, як ниточка, на якій підвішено сокиру, почала потріскувати. І не знайшла нічого кращого, як спробувати вивернутися, нанісши попереджувальний удар.

«На погоджувальній раді Юлія Тимошенко звинуватила мене в тому, що я привезла в Україну перший номер списку «Батьківщини» Надію Савченко з російської тюрми. Змушена була прокоментувати на прохання журналістів цю огидну перепалку», - заявила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, яка офіційно опікується визволенням з російського полону українських громадян.

Юлія Володимирівна старіє, втрачає колишню хватку й припускається однієї помилки за іншою. Через те, що вона не має що показати народу в плані конструктивізму й реальної роботи на користь України, лідерка «Батьківщини» давно скотилася на огульну критику влади. Щоб не робила Банкова - все погано, все не так.

Було б ще сяк-так, якби цим Юлія Володимирівна обмежувалася. Але вона в цьому процесі стала на шлях відвертої брехні й маніпуляцій, які легко викриваються. Чого лише варта її заява, що Порошенко змовився з бойовиками ДНР-ЛНР і планує велику війну.

Непродумані, суперечливі заяви починають бити по самій Тимошенко, як це було у випадку з її обіцянкою після приходу до влади ліквідувати «Нафтогаз». Коли її звинуватили у лобіюванні інтересів «Газпрому», адже якщо «Нафтогаз» ліквідують, зникне позивач проти російської компанії у судах, а відтак і необхідність для «Газпрому» платити Україні мільярди доларів штрафів, Тимошенко змушена була виправлятися буквально на ходу: «Нафтогаз» ліквідують після того, як «Газпром» виплатить гроші. І виходить ще смішніше.

Образно кажучи, Тимошенко наче в тенета потрапила, й чим сильніше вона борсається, тим більше заплутується.

Але повернемося до Савченко. Зрозуміло, що демарш Тимошенко - це як мінімум зрада Наді, а якщо об'єктивно - чорна невдячність. Адже саме завдяки тому, що Савченко була № 1 у виборчому списку «Батьківщини» ця партія з величезними труднощами, але «пролізла» у Верховну раду 2014 року.

З іншого боку, Тимошенко образила власних прихильників, роблячи з них дурнів. Адже ще 3 роки тому вони в тому числі були серед найактивніших борців за визволення Савченко з російської в'язниці.

Тепер же виходить, що визволяти Надю не треба було, що це мало не злочин, у якому винна влада на чолі з Порошенком і… прибічники Тимошенко.

Сидять зараз жіночки бальзаківського віку й з подивом витріщають очі: Юля, як же так? Ти ж сама закликала нас виступати на підтримку Савченко. Ти ж сама чіпляла на себе футболку «Волю Наді Савченко», ти ж сама лобіювала надання їй звання «Герой України»! Ти ж сама звинувачувала владу в тому, що вона не бажає визволяти героїню!Суд заарештував частину квартири, що належить Савченко, в Києві, - сестра - Цензор.НЕТ 9262

Суд заарештував частину квартири, що належить Савченко, в Києві, - сестра - Цензор.НЕТ 9257
 показать весь комментарий
 
Електорат у Тимошенко, звісно в більшості своїй тупий - усім це відомо, але все ж не настільки забудькуватий!

Що треба було робити Тимошенко? Яку стратегію обрати? Найочевидніше, що ту саму: відмовчуватися. Не будити лихо. А коли б сокира впала, спробувати вивернутися, вибачившись і «покаявшись»: людоньки, так, це моя помилка була, я помилилася у Савченко, прошу вибачити. Як тільки ми побачили хто вона така - зразу припинили з нею усі стосунки.

Але тут виявилася одна з найбільших вад Тимошенко: вона ніколи ні за яких обставин не може визнати, що була не права, помилялася тощо. Це просто не в її силах. Це частина комплексу меншовартості, який глибоко сидить у цій жінці.

Так і в цьому випадку. У Тимошенко просто не витримали нерви й вона автоматично, не замислюючись, перейшла в атаку, спробувавши за старою звичкою перекласти провину на плечі влади.

І отримала прогнозованого копняка:

«Команда Президента Порошенка відрізняється від опонентів і посіпак Кремля тим, що ми боремося за звільнення всіх українців з тюрем РФ і окупованих територій. Всіх. І героїв, і зрадників, і справжніх воїнів,і дезертирів, ми не зважаємо на їх політичні погляди чи позиції, а боремося за всіх. Це Кремль і його посіпаки своїх кидають. Ми ж українців не кидаємо, ми за них боремося , якими б вони не були. Я радію кожному звільненню, й далі продовжуватиму цю важку і невдячну роботу. А от всі, хто кого притяг в списки, нехай несуть за це політичну відповідальність», - заявила Геращенко.

Зрозуміло, на кого пані Ірина натякає, говорячи про «посіпак Кремля», які «своїх кидають». Як то кажуть, Тимошенко своїм демаршем дозволила боляче себе відшмагати.

Надю Савченко «здали». Здали прогнозовано. Вона залишилася сама й доля її незавидна. В принципі, її жаль. Очевидно, що цю жінку - скажімо так - дуже невеликого розуму, але з великими амбіціями використали й викинули. І в цьому випадку не важливо, «корисною дурепою» вона є чи агентом російських спецслужб. Савченко принесла Україні чимало шкоди, але…

Схоже на те, що потопаючи, вона, сама того не хотячи й сама того не знаючи, потягне за собою кілька важливих для Кремля фігур.

І за це їй можна списати частку гріхів. Тільки не кров українських вояків, які через неї загинули 17 червня 2014 року.

автор: Павло Правий, До слова

До слова: три місяці тому Надія Савченко, очевидно, зрозумівши в яку ситуацію потрапила, заявила:
"Я, Надія Савченко, як виборець, а не політик, маю право! Про Тимошенко як президента. Це найхолоднокровніша, найбезжальніша, найлукавіша істота, яку мені доводилося бачити в житті".
Суд заарештував частину квартири, що належить Савченко, в Києві, - сестра - Цензор.НЕТ 8313Надто пізно. Надто пізно прийшло дот неї це усвідомлення…

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10291318.html
 показать весь комментарий
 
Не Юлька дала Савченко высокое звание Героя Украины, а президент Порошенко. По вашему выходит, что президент Порошенко не знает, что делает, добрый человек?
 показать весь комментарий
 
ЕМНИП, сначала г-жа Савченко стала №1 в списке партии "Родиина".
А Вы, когда г-жа Савченко находилась в рос.тюрьме и в Украину транслировалось ее героическое поведение на "суде", догадывались, что она -- засланная?
 показать весь комментарий
 
Родина лицо не официальное. А президент, гарант Конституции. Сначала работа липецкой кондитерской фабрики на территории врага с уплатой налогов Хуйлу, затем высокое звание Героя Украины подкупленной Савченко. Скажите добрый человек, куда бы ещё мог зайти наш президент Порошенко, если бы его не остановил бесстрашный Луценко?
 показать весь комментарий
 
"Родина лицо не официальное." ??? А как же членсство г-жи Савченко в постоянной делегации Украины в ПАСЕ с 25 декабря 2014 ? Ее туда президент Порошенко назначил?
 показать весь комментарий
 
барыга купил своему сынку место в парламенте, с него достаточно,
янык нумер два ...
 показать весь комментарий
 
он давно залез в карман каждого украинца и теперь волает через реву, что до карманов в Польше ему доступа нет
 показать весь комментарий
 
Пам'ятаєте розслідування Denys Bihus http://BIHUS.info на рахунок СБУшника Семочко?
Ось почитайте що у чувака фальшивий диплом про вищу освіту, був рішаловом у Харкові, проводив фіноперації для Юрій Луценко
Новина за 2011 рік
 показать весь комментарий
 
Кроме Хуйла особого интереса к ней нет...сидеть будет до выборов.
 показать весь комментарий
 
А ЗАКОН САВЧЕНКО КОГДА ОТМЕНЯТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????
 показать весь комментарий
 
Не переживай Вруня, Гаде своя 1/3 хазы не скоро понадобится - ближайшие лет 10 она на всем готовом жировать будет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал принадлежащую Савченко часть квартиры в Киеве, - сестра
 
 
 
 
 
 вверх