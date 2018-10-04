 Суд арестовал принадлежащую Савченко часть квартиры в Киеве, - сестра

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Нашу квартиру на Троещине арестовали. А точнее, 1/3 часть, так как 2/3 принадлежат мне и маме. Причина – чтобы не продали и Надежда не сбежала!" – написала Вера Савченко.
Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".
Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.
22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.
В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.
После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.
23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.
14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.
Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".
Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.
А после того как отсидит пятнашку, нах срачами в московию (если она еще будет)...
Там же все ясно вроде было - Она +Рубан, а остальные СБУшники под прикрытием....
В чем задержка?
Чому б і ні, як дозволяють ?
він маніпулятор і брехун.
в нас просто різний світогляд
Фатальна помилка Тимошенко: старіюча шефіня "Батьківщини" втрачає хватку
Для Наді Савченко настають важкі часи. Заява Тимошенко, котра звинуватила владу (!) в тому, що вона звільнила Савченко з російського полону, свідчить про те, що справи Наді дуже погані.
В принципі, кілька місяців тому, одразу після арешту Володимира Рубана, я прогнозував, що так буде; що справу про підготовку Савченко і Рубаном теракту зв'язуватимуть з прізвищами Тимошенко і Медведчука. І що тільки-но Рубан заговорить, і Юлії Володимирівні, і Віктору Володимировичу стане гаряче.
Як відомо, на початку серпня Рубан пішов на угоду зі слідством, визнав свою провину і заговорив. Після цього стало очевидним, що передусім над пані Тимошенко нависла важка сокира, яка неодмінно у певний момент рубоне по репутації, а відтак і по рейтингам Юлії Володимирівни.
Очевидно, отримавши інсайдерську інформацію про те, що докази проти Савченко «залізобетонні», Тимошенко відчула, як ниточка, на якій підвішено сокиру, почала потріскувати. І не знайшла нічого кращого, як спробувати вивернутися, нанісши попереджувальний удар.
«На погоджувальній раді Юлія Тимошенко звинуватила мене в тому, що я привезла в Україну перший номер списку «Батьківщини» Надію Савченко з російської тюрми. Змушена була прокоментувати на прохання журналістів цю огидну перепалку», - заявила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, яка офіційно опікується визволенням з російського полону українських громадян.
Юлія Володимирівна старіє, втрачає колишню хватку й припускається однієї помилки за іншою. Через те, що вона не має що показати народу в плані конструктивізму й реальної роботи на користь України, лідерка «Батьківщини» давно скотилася на огульну критику влади. Щоб не робила Банкова - все погано, все не так.
Було б ще сяк-так, якби цим Юлія Володимирівна обмежувалася. Але вона в цьому процесі стала на шлях відвертої брехні й маніпуляцій, які легко викриваються. Чого лише варта її заява, що Порошенко змовився з бойовиками ДНР-ЛНР і планує велику війну.
Непродумані, суперечливі заяви починають бити по самій Тимошенко, як це було у випадку з її обіцянкою після приходу до влади ліквідувати «Нафтогаз». Коли її звинуватили у лобіюванні інтересів «Газпрому», адже якщо «Нафтогаз» ліквідують, зникне позивач проти російської компанії у судах, а відтак і необхідність для «Газпрому» платити Україні мільярди доларів штрафів, Тимошенко змушена була виправлятися буквально на ходу: «Нафтогаз» ліквідують після того, як «Газпром» виплатить гроші. І виходить ще смішніше.
Образно кажучи, Тимошенко наче в тенета потрапила, й чим сильніше вона борсається, тим більше заплутується.
Але повернемося до Савченко. Зрозуміло, що демарш Тимошенко - це як мінімум зрада Наді, а якщо об'єктивно - чорна невдячність. Адже саме завдяки тому, що Савченко була № 1 у виборчому списку «Батьківщини» ця партія з величезними труднощами, але «пролізла» у Верховну раду 2014 року.
З іншого боку, Тимошенко образила власних прихильників, роблячи з них дурнів. Адже ще 3 роки тому вони в тому числі були серед найактивніших борців за визволення Савченко з російської в'язниці.
Тепер же виходить, що визволяти Надю не треба було, що це мало не злочин, у якому винна влада на чолі з Порошенком і… прибічники Тимошенко.
Сидять зараз жіночки бальзаківського віку й з подивом витріщають очі: Юля, як же так? Ти ж сама закликала нас виступати на підтримку Савченко. Ти ж сама чіпляла на себе футболку «Волю Наді Савченко», ти ж сама лобіювала надання їй звання «Герой України»! Ти ж сама звинувачувала владу в тому, що вона не бажає визволяти героїню!
Що треба було робити Тимошенко? Яку стратегію обрати? Найочевидніше, що ту саму: відмовчуватися. Не будити лихо. А коли б сокира впала, спробувати вивернутися, вибачившись і «покаявшись»: людоньки, так, це моя помилка була, я помилилася у Савченко, прошу вибачити. Як тільки ми побачили хто вона така - зразу припинили з нею усі стосунки.
Але тут виявилася одна з найбільших вад Тимошенко: вона ніколи ні за яких обставин не може визнати, що була не права, помилялася тощо. Це просто не в її силах. Це частина комплексу меншовартості, який глибоко сидить у цій жінці.
Так і в цьому випадку. У Тимошенко просто не витримали нерви й вона автоматично, не замислюючись, перейшла в атаку, спробувавши за старою звичкою перекласти провину на плечі влади.
І отримала прогнозованого копняка:
«Команда Президента Порошенка відрізняється від опонентів і посіпак Кремля тим, що ми боремося за звільнення всіх українців з тюрем РФ і окупованих територій. Всіх. І героїв, і зрадників, і справжніх воїнів,і дезертирів, ми не зважаємо на їх політичні погляди чи позиції, а боремося за всіх. Це Кремль і його посіпаки своїх кидають. Ми ж українців не кидаємо, ми за них боремося , якими б вони не були. Я радію кожному звільненню, й далі продовжуватиму цю важку і невдячну роботу. А от всі, хто кого притяг в списки, нехай несуть за це політичну відповідальність», - заявила Геращенко.
Зрозуміло, на кого пані Ірина натякає, говорячи про «посіпак Кремля», які «своїх кидають». Як то кажуть, Тимошенко своїм демаршем дозволила боляче себе відшмагати.
Надю Савченко «здали». Здали прогнозовано. Вона залишилася сама й доля її незавидна. В принципі, її жаль. Очевидно, що цю жінку - скажімо так - дуже невеликого розуму, але з великими амбіціями використали й викинули. І в цьому випадку не важливо, «корисною дурепою» вона є чи агентом російських спецслужб. Савченко принесла Україні чимало шкоди, але…
Схоже на те, що потопаючи, вона, сама того не хотячи й сама того не знаючи, потягне за собою кілька важливих для Кремля фігур.
І за це їй можна списати частку гріхів. Тільки не кров українських вояків, які через неї загинули 17 червня 2014 року.
автор: Павло Правий, До слова
До слова: три місяці тому Надія Савченко, очевидно, зрозумівши в яку ситуацію потрапила, заявила:
"Я, Надія Савченко, як виборець, а не політик, маю право! Про Тимошенко як президента. Це найхолоднокровніша, найбезжальніша, найлукавіша істота, яку мені доводилося бачити в житті".
Надто пізно. Надто пізно прийшло дот неї це усвідомлення…
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10291318.html
А Вы, когда г-жа Савченко находилась в рос.тюрьме и в Украину транслировалось ее героическое поведение на "суде", догадывались, что она -- засланная?
янык нумер два ...
Ось почитайте що у чувака фальшивий диплом про вищу освіту, був рішаловом у Харкові, проводив фіноперації для Юрій Луценко
Новина за 2011 рік