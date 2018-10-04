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Все про:визит (2214) МИД (4741) Словакия (376) Климкин (1853) Лайчак (2)

 Глава МИД Словакии Лайчак посетит Украину

4-5 октября 2018 года в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Визит главы словацкого внешнеполитического ведомства состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения важных вопросов повестки дня украинско-словацкого сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Важное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам интенсификации двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций, в частности в ОБСЕ, с учетом предстоящего председательства Чехии в организации в 2019 году, путям консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности.

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4 октября 2018 г. предусмотрено проведение переговоров и совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослава Лайчака.

Источник: https://censor.net.ua/n3089530
 
 
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невже буде вивчати досвід півтори сотні реформ?!!!! Ну, тоді хай почне з вивчення скарг громадян на Урядову лінію, словаки за втілення у себе українського досвіду будуть йому вельми вдячні......
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Нехай би із собою забрав до дідька консультанта гройсмана - такого собі Міклоша. До речі, нещодавно в Словаччині був убитий журналіст зі своєю нареченою, який розслідував зв'язки словацьких посадовців з італійською мафією. Так на цього Міклоша в покійного було досить велике досьє.
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На "Цензоре" опять "на вахту" заступила бригада, пишущая по принципу:"Думать некогда - писать нужно!"? Приезжает министр иностранных дел Словакии, а обсуждаться будет вопрос председательства в ОБСЕ Чехии?
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