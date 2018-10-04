 США начнут испытания нового гиперзвукового оружия раньше срока

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил первый замминистра обороны страны Патрик Шанахан.
"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет. – Ред.) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", – сказал он, отметив, что в настоящий момент Минобороны США оценивает уровень затрат.
Разработка гиперзвукового оружия будет включена в запросы на будущие оборонные бюджеты.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него сейчас в приоритете для Вооруженных сил США.
Напомним также, что в США разрабатывают сверхдальнюю ракету. В августе США испытали способную обмануть ПВО ракету.
Хорошо что Украина отказалась от ЯО , порезала и утилизировала все что только возможно...
Теперь можно не парится - в этой гонке мы участие не принимаем.... (сплошная экономия)
Тогда мы были - "Трактор едет дыр, дыр, дыр - мы за мир!"
США попросили (даже не угрожали), а мы с радостью и отдали....
Про те що Кравчук віддав ядерну зброю - зброю віддавай, але ж нахріна руйнувати було пускові шахти для ракет? Щас би вони стали затребовані.
ВВП
ракетумакет!
мультик намалюють і пукін покаже свому бидлу під гучні оплески...
і мультик не потрібен