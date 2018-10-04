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Все про:испытания (178) оружие (3548) ракеты (644) США (14219) Шанахан (1)

 США начнут испытания нового гиперзвукового оружия раньше срока

США приступят к испытаниям гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил первый замминистра обороны страны Патрик Шанахан.

"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет. – Ред.) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", – сказал он, отметив, что в настоящий момент Минобороны США оценивает уровень затрат.

Разработка гиперзвукового оружия будет включена в запросы на будущие оборонные бюджеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы уничтожить запрещенные договором российские ракеты

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него сейчас в приоритете для Вооруженных сил США.

Напомним также, что в США разрабатывают сверхдальнюю ракету. В августе США испытали способную обмануть ПВО ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3089528
 
   
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 Топ комментарии
 
Непонятно на что они расчитывают. Ну, обманут ПВО. А российские ИЛы? Они ж, как выяснилось, любую ракету находят.
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вони не просто так їх мають, заробили тяжкою працею і розумом.
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шоб пыня и сотовариСЧи не успели в бункер нырнуть ))) США розпочнуть випробування нової гіперзвукової зброї раніше встановленого терміну - Цензор.НЕТ 1330
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Гонка вооружений в разгаре....
Хорошо что Украина отказалась от ЯО , порезала и утилизировала все что только возможно...
Теперь можно не парится - в этой гонке мы участие не принимаем.... (сплошная экономия) США начнут испытания нового гиперзвукового оружия раньше срока - Цензор.НЕТ 5583
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віктор федорович 31ee1569 - ну да....

Тогда мы были - "Трактор едет дыр, дыр, дыр - мы за мир!"
США попросили (даже не угрожали), а мы с радостью и отдали....
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Трохи не так -- "Трактор в полі дир дир дир, ми за волю і за мир"))
Про те що Кравчук віддав ядерну зброю - зброю віддавай, але ж нахріна руйнувати було пускові шахти для ракет? Щас би вони стали затребовані.
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Украина отдала ЯО россии, те извлекли уран и продали в США, вот такой бизнес...
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Непонятно на что они расчитывают. Ну, обманут ПВО. А российские ИЛы? Они ж, как выяснилось, любую ракету находят.
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Воно то так, Втім, вони розраховують на те, що ІЛи закінчаться раніше за ракети. США розпочнуть випробування нової гіперзвукової зброї раніше встановленого терміну - Цензор.НЕТ 2530
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Ну это еще бабка надвое сказала.Последний удар америкосов показал что кацапские ПВО не способны были перехватить ни один ,,Томогавк,, а те что упали от неисправности записали себе в актив.Так что раздутые способности ИЛов еще надо проверить,кацапы уже хвастались лазерной установкой из канализационных и водосточных труб.
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Конечно, имея бюджетных денег 716 миллиардов баксов, могут себе позволить.
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вони не просто так їх мають, заробили тяжкою працею і розумом.
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Ну и подфартило им тоже нехило. Немцы или японцы не глупее и работают не меньше, но таких денег не имеют.
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Ресурси теж мають значення. В штатів їх більше.
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В Канаде во много раз больше, чем в Штатах, но таких денег там тоже нет. Вот Буков ниже ближе к истине.
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В Канаді просто населення значно менше, а так ВВП на душу там також дуже високий.
ВВП
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В 1913 предложение об основании ФРС было сделано США, России и Германии, США согласились, немцы и бывшие русские нет.
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відповідь кацапів не забариться - зроблять надувний хіпер-звуковий) ракету макет! США розпочнуть випробування нової гіперзвукової зброї раніше встановленого терміну - Цензор.НЕТ 5344
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"...зроблять надувний хіпер-звуковий)..." - а нафіга взагалі щось робити?

мультик намалюють і пукін покаже свому бидлу під гучні оплески...
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може й простіше буде - хуйло виступить і скаже, що є кваркова) ракета -
і мультик не потрібен США розпочнуть випробування нової гіперзвукової зброї раніше встановленого терміну - Цензор.НЕТ 3019
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Тут важен сам процесс.На "бензооколонке" тормозов нету ,мозгов и в помине ,вот и сценарий развала СеСеСеРы как бы не устарел...
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Сильно отстают, Китай и рашка уже давно проводят испытания, кое что уже даже есть на вооружении.
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Нет пока ничего на вооружении. "Кинжал" - баллистическая ракета.
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Аэробаллистическая. Долбень, это не мешает ей быть гиперзвувокой ракетой.
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Обычная баллистическая ракета от территории США до Москвы летит примерно 25-30 минут. Если запуск с подлодки - 15-20. Гиперзвуковая - всего на 5 - 10 минут меньше. Я не пойму - куда спешить?
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шоб пыня и сотовариСЧи не успели в бункер нырнуть )))
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Вы правы, но "гиперзвуковая" в данном контексте - способная лететь с примерно такой скоростью в атмосфере.
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мир может исчезнуть в любую минуту, мы даже не поймем что случилось
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Вот так зайдёшь в сортир с газеткой...
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Оружие создано при активном участии Омеляна... В трубе гиперлупа.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША начнут испытания нового гиперзвукового оружия раньше срока
 
 
 
 
 
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