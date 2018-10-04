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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсия (1764) заробитчане (265) Министерство социальной политики (588) Рева Андрей (403)

 Каждый шестой украинский заробитчанин может иметь проблемы с пенсионным обеспечением, - Рева

В Польшу выехало наибольшее количество украинских заробитчан - около двух миллионов, из них только один миллион официально трудоустроены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио НВ рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, только 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему соседнего государства. Остальные не платят страховые взносы, и у них не идет страховой стаж. Поэтому по возвращении в Украину они будут иметь проблемы с пенсионным обеспечением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество вакансий для украинских работников в Польше уменьшается, - Рева

Рева отметил, что Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Однако несмотря на два миллиона работников в Польше, профильные министерства Украины и Польши до сих пор не заключили соответствующего соглашения.

Министр социальной политики выразил надежду, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года. Это сделает невозможным случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3089527
 
 
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надо чтобы выехали все кто может работать
и остались одни рошены, кучмы, пенчуки и прочее дерьмо
и не возвращались пока вся эта мерзота не передохнет с голоду
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может просто сделать так чтоб они передохли с нашей помощью без нашего отезда?
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Интересный план.
А в пенсионный фонд путин платить будет?
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а может вернуться всем и...передушит всю эту мразоту??!!
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каждые девять пенсионеров из десяти в Украине УЖЕ имеют проблемы с пенсионным обеспечением.
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И именно это стимулирует нежелание трудящихся зарабатывать пенсию в Украине, потому как хочешь сей, а хочешь - куй, все равно получищь ...!
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польские "заробитчане" основная заноза в жопах ревы гройсмана порошенки - поживиться нечем с 2.000.000 человек!!!!!!!
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поживиться они всегда могут через ндс с покупки любіх товаров....
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от противні ті заробітчани,- все бабло під носом, але мимо каси. )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаждый шестой украинский заробитчанин может иметь проблемы с пенсионным обеспечением, - Рева
 
 
 
 
 
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