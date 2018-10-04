EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  158  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7271) Донбасс (17090) операция Объединенных сил (590)

 Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 2 оккупантов уничтожены и 2 ранены, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 3 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 5 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-мм калибра, а по опорным пунктам вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов 82-мм калибра. Кроме того, оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты по защитникам Крымского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм. ФОТОрепортаж

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и двое ранены.

"С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 2 оккупантов уничтожены и 2 ранены, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089526
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай Господь оберігає українське військо.
 показать весь комментарий
 
 
То что потерь нет - хорошо.......и пусть Бог оберегает наших "укропчиков".........
 показать весь комментарий
 
 
Радует что без потерь но раненые есть. Раненым быстрого выздоровления. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 2 оккупантов уничтожены и 2 ранены, - штаб ОС
 
 
 
 
 
 вверх