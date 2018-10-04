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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Великобритания (1995) киберпреступление (439) Россия (70639) хакер (703) Хант_Джереми (6)

 Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Главное разведуправление (ГРУ) России в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, целью которых являются политические институты, бизнес, медиа и спорт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на Лигу, об этом говорится в заявлении Форин-офиса.

"Действия ГРУ РФ является невыборочными и безрассудными: они пытаются подрывать и вмешиваться в выборы в других странах, они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам РФ", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он сказал, что "вместе с нашими союзниками будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность".

В Форин-офисе назвали хакерских группы, контролируемые Кремлем:

  • APT 28
  • Fancy Bear
  • Sofacy
  • Pawnstorm
  • Sednit
  • Объединенный Киберхалифат (CyberCaliphate)
  • КиберБеркут (Cyber Berkut)
  • Voodoo Bear
  • BlackEnergy Actors
  • STRONTIUM
  • Tsar Team
  • Sandworm

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) среди нападений хакеров ГРУ РФ выделяет:

  • кибератаки на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году;
  • нападения на WADA (Международное антидопинговое агентство) в 2017 году, что привело к обнародованию медицинских записей спортсменов;
  • взлом и похищение контента с почтовых аккаунтов небольшой британской телестанции в 2015 году;
  • массированную атаку на украинские финансовые, энергетические и правительственные структуры в 2017 году и заражение тысяч компьютеров трояном VPNFilter;
  • NCSC обвинил РФ в создании вируса-шифровальщика BadRabbit, от которого в 2017 году пострадали системы Одесского аэропорта, киевского метрополитена, российского Центрального банка и 2 СМИ РФ.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн присоединились к обвинениям, осудив "вредную киберактивность" РФ.

6 сентября сообщалось, в США приняли законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления, которая вредит национальным интересам США.

Источник: https://censor.net.ua/n3089524
 
   
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вот такими фальшивыми героями украинцам заменяют настоящих.... (таких как Лесник-Мужчиль)
Там под постом много коментарий по делу.....

Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру - Цензор.НЕТ 3389 Ingvar‏ @I_Lebedinsky 2 окт.
Навіть не знаю як сприймати таку інформацію.
Колеги, а що ви думаєте?
Адам Осмаєв & Аміна Окуєва

Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру - Цензор.НЕТ 1692
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а чим відзначився ОЦЕ - громов ? пропукував штани на дивані ?
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Ksenia VB - вот и другие вопросы задают....

Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 2 окт.
Не було ніякого вбивства Натахи Нікіфорової, інсценування було.
Фейкове поховання теж. Гебня відпрацювала легенду.
Де, до речі, зараз власник аваківського нагородного Глоку Осмаєв? Отож. Знайдете "добровольця АТО", знайдете і його коханку "Кілєр" Артур Курмакаєв теж давно на волі

Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру - Цензор.НЕТ 9510
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в когось могутня фантазія і потяг до легенд
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Ksenia VB - у вас к примеру....

Никто (включая чеченцев) не помнит "подвигов" Окуевой и Осмаева....
Меня кстати всегда это удивляло, когда просматривал Кавказ ресурсы.... - обычно любое упоминание о борьбе чеченцев в Украине там встречается на Ура, а о них только переклад официальных новостей....
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Опускание кацапья-лучшее,что может быть ранним утром.😊
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВеликобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру
 
 
 
 
 
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