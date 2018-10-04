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 С 31 октября открывается авиасообщение между Одессой и Бухарестом, - горсовет

Румынская компания TAROM открывает авиасообщение между Одессой и Бухарестом. Самолет будет летать трижды в неделю: среду, пятницу и субботу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Одессы, представители авиакомпании презентовали новый рейс.

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"Это важное событие для Румынии и Украины, которое способствует укреплению сотрудничества между нашими странами, развитию многих проектов, общению и туризму. От Одессы до Бухареста на автомобиле - 11 часов пути. На самолете - 2 часа. Этот рейс будет востребованным особенно для тех, кто раньше добирался на перекладных", - отметил генеральный консул Румынии в Одессе Емил Рапча.

Директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова предложила организовать пресс-тур для румынских журналистов и фам-тур для туроператоров, чтобы граждане соседней страны больше узнали об Одессе и ее достопримечательностях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089522
 
 
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Директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова предложила организовать пресс-тур для румынских журналистов и фам-тур для туроператоров, чтобы граждане соседней страны больше узнали об Одессе и ее достопримечательностях. Источник: https://censor.net.ua/n3089522
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Старі одесити пам'ятають румунських окупантів ДСВ, що крали все підряд.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 31 октября открывается авиасообщение между Одессой и Бухарестом, - горсовет
 
 
 
 
 
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