 Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу президента Украины Петра Порошенко, танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова.
Также "Укроборонпром" продемонстрировал новейшие образцы вооружения: реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан", созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.
Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", передача техники прошла 3 октября на территории ГП "Завод им. Малышева" (Харьков). В мероприятии приняли участие Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и Генеральный директор Концерна Павел Букин.
Порохоботам отдельный привет. Не зря шоколад проели.
книга "Воспоминания и размышления".маршал Жюков...страница 207
Руби правду-матку, ты же не какой то там бот.
тише ,а то на дуэль вызовет )))
По првде говоря для Украины любое современное вооружение и боеприпасы-это хорошо.А вот воры,взяточники,коррупционеры и сепары,прикрывающиеся патриотической риторикой-это плохо.И пока еще ни один порохобот,не представил свою версию такого сказочного обогащения чиновника сбу,а теперь внешней разведки Украины Семочко,Ну хотя бы предположения или догадки.Откель усе это богатство???Взятки или откаты от украиского бизнеса.Или может оплата секретной информации их второй родины из-за поребрика,чьими паспортами они владеют,ведут там бизнес и вообще прекрасно там себя чуствуют во время войны.Пришел ваш час порохоботы дать ответ.А то получается зрада какая то с вашей стороны.
https://www.facebook.com/antivsepropalshik/videos/1910429129262282/UzpfSTE0NDE0MjI1NjYxNTkxMDY6Vks6MTkxMDQyOTEyOTI2MjI4Mg/
Антивсепропальщик/АнтипопулістLike PageSeptember 27 at 1:00 PM · #від_підписниківЦікавий стендап про зрадофілів і песимістів
а мы должны радоваться ?
этот проходимец скорее всего и сам, и жена имеют кацапские паспорта
вот и вопрос, зачем порошенко с рыгами в 2008-м гривну обваливал,
рефинанс своим рыгам выдавал ?
надо клепку иметь
а он только украсть и поделить
может
или ему Хуйло посоветовал к выборам готовиться ?
Зрадой..би ждите выборов, то-то у вас истерика будет )))
п.с. А если серьёзно, во что превратился Цензор... куда смотрит Юра Бутусов и его команда...