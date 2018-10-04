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 Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства Государственного концерна "Укроборонпром".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу президента Украины Петра Порошенко, танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие Десантно-штурмовых войск получат американские парашюты

Также "Укроборонпром" продемонстрировал новейшие образцы вооружения: реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан", созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", передача техники прошла 3 октября на территории ГП "Завод им. Малышева" (Харьков). В мероприятии приняли участие Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и Генеральный директор Концерна Павел Букин.

Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 01
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 02
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 03

Также читайте: Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 04
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 05
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 06

Источник: https://censor.net.ua/n3089521
 
   
 Топ комментарии
 
вот вы странные. Дорог нет - виноват Порошенко.
Порошенко открыл дорогу - при чем тут Порошенко?
Армии нет - виноват Порошенко.
Танки передал в армию - при чем тут Порошенко?
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Тим більше, що ті танки це дуже якісне залізо, спецсталь, як шасі, так і башти...
Міняй електроніку, став новий двигун от і все...
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Немає сенсу виробляти нові, модернізувати старі в рази дешевше. навіть кацапи з їх куди більшим ніж наш військовим бюджетом відмовились від виробництва разрекламованної армати, зате повним ходом модернізують старі т-72.
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Кстати. а это не те ли Т-80, которые стояли без охраны на бронетанковом заводе? Если те самые, то тогда зачем было их столько "мариновать" на заводе и без охраны, или нужно было накопить определенное количество на "перерезание ленточки"?
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Пэця,спроси у кума,когда семочко передадут підозру?
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Надеюсь, эта техника добротно сделана и хорошо послужит Украине.
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Можа некалі спатрэбіцца абараняць Беларусь ад маскалёў.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Слава ленторезу. На бис лентрорезу перед выборами хоть танков-то припасли?
Порохоботам отдельный привет. Не зря шоколад проели.
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Це за який час зроблено ? Через скільки років дійдуть до промсерії " Грім " , " Вільха " , РЛС і інші продемонстровані новітні зразки озброєнь ? . І коли "Плокулол" виконає сказане : " посадимо чиновника який розвалив Оборонпром " ? До речі на ТВ був солідний сюжет про те як Штати модернізують "Абрамси" , нових корпусів вони давно не випускають . Тільки серйозна модернізація .
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Для паБЕДЫ над Германией нам не хватило 35 000 танков.
книга "Воспоминания и размышления".маршал Жюков...страница 207
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На 22 июня 1941 года в Германии было в строю 3 427 танков в СССре дохлом 25 000
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Танки, БТРы... Война... Кто-нибудь слышал как коты-тонкинезы воют и орут, в драке? Я тоже раньше не слышал. А щас вот довелось. Вальтер с Барбарой подрались. Блин, это фильм ужасов! Утробный, низкочастотный вой, переходящий во всепроникающий вопль-визг... Едва растащил! Полная комната клоков шерсти, ну, в смысле- она везде. Шо можно не поделить в 5 утра??? А вы говорите танки... Шо ш теперь делать? Как их дома оставлять одних?! Большая Берта- умница, спряталась хрен куда, до сих пор не нашел, типа- сами деритесь, придурки взрослые.
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По првде говоря для Украины любое современное вооружение и боеприпасы-это хорошо.А вот воры,взяточники,коррупционеры и сепары,прикрывающиеся патриотической риторикой-это плохо.И пока еще ни один порохобот,не представил свою версию такого сказочного обогащения чиновника сбу,а теперь внешней разведки Украины Семочко,Ну хотя бы предположения или догадки.Откель усе это богатство???Взятки или откаты от украиского бизнеса.Или может оплата секретной информации их второй родины из-за поребрика,чьими паспортами они владеют,ведут там бизнес и вообще прекрасно там себя чуствуют во время войны.Пришел ваш час порохоботы дать ответ.А то получается зрада какая то с вашей стороны.
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А самому слабо дать ответ на эти вопросы?
Руби правду-матку, ты же не какой то там бот.
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Александр Глазков - спамят негодяи рыгошаКАЛадные

По првде говоря для Украины любое современное вооружение и боеприпасы-это хорошо.А вот воры,взяточники,коррупционеры и сепары,прикрывающиеся патриотической риторикой-это плохо.И пока еще ни один порохобот,не представил свою версию такого сказочного обогащения чиновника сбу,а теперь внешней разведки Украины Семочко,Ну хотя бы предположения или догадки.Откель усе это богатство???Взятки или откаты от украиского бизнеса.Или может оплата секретной информации их второй родины из-за поребрика,чьими паспортами они владеют,ведут там бизнес и вообще прекрасно там себя чуствуют во время войны.Пришел ваш час порохоботы дать ответ.А то получается зрада какая то с вашей стороны.
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пипец - какая вышивата примитивная...
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да, порохло выдает людей своему партнёру Хуйлу,
а мы должны радоваться ?
этот проходимец скорее всего и сам, и жена имеют кацапские паспорта
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Шоколадна потвора сама відремонутвала.Піарщик хренов.
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А сколько еще осталось не проданных в африку старых танков? Нет, просто чтоб перспективы прикинуть, бо после этого горделиво хвастаться уже не получиться - малышевские за последние 5 лет всего 12 новых танков и сделали.
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А где обещанные на осень Оплоты, хотя конечно тридцати-сорокалетнее железо намного дешевле подремонтировать.
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Смотришь на комменты а тут уже стая ольгинцев изгаляется. И не спится же паразитам....
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Пипец..Такое ощущение, что Петя их за кровные купил и подарил.
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А КТО ЭТО В ВОЮЮЩЕЙ(!) СТРАНЕ "ПЕРЕДАЛ" ВОРА(!) И ВЛАДЕЛЬЦА ОБШИРНЫХ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ С СТАНОЙ-АГРЕССОРОМ(!) СЕРЕЖУ СЕМОЧКО?? ШО ЭТО ПЕТЯ В РОТ ВОДЫ НАБРАЛ И НЕ СТРОЧИТ В ФЕЙСБУК ОБ ОЧЕРЕДНОЙ "ПЕРЕМОГЕ"???
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Гарна новина, буде чим років мочкувати!!! Алеж це мало, треба ще у рази більше, бо кацап дурак, але ж воно має багато заліза... Смерть расії!! Слава Україні!!!
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На ветке пылают пердаки у кацапов, значит правильным путем идем. Потому что знают, что не одну сотню ордынцев эта техника в фарш превратит.
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параша сам лично за покрасочным пультом стоял как чегевара на разгрузке корабля!!!
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Окончательно отупевший президент, который выполняет работу начальника службы вооружения полка, если больше нечего сказать и показать народу, то хоть танчики передам, клоун....
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Скоро школьные туалеты будет открывать
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А тебя кацапское отродие не должно волновать, что он будет открывать, пусть тебя волнует что Пупин открывает.
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Це добре що передано, але ж блть призначення Семочків на такі посади може разів 5 обнулити такі передачі!
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В нормальній країні з патріотичним керівництвом на 5 році війни вже б налагодили і патронний завод, і танки сотнями випускали і навіть винищувачі з нуля почали б робити. А ось це все на що здатна олігархічна колонія МВФ
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Не тупи друже, сделано не мало, ты лучше прозондируй что было сделано попередниками, тупишь тут как зрадофил.
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порохло отирается в киеве не первый десяток лет, правда ?
вот и вопрос, зачем порошенко с рыгами в 2008-м гривну обваливал,
рефинанс своим рыгам выдавал ?
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Скоро начнут рассказывать, что Порошенко и газовый контракт подписывал Військовим передали п'ять нових БТР та 16 відновлених танків, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3341
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что бы что то подписывать
надо клепку иметь

а он только украсть и поделить
может
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барыга из своего кармана бабло вываливает,
или ему Хуйло посоветовал к выборам готовиться ?
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И снова моментальное вскрытие кремлевских консервов, на пару с сепарами, ольгинцам и прочими тупыми зрадой...ми )) Отлична, значит "гарна новина" ))
Зрадой..би ждите выборов, то-то у вас истерика будет )))

п.с. А если серьёзно, во что превратился Цензор... куда смотрит Юра Бутусов и его команда...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоенным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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