 Новые строительные нормы разрешают остекление балконов при проектировании многоэтажек, - Парцхаладзе

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Важное изменение, вступившее в силу с 1 октября этого года - возможность остекления балконов при проектировании многоэтажек. Надеюсь, что с ее внедрением мы избавимся еще одной советской привычки - самовольно стеклить балконы. И это унормирует ситуацию с эстетическим видом наших зданий", - сказал он.

Лев Парцхаладзе пояснил, что ранее, согласно старым нормам, остекление балконов в многоэтажках при их проектировании происходило только на 1-3 этажах, из-за чего многие граждане делали это самостоятельно. "Люди заселялись в новую квартиру и потом стеклили балконы своими силами, нередко портя внешний вид домов. Как следствие - имеем застекленные вразнобой балконы на фасадах, а еще хуже - ужасные пристройки, которые могут угрожать безопасности других жителей и прохожих", - отметил он.

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Согласно изменениям в ГСН, остекление разрешено делать на балконах и лоджиях с шириной не менее 1,2 м. При этом площадь остекления должна составлять не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна должны устраиваться с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываться в сторону балкона. "Такие требования необходимы, чтобы повысить безопасность людей в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - отметил Лев Парцхаладзе.

Вместе с тем, отменено обязательное проектирование порога или лестницы при входе в жилые дома. Поэтому допускается устраивать отметку пола помещений на уровне отметки тротуара при условии устройства твердого покрытия с мерами водоотведения.

Также новыми ГСН допускается размещение встроенных в жилые дома предприятий общественного питания вместимостью не более 250 мест при наличии обособленной территории и входов извне.

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