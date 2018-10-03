 У него развилась гипоксия, тюремщики намерены кормить Олега принудительно, - адвокат Динзе о Сенцове

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию в среду, 3 октября, озвучил адвокат политзаключенного Дмитрия Динзе, сообщает "Крым.Реалии".

"По последним данным, у режиссера развилась гипоксия, связанная с недостаточным обогащением кислородом внутренних органов и крови. Динзе также отметил, что в колонии намерены принудительно кормить Сенцова на случай резкого ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту пятницу, 5 октября, Динзе посетит Сенцова в колонии российского города Лабытнанги.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.