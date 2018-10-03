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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10677) обмен (668) паспорт (636) ID-карта (61)

 Граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту, - решение Кабмина

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин определил, что все граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту.

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Кроме того, если лицо, которое достигло 25 или 45 лет, не обратилось в установленном порядке на протяжении месяца для вклеивания в паспорт-книжечку фотографии, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Также документом урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения гражданских паспортов образца 1994 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089516
 
 
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это не покращення, а потужная мыролюбная реформа. Вы что против мырного перемирия и безальтернативности гиперлупа?
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А я вже давно хочу обміняти на нормальний у вигляді книжечки але без маскальскафа язика...
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да разве это важно? Просто совсем недавно соевый юденрат рассказывал всем что карточные паспорта будут выдаваться только тем кто первый раз получает паспорт а теперь его будут нагружать всем без исключения. просто они денех хотят заработать на народе как обычно.
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Важливо! Язик в паспорті мені ні до чого. Так само як і пластикове гівно у виді паспорта...
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Лох має платити. Потім вони скажуть, що треба чіпи додати, потім їх проапгрейдити, далі ще щось вигадають.
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А навіщо Вам взагалі внутрішній паспорт?
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Обменять или с доплатой?
Что то как то об деньгах ни гу гу....
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ага, а для прописки ще одну бумажку з id-картою носити треба
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Там к этой карточке еще бумажная портянка формата А 4 прилагается))Лучше уж с книжечкой ходить))
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є ще одне але, у книжечку вклеюєш фото у 45 років і паспорт дійсний до кінця життя.. а от ІД-картку кожні 10 років обмінювати треба..тобто дожив ти до похилого віку і неміний прешся міняти ІД-картку, ще й держмито при цьому платиш
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Была книжечка теперь будет пластик за 300 гривен и кому от этого легче... Громадяни України можуть за бажанням обміняти свій паспорт у формі книжечки на ID-картку, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 270
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не просто за 300 грн, а кожні 10 років по 300 грн (термін дії ІД-карти 10 років)
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А зачем менять? Одно другому не мешает. В Швейцарии и книжечка и карточка
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Давно надо было старые паспорта обменять,учитывая сколько бланков осталось в Крыму и на Лугандонге какцапам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГраждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту, - решение Кабмина
 
 
 
 
 
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