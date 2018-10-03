 Военнослужащие Десантно-штурмовых войск получат американские парашюты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ДШВ ВСУ.
Во вторник, 2 октября, в Житомире состоялась встреча командования Десантно-штурмовых войск с представителями компании-производителя, которые провели презентации продукции. Украинские десантников планируют обеспечить армейскими парашютами Т-11, Intruder 360, Не-5 и другой техникой.
Участники встречи обсудили подготовку украинских инструкторов американскими специалистами по эксплуатации и обслуживанию десантно-парашютных систем, а также посетили учебные классы, в которых будут проводиться учебные занятия.
Командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что поступления в Вооруженные Силы Украины образцов одной из лучших мировых продукций "Airborne Systems" является значительным шагом в развитии десантно-штурмовых войск.
а липецкое кодло массово получит американское гражданство.
Классика.
попутало?
- Ше ніхто не приходив скаржитись.
- Нет. Самый страшный - это последний прыжок.
https://charter97.org/ru/news/2018/10/3/307656/
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сами поступят?
или заплатить придется?
СУММА !