EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1021  16
Материалы по теме:
Все про:парашют (29) Десантно-штурмовые войска (25)

 Военнослужащие Десантно-штурмовых войск получат американские парашюты

В Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины поступят парашюты и десантное оборудование производства американской компании Airborne Systems

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ДШВ ВСУ.

Во вторник, 2 октября, в Житомире состоялась встреча командования Десантно-штурмовых войск с представителями компании-производителя, которые провели презентации продукции. Украинские десантников планируют обеспечить армейскими парашютами Т-11, Intruder 360, Не-5 и другой техникой.

Участники встречи обсудили подготовку украинских инструкторов американскими специалистами по эксплуатации и обслуживанию десантно-парашютных систем, а также посетили учебные классы, в которых будут проводиться учебные занятия.

Командующий десантно-штурмовыми войсками  Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что поступления в Вооруженные Силы Украины образцов одной из лучших мировых продукций "Airborne Systems" является значительным шагом в развитии десантно-штурмовых войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089515
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Военнослужащие получат американские парашюты (только нацгвардия),
а липецкое кодло массово получит американское гражданство.
Классика.
 показать весь комментарий
 
 
вначале таких как ты, а забыл - ты в Мацквабаде...)
 показать весь комментарий
 
 
- А ваші парашути надійні?
- Ше ніхто не приходив скаржитись.
 показать весь комментарий
 
 
Если с первого раза не полyчилось - значит, прыжки с парашютом не для вас

 показать весь комментарий
 
"Как правильно уложить парашют". Издание 2-е, исправленное
 показать весь комментарий
 
- А правда ли, что первый прыжок - самый страшный?

- Нет. Самый страшный - это последний прыжок.

 показать весь комментарий
 
 
бля@ть у меня первый прыг был в 2009 году д5 75 года выпуска и ничё крайний на дпс в 2011 году с ил 76 всё гуд. Любят у нас с одной крайности в другую.... если не ошибаюсь в Херсоне фабрика была и шила абсолютно все платформы и людские парашюты.... у кого инфа есть по поводу?
 показать весь комментарий
 
 
Инфы нет, но тоже слышал, что совковые парашюты десантуры считаются очень неплохими.
 показать весь комментарий
 
НАТО продолжит помогать Украине в укреплении киберзащиты

https://charter97.org/ru/news/2018/10/3/307656/
 показать весь комментарий
 
поступят парашюты и десантное оборудование производства американской компании Airborne SystemsИсточник: https://censor.net.ua/n3089515

===================================================================
сами поступят?
или заплатить придется?
СУММА !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВоеннослужащие Десантно-штурмовых войск получат американские парашюты
 
 
 
 
 
 вверх