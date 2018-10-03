 От отравления грибами в больнице Днепра скончался семилетний ребенок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
По данным полиции, ребенка с симптомами отравления 2 октября госпитализировали в детскую больницу. В среду, 3 октября, ребенок умер. Полиция проводит проверку.
Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в полиции, мальчик съел бледную поганку три дня назад, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ребенку стало плохо, и только через два дня он сообщил, что он ел.
Детям до 12 лет вообще не рекомендуют есть грибы..
Остается установить сам или близкие "позаботились"...
но вы бы видели какие грибы мы тут (под Ансбахом) собирали...
шляпки - ядовито зеленого цвета (чисто купорос), а они оказались еще и съедобными.