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 От отравления грибами в больнице Днепра скончался семилетний ребенок

В Днепре в результате отравления грибами скончался семилетний мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным полиции, ребенка с симптомами отравления 2 октября госпитализировали в детскую больницу. В среду, 3 октября, ребенок умер. Полиция проводит проверку.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в полиции, мальчик съел бледную поганку три дня назад, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ребенку стало плохо, и только через два дня он сообщил, что он ел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году в Украине 174 человека отравились грибами, 11 из них умерли, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3089513
 
 
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Детям до 12 лет вообще не рекомендуют есть грибы..
Остается установить сам или близкие "позаботились"...
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Взрослые, учите детей всему, что знаете - не будет таких нелепых трагедий.
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бледная поганка, это - приговор.
но вы бы видели какие грибы мы тут (под Ансбахом) собирали...
шляпки - ядовито зеленого цвета (чисто купорос), а они оказались еще и съедобными.
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