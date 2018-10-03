 От отравления грибами в больнице Днепра скончался семилетний ребенок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным полиции, ребенка с симптомами отравления 2 октября госпитализировали в детскую больницу. В среду, 3 октября, ребенок умер. Полиция проводит проверку.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в полиции, мальчик съел бледную поганку три дня назад, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ребенку стало плохо, и только через два дня он сообщил, что он ел.

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