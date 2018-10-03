EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Спорт
  1308  12
Все про:Илюмжинов (5) ФИДЕ (7) шахматы (108) Дворкович (6)

 Вместо Илюмжинова президентом ФИДЕ избран бывший вице-премьер правительства РФ Дворкович

Бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации.

На конгрессе ФИДЕ в Батуми кандидатуру Дворковича поддержали 103 страны против 78 голосов, отданных за его соперника - вице-президента организации Георгиоса Макропулоса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель Великобритании, шахматист и бывший претендент на титул чемпиона мира Найджел Шорт прямо перед началом голосования снял свою кандидатуру в пользу россиянина.

Предвыборная борьба была достаточно жесткой: Макропулос обвинял Дворковича в попытке получить дополнительные голоса национальных федераций путем давления, а россиянин в ответ обвинял Макропулоса в использовании коррупционных схем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступает против избрания ставленника Путина президентом мировой шахматной федерации. ДОКУМЕНТ

На посту президента ФИДЕ Дворкович заменит Кирсана Илюмжинова, который занимал эту должность с 1995 года.

В последние несколько лет Илюмжинов открыто конфликтовал с федерацией - его внесение в санкционные списки США в 2015 году поставило под угрозу всю финансовую деятельность ФИДЕ. Федерация требовала от Илюмжинова уйти в отставку, он отказывался это сделать - в результате в июле 2018-го его отстранила от должности комиссия по этике.

Также читайте: Комиссия по этике отстранила от должности президента ФИДЕ россиянина Илюмжинова

Источник: https://censor.net.ua/n3089511
 
 
 Топ комментарии
 
Вот во что превратилсь мировые шахматы за годы правления парашных "руководителей" в ФИДЕ:
Замість Ілюмжинова президентом ФІДЕ обрано колишнього віце-прем'єра уряду РФ Дворковича - Цензор.НЕТ 1710
 показать весь комментарий
 
Ну что ж ФИДЕ сделала свой выбор. Спонсоры и меценаты сделают свой Вместо Илюмжинова президентом ФИДЕ избран бывший вице-премьер правительства РФ Дворкович - Цензор.НЕТ 34
 показать весь комментарий
 
Деньги и остатки мощной шахматной школы Совка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а чего ФИДЕ так кацапия полюбилась???
 показать весь комментарий
 
 
Деньги и остатки мощной шахматной школы Совка.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что ж ФИДЕ сделала свой выбор. Спонсоры и меценаты сделают свой
 показать весь комментарий
 
 
Во что кацапы превратили ФИДЕ? Стоит им к чему-либо дотронутся как все это превращается в настоящее дерьмо. Даже не интересно кто сегодня чемпион мира среди мужчин или женщин
 показать весь комментарий
 
 
20 лет назад компьютер обыграл Чемпиона Мира по шахматам! С того момента процесс падения интереса к этому виду спорта стал очевиден!
 показать весь комментарий
 
Вот во что превратилсь мировые шахматы за годы правления парашных "руководителей" в ФИДЕ:
Замість Ілюмжинова президентом ФІДЕ обрано колишнього віце-прем'єра уряду РФ Дворковича - Цензор.НЕТ 1710
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скорее всего так действовали во время Эйве или Кампоманеса.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У Дворковича по-моему папа был председателем квалификационной комиссии. Даже как-то с ним по-моему пришлось иметь дело в журнале ШО-64.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортВместо Илюмжинова президентом ФИДЕ избран бывший вице-премьер правительства РФ Дворкович
 
 
 
 
 
 вверх