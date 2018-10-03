 Задержанным при получении взятки в 200 тыс грн оказался экс-командир батальона "Харьков-1" Янголенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
Отмечается, что Янголенко требовал и получил 200 000 гривен взятки "от гражданина Украины за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц, которые незаконно похищают урожай с арендованных последнее земель с / х назначения".
Отметим, что Янголенко возглавляет Дружковское отделение полиции.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 3 октября правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. взятки в сумме 200 тыс. грн
Например, я давно понял, кто на цензоре работает.
потому что выращены в этом совковом болоте ((
В зависимоти от поста тебе присваивают ярлык, меня вот один сегодня назвал "ботом опоблока"
Не перестаю удивляться многообразию оборотов речи!!!
Источник:https://censor.net.ua/n3089507
«від громадянина України за вжиття кримінально-караних заходів реагування до невстановлених осіб, які незаконно викрадають врожай з орендованих останнім земель с/г призначення»
Недаром Барну на матюки потянуло....
Второй слева.