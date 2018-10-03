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Все про:взятка (4115) Янголенко (7)

 Задержанным при получении взятки в 200 тыс грн оказался экс-командир батальона "Харьков-1" Янголенко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали за вымогательство взятки в 200 000 гривен майора полиции Сергея Янголенко, который ранее был командиром батальона "Харьков-1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Отмечается, что Янголенко требовал и получил 200 000 гривен взятки "от гражданина Украины за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц, которые незаконно похищают урожай с арендованных последнее земель с / х назначения".

Отметим, что Янголенко возглавляет Дружковское отделение полиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 3 октября правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. взятки в сумме 200 тыс. грн

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат "Слобожанщины" Янголенко готовил покушение на Авакова, Билецкого, Кожемяку и меня, - командир роты "Схидный корпус" Ширяев

Источник: https://censor.net.ua/n3089507
 
 
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"за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц" Как понять эту фразу? Задержанным при получении взятки в 200 тыс грн оказался экс-командир батальона "Харьков-1" Янголенко - Цензор.НЕТ 7560
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Чё то слабыми оказались патриоты защитнички на медные трубы ..
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в оригинале так (то у Цензора русифицированные модераторы плужат):
«від громадянина України за вжиття кримінально-караних заходів реагування до невстановлених осіб, які незаконно викрадають врожай з орендованих останнім земель с/г призначення»
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"за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц" Как понять эту фразу? Задержанным при получении взятки в 200 тыс грн оказался экс-командир батальона "Харьков-1" Янголенко - Цензор.НЕТ 7560
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что бы принял меры против рейдеров, я так понял
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Тебе хорошо, ты по-корейски понимаешь.... Затриманим під час одержання хабара в 200 тис. грн виявився екс-командир батальйону "Харків-1" Янголенко - Цензор.НЕТ 7233
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Каждый поймет по-своему.
Например, я давно понял, кто на цензоре работает. Затриманим під час одержання хабара в 200 тис. грн виявився екс-командир батальйону "Харків-1" Янголенко - Цензор.НЕТ 524
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Элементарно Ватсон, в ментовке уже давно так. Ну допустим у Вас украли машину, если Вы хотите чтоб её искали нужно нехило заплатить, потом они "находят машину", в кавычках потому что в 90% случаев они знают кто угнал и где она сейчас стоит (ну как с торговцами наркотой и т.п.), если это случай нестандартный (украл не их подконтрольный), то в случае если найдут, потом доят и преступника. В итоге все довольны: Вы-вернули машину, грабитель-не попал в тюрьму, менты-выдоили и Вас и вора.
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Он на фото - второй слева .. капец .. что с ними присходит со всеми .. 200 000 грн это же не та сумма чтобы уже так себе жизнь портить или откупится ?
Затриманим під час одержання хабара в 200 тис. грн виявився екс-командир батальйону "Харків-1" Янголенко - Цензор.НЕТ 4735
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Чё то слабыми оказались патриоты защитнички на медные трубы ..
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Які патріоти?? В новині чітко написано, що затриманий - мусор.
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Мінтило завжди буде мінтилом, як його не назови.
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в Украине вообще порядочные люди остались?? (((
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да все такие же (((
потому что выращены в этом совковом болоте ((
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порохоботы, юлеботы, грыценкоботы, путинские троли.
В зависимоти от поста тебе присваивают ярлык, меня вот один сегодня назвал "ботом опоблока"

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"за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц"
Не перестаю удивляться многообразию оборотов речи!!!
Источник:https://censor.net.ua/n3089507
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в оригинале так (то у Цензора русифицированные модераторы плужат):
«від громадянина України за вжиття кримінально-караних заходів реагування до невстановлених осіб, які незаконно викрадають врожай з орендованих останнім земель с/г призначення»
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Та, я знаю. Затриманим під час одержання хабара в 200 тис. грн виявився екс-командир батальйону "Харків-1" Янголенко - Цензор.НЕТ 1934 Просто, прикалываюсь.
Недаром Барну на матюки потянуло.... Затриманим під час одержання хабара в 200 тис. грн виявився екс-командир батальйону "Харків-1" Янголенко - Цензор.НЕТ 1934
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанным при получении взятки в 200 тыс грн оказался экс-командир батальона "Харьков-1" Янголенко
 
 
 
 
 
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