 Комитет по свободе слова Рады требует от регламентного комитета дать оценку поведению Барны с журналистом, - Червакова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке первый заместитель председателя комитета по свободе слова, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова.

Она отметила: "Комитет по вопросам свободы слова обратился в регламентный комитет ВР с требованием дать оценку поступку нардепа Олега Барны, который вчера в парламентских кулуарах обматерил журналиста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата Барну вызвали в регламентный комитет Верховной Рады из-за мата в адрес журналиста

Председатель комитета Виктория Сюмар извинилась перед всеми журналистами за скверное поведение своего коллеги по парламенту.

Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас!Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.