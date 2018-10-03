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Все про:ВР (22351) журналистика (2299) мат (58) Червакова (54) Барна (91)

 Комитет по свободе слова Рады требует от регламентного комитета дать оценку поведению Барны с журналистом, - Червакова

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики обратился в регламентный комитет с требованием дать оценку поведению народного депутата Олега Барны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке первый заместитель председателя комитета по свободе слова, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова.

Она отметила: "Комитет по вопросам свободы слова обратился в регламентный комитет ВР с требованием дать оценку поступку нардепа Олега Барны, который вчера в парламентских кулуарах обматерил журналиста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата Барну вызвали в регламентный комитет Верховной Рады из-за мата в адрес журналиста

Председатель комитета Виктория Сюмар извинилась перед всеми журналистами за скверное поведение своего коллеги по парламенту.

Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас!Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3089504
 
 
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апо по правді так хочеться цьому гандонові рило набити.. Але він так далеко...
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Да интересно получается матом крыла одна тварь, а извиняется другая.
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Ничего ему не будет. Он же из Будки. Повоняют и разойдутся, как сказал его соратник
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Після еротичного виноса кроля, це ніщо.
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Оцінка - одна, саме за кнопкодавство - пожиттєво - эцих
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апо по правді так хочеться цьому гандонові рило набити.. Але він так далеко...
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може ще доведеться з цім гнилим стадом поквитатися
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Не може, а обязательно - Майдан не окончен.
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Гнати з депутатів треба за таке всраною мітлою.Позорище на весь світ.
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Да интересно получается матом крыла одна тварь, а извиняется другая.
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Ничего ему не будет. Он же из Будки. Повоняют и разойдутся, как сказал его соратник
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Как можно собрать под одним куполом столько дебилов?
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це як у мух ..., тільки ці злітаються на бабло
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Сама Виктория Сюмар извинилась.
что вам еще, хоронякам, надо?
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Як би він матюкався українською, все було б добре.
Не витримав квоту. Комітет з питань свободи слова Ради вимагає від регламентного комітету дати оцінку поведінці Барни із журналістом, - Червакова - Цензор.НЕТ 6860
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Уже давно всем насрать и на Барну , и на других моральных уродов , которые притворяются парламентариями ...
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Я предлагаю отменить мораторий на смертную казнь и повесить это матерщинщика с мандатом на самом видно месте в назидание будущим депутатам.
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Помнится , Овосч выгнал из тадепутов Калашникова и за меньшее ...
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А мы удивляемся, почему у нас такие законы недоделанные. А каким им быть с такими законодателями?
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Це вже не вперше.Гнати цю гидоту, в шкурі нардепа,за порушення норм етики та моралі!!Одне приємно-все багно падає на соєвий блок,який себе показав гірше не придумаєш!!
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І хто ж обрав цього душевнохворого до парламенту? Тут і сало,і мед,і гівно та гвозді ...все в "одному флаконі"...
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в приличном обществе 3.14зды отхватил бы, а среди подобных просто царь (нэдоторканый)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по свободе слова Рады требует от регламентного комитета дать оценку поведению Барны с журналистом, - Червакова
 
 
 
 
 
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