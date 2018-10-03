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 НАТО помогает Украине в вопросах кибербезопасности через трастовые фонды, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет о помощи Альянса Украине в вопросах кибербезопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Украины и НАТО в контексте противодействия угрозам в киберпространстве во время президентских и парламентских выборов в 2019 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"НАТО уже помогает Украине в укреплении ее киберзащиты, ее киберпотенциала. Мы делаем это с помощью наших трастовых фондов - у нас есть трастовый фонд по вопросам кибербезопасности - и путем предоставления финансирования и поддержки для укрепления киберзащиты и киберпотенциала Украины", - отметил Столтенберг.

В этой связи он добавил, что Альянс помогает Украине защищать ее сети и инфраструктуру.

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"Например, НАТО сейчас помогает Украине в создании центра реагирования на инциденты в киберпространстве, который будет одним из инструментов реагирования на препятствование, вмешательство или взломы ее киберсетей", - подчеркнул генсек Альянса. Таким образом, он объяснил, что НАТО уже помогает Украине в вопросах киберзащиты.

"И я пообещал президенту Порошенко, когда он посещал саммит НАТО, что союзники НАТО будут продолжать оказывать поддержку, в том числе трастовым фондам, один из которых финансирует деятельность, связанную с кибербезопасностью", - сказал Столтенберг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089503
 
   
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То же мне Америку открыл . Та у нас тех трастов просто завались...и пететрастов тоже.
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А трасти то хоч сліпі? Бо в нашій токсичній корупційній атмосфері тільки сліпі трасти можуть якось виживати.
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у нас есть трастовый фонд по вопросам кибербезопасности... Это не тот случаем что Рошеном управляет?
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