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 Обустройство всех КПВВ на Донетчине планируется завершить до Нового года, - Куць

На Донбассе до конца текущего года планируют завершить оборудование всех контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Об этом в Краматорске на встрече с журналистами заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Александр Куць, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Действительно, мы планируем до конца года завершить... Я надеюсь, что до Нового года все работы на КПВВ завершим и запустимся", - сказал глава области.

Он отметил, что сейчас есть небольшие проблемы относительно КПВВ "Новотроицкое", "Майорск", но все решается.

По словам Куця, стоимость реконструкции на каждом КПВВ в зависимости от особенности работ может колебаться. "Относительно стоимости. Она, с учетом в том числе, и скачка доллара, в принципе, меняется периодически. Если на Марьинку - 13 миллионов гривен, то на "Новотроицкое" может быть немного больше, потому что там конструкций больше. Все зависит, скажем, от объема работ", - объяснил председатель ВГА.

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Напомним, пилотным проектом стал КПВВ "Марьинка". "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорск" будут оборудованы подобным образом.

Источник: https://censor.net.ua/n3089500
 
 
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Интересно,окупированные територии только временно а посты строят на года капитальными а не мобильными.Что-то нам не договаривают.
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Я чего-то не пойму : почему эти свободолюбивые домбасяне так и шастают к проклятым биндерам? Могут и распять, прямо в трусиках...
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Правовой беспредел в действии. А на основании какого Закона строят эти пропускные пункты и на основании чего они действуют. Гибридный Президент растоптав право делает что хочет ?
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