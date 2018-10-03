 Обустройство всех КПВВ на Донетчине планируется завершить до Нового года, - Куць

Об этом в Краматорске на встрече с журналистами заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Александр Куць, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Действительно, мы планируем до конца года завершить... Я надеюсь, что до Нового года все работы на КПВВ завершим и запустимся", - сказал глава области.

Он отметил, что сейчас есть небольшие проблемы относительно КПВВ "Новотроицкое", "Майорск", но все решается.

По словам Куця, стоимость реконструкции на каждом КПВВ в зависимости от особенности работ может колебаться. "Относительно стоимости. Она, с учетом в том числе, и скачка доллара, в принципе, меняется периодически. Если на Марьинку - 13 миллионов гривен, то на "Новотроицкое" может быть немного больше, потому что там конструкций больше. Все зависит, скажем, от объема работ", - объяснил председатель ВГА.

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Напомним, пилотным проектом стал КПВВ "Марьинка". "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорск" будут оборудованы подобным образом.