 Распространенность курения среди взрослых в Украине снизилась на 20%, - Минздрав

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, ссылаясь на выступление специалиста по профилактике потребления табака и алкоголя ЦОС Екатерины Рымаренко на 8-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Женеве, передает Цензор.НЕТ.

"С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%. Нам есть чем гордиться, но вместе с тем остаются вопросы, требующие решения и по которым мы работаем при поддержке Офиса Бюро ВОЗ в Украине, международных организаций и гражданского общества. Мы находимся на пути ратификации Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями ... Также нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов - электронных сигарет и табачных изделий для нагрева ", - отметила Рымаренко.

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