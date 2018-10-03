 Распространенность курения среди взрослых в Украине снизилась на 20%, - Минздрав

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, ссылаясь на выступление специалиста по профилактике потребления табака и алкоголя ЦОС Екатерины Рымаренко на 8-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Женеве, передает Цензор.НЕТ.
"С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%. Нам есть чем гордиться, но вместе с тем остаются вопросы, требующие решения и по которым мы работаем при поддержке Офиса Бюро ВОЗ в Украине, международных организаций и гражданского общества. Мы находимся на пути ратификации Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями ... Также нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов - электронных сигарет и табачных изделий для нагрева ", - отметила Рымаренко.
Я остался здесь в Украине и очень даже живой
После 22-х годков всё же бросил!
Она хочет сказать, что нужно улучшать условия для распространения этих продуктов во благо здоровья людей? Если так, то почему же акциз на уровне обычных сигарет? Логично было бы финансово стимулировать людей к переходу на менее вредные продукты. Ах, да, бюджет же нужно наполнять.
Тебе не противно, что люди тебя презирают и как прокаженного с учетом ветра обходят?
Долго к этому шёл, но всё же получилось победить эту привычку!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Просто подростки стали курить "что-то другое".
А взрослые либо выехали из страны на заработки, либо находятся на неподконтрольной территории. А там проживает много народу.
Там тоже проводили исследование?
Что они там в Минздраве курят?
Источник: https://censor.net.ua/n3089498
Ты ещё тупее ничего не мог придумать .??
А что ты куришь перед чтением?
Півкіла сала можна купити.
Купи лучше бутылку пива, вдуй и начни очередной запой - там отпадут всякие дурацкие что именно тебе нужно покупать - вотку с сигами или хлеб.
Разве что государство дотации выдаст. А без дотаций промышленность не выживет.
Один уже поднял ценны на водку,нормально все,перешли на самогон а водку в задницу
себе лейте.
От этого осознания бросил сразу и без рецидивов.
Приведите статистику о снижении покупок водки , к примеру . Её вообще почти перестали покупать . Но стало ли меньше пьющих ? Риторический вопрос .
Резко снизилось потребление газа - украинцы стали морозостойкими или обросли шерстью ?
У нас самое низкое потребление мяса , молока , сливочного масло на душу населения - мы стали вегетарианцами ???
Нет , мы просто обнищали . Не обеднели , а именно обнищали .
Народ голосует ногами - бежит с Украины .
И это факт .
Маланские реформы - они такие ...
Там очень не любят воров и коррупционеров ...
А баба, если курит, то это полный отстой - она прованивается угаром так, что нормальный мужик ее брезгует т. к. вонючие мало кого привлекают.
Но , чтобы это понять , нужно иметь хотя бы немножко мозгов .
Ты сам себя перечитай.
Вот у меня нет наркозависимости, а ты конченный опетушенный в очко вонючий наркопидор.
Всосало разницу, убогое? То-то.
Вот власть и повышает акцизы , убивая при этом двух зайцев .
С одной стороны , налоги их интересуют мало , что там с них украдёшь , а вот таможня , контрабанда , акциз , менты и торговля - под властью , т.е. под ворами , там они и добирают неконтролируемый нал .
С другой стороны , задирая акцизы ,они понижают прибыль предприятий , снижая их капитализацию , что по-любому позволит им прикупить эти предприятия потом по дешёвке .
Такой вод вид государственного рейдерства .
А баба, если курит, то это полный отстой - она прованивается угаром так, что нормальный мужик ее брезгует т. к. вонючие мало кого привлекают.