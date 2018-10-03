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 Распространенность курения среди взрослых в Украине снизилась на 20%, - Минздрав

В Украине с 2010 года распространенность курения среди взрослых снизилась на 20%, а среди подростков - почти на 40%.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, ссылаясь на выступление специалиста по профилактике потребления табака и алкоголя ЦОС Екатерины Рымаренко на 8-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Женеве, передает Цензор.НЕТ.

"С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%. Нам есть чем гордиться, но вместе с тем остаются вопросы, требующие решения и по которым мы работаем при поддержке Офиса Бюро ВОЗ в Украине, международных организаций и гражданского общества. Мы находимся на пути ратификации Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями ... Также нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов - электронных сигарет и табачных изделий для нагрева ", - отметила Рымаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала, как курильщики убивают окружающих

Источник: https://censor.net.ua/n3089498
 
 
 Топ комментарии
 
Бабла голяк, тому і зістрибують з сіг. Скоро українці всі стануть вегетаріанцями. А далі перейдуть на хвойний відвар та сонячну енергію.
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Бабла голяк, тому і зістрибують з сіг. Скоро українці всі стануть вегетаріанцями. А далі перейдуть на хвойний відвар та сонячну енергію.
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Лучше бы написали на сколько снизилось употребление украинцами мяса, рыбы, молочных продуктов и др. из-за нижайшей зарплаты и мизернейших пенсий,но европейских ценах. И на сколько % обогатились на этой нищете украинские олигархи.
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100%, скорее производители на 30% больше ушли в тень.
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так и есть, пересели на парилки-курилки, буквально - "парят"
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Трава не наркотик.
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Ха-ха-ха! Когда все бросят курить, чем бюджет будете наполнять???
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Из 10 курильщиков 1 умер, 1 выехал в Польшу на заработки. Вот и снизился уровень курения на 20%.
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А меня к кому отнести!
Я остался здесь в Украине и очень даже живой
После 22-х годков всё же бросил!
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Также нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов - электронных сигарет и табачных изделий для нагрева ", - отметила Рымаренко

Она хочет сказать, что нужно улучшать условия для распространения этих продуктов во благо здоровья людей? Если так, то почему же акциз на уровне обычных сигарет? Логично было бы финансово стимулировать людей к переходу на менее вредные продукты. Ах, да, бюджет же нужно наполнять.
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нет, братик, она хочет сказать что то, что кормушка недополучила от курильщиков отожмут у парильщиков xD
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Просто начали курить контробандные.
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P.S.Присмотритесь на выброшенные пустые пачки и вы увидите что такие сигареты и в помине нету в Украине.
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сарказм? Поширеність куріння серед дорослих в Україні знизилася на 20%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 821 Всьо есть! Новая-старая полиция как брала, так и берет
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Слышу постоянно что контрабас ,сигаретами ,везут из Украины в Европу ,, но что бы его везли В Украину , ещё слышать не приходилось . Поширеність куріння серед дорослих в Україні знизилася на 20%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9930 .
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Контробандные сигареты пока их скурят не один раз огибают зесной шар,а те о которыхя говорю подвального производства.
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Зачем их возить вокруг земного шара , чтобы привезти в Польшу или Германию ,которые рядом .? Поширеність куріння серед дорослих в Україні знизилася на 20%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 929 .
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Это круговорот в природе,сигареты мальборо оригинальное ввозилось из США в Москву оттуда поездом попадал в Чоп там я их покупал и вез в Михайловце (Словакия) и там я узнал их дальнейший вояж.Дальше они попадали но уже крупными партиями в Германию а уже одтуда на конечную остановку в Канаду.В Канаде самые дорогие сигареты в мире.Если я блок мальборо в Чопе покупал за 5.1-5.2 бакса то в Канаде пачка сигарет стоила 12-15 американских денег на 1996 год.Вот такой круговорот.
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вообще не вижу смысла курить. Хочешь травиться- бери вейп. Дешевле и не воняешь. Плюс других не мучаешь. А так-нашей экологии хватает.
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Дело не в том вредно курить или нет,мой дед курил а между куревом еще и жевал самосад и умер своей смерью в 94 года.А в том что страна сперва подсаживает на сигареты и водку а за тем под видом заботы о здоровье населения поднымает акциз до безконечности высасывая деньги из народа не трогая производителей алкоголя и сигарет которые на каждой бутылке и пачке имеют до 500% чистой прыбыли.
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А ты понаблюдай как на улице народ шарахается от обконченных вейперов, когда они выдыхают огромное облако вони.
Тебе не противно, что люди тебя презирают и как прокаженного с учетом ветра обходят?
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Ага! Значит, я вхожу в эти 20% Поширеність куріння серед дорослих в Україні знизилася на 20%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4828
Долго к этому шёл, но всё же получилось победить эту привычку!!!
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Просто ці 20%, на які знизилась розповсюдженність паління серед дорослого населення, вже давним-давно у Польщі, Чехії та інших країнах Європи.
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"С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%.Источник: https://censor.net.ua/n3089498
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Просто подростки стали курить "что-то другое".
А взрослые либо выехали из страны на заработки, либо находятся на неподконтрольной территории. А там проживает много народу.
Там тоже проводили исследование?
Что они там в Минздраве курят?
Источник: https://censor.net.ua/n3089498
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А взрослые либо выехали из страны на заработки, либо находятся на неподконтрольной территории. )) Поширеність куріння серед дорослих в Україні знизилася на 20%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1894 ..Тоесть , в Украине людей больше нету .. !?

Ты ещё тупее ничего не мог придумать .??
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Ты баран? Речь идет об 20 процентах взрослых, якобы меньше ставших курить.
А что ты куришь перед чтением?
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маладьож зараз нюхає а не курить, і по ходу бюджет неньки не поповнює. )
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Согласен - кокс это оптимальный вариант - и окружающим не досаждаешь никак и само быстрей естественным отбором утилизируешься.
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Кокс дорогий, то для еліти. Зараз нюхають всяку синтетику
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Ну от і тут нитіки зраду знайшли. Тепер замість піввареника буде півцигарки
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Когда пачка сигарет стоит 30 грн., то уже задумаешься что лучше купить. Сигареты или два два батона хлеба.
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И на сигареты не нужно намазывать масло или класть колбасу).
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Так бы сказал Петросян, будучи британским ученым))
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А що казати про ціни на засоби контрацепції?

Півкіла сала можна купити.
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Если заделать тому, кого не знаешь и не помнишь, то совсем дешево.
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Два батона хлеба - нихя се ты жрешь.
Купи лучше бутылку пива, вдуй и начни очередной запой - там отпадут всякие дурацкие что именно тебе нужно покупать - вотку с сигами или хлеб.
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А я так и делаю. Только воДка пишется через Д.
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ВОТКА - давно уже пишется так для пидарашек и наркотов. Не выпячивай то, чего не имеешь (грамотности).
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Сделайте сигареты по 300 гривень , и процентов 80 курить не будут.
Разве что государство дотации выдаст. А без дотаций промышленность не выживет.
Один уже поднял ценны на водку,нормально все,перешли на самогон а водку в задницу
себе лейте.
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Это чтоб курильцы его не нюхали от ломки? ))
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2010 и 2018. Сколько ушло территорий вместе с народом? Сколько выехало? А сколько покупают контрабандные сигареты, которые дешевле. Да тут не на 40%, а на 50% упала продажа. Рядом профтехучилище. Как смолили раньше - так смолят. И мэны и вумэны. Вумены практически поголовно.
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Щоби показники (20% дорослих і 40% підлітків) зросли, можливо, треба підвищити вартість цигарок для дорослих на 80%, а для підлітків - на 60%.
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После двадцати+ лет курения, бросил в мае 2014, когда понял, что возможно скоро на войну, а я не то что в атаку побежать не смогу, а вообще быстро из под огня свалить не получится...
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А я бросил давно - когда со всей очевидностью вдруг понял, что государство тупо имеет курильщиков в очко финансово и держит их за подневольный наркоскот.
От этого осознания бросил сразу и без рецидивов.
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Согласен, только это не государство в обычном понимании этого слова. ВЕСЬ рынок табакокурения на ПЛАНЕТЕ принадлежит двум семьям, и вы знаете о ком идет речь...
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Да ладно - как бабок в бюджете не хватает, то это что, те семьи акцизы поднимают? Производителю не выгодна высокая цена на курево - она отпугивает потенциальных наркотов.
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Да ты не понял, я не об этом. Акциз кабмин подымает, а вот сами производства в нашей стране, они Украине не принадлежат.
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Так подымите цену до 100 грн за пачку, вообще процентов 10 курящих останется)))
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Денег на сигареты нет. Но Вы держитесь там.
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Если подымут цену на сигареты до 100 грн , то и за границу не выгодно будет везти, и половина в Украине курить бросит. То есть покупать сигареты и контрабандисты не будут и люди. И в чем прикол для государства?
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Пить, курить и говорить начал одновременно.
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Это не достижение , это снижение покупательной способности населения , и , как следствие , уровня жизни .
Приведите статистику о снижении покупок водки , к примеру . Её вообще почти перестали покупать . Но стало ли меньше пьющих ? Риторический вопрос .
Резко снизилось потребление газа - украинцы стали морозостойкими или обросли шерстью ?
У нас самое низкое потребление мяса , молока , сливочного масло на душу населения - мы стали вегетарианцами ???
Нет , мы просто обнищали . Не обеднели , а именно обнищали .
Народ голосует ногами - бежит с Украины .
И это факт .
Маланские реформы - они такие ...
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В Англии таких реформаторов и близко бы к власти не допустили бы !
Там очень не любят воров и коррупционеров ...
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Смотрю мужик рассказует сидя в Англии "Нет , мы просто обнищали . Не обеднели , а именно обнищали " что я должен думать? что обнищали в Конго? в Германии? Если говорит сидя в Англии, значит в Англии.
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Курят только полностью конченые люди, не имеющие воли и не уважающие себя.
А баба, если курит, то это полный отстой - она прованивается угаром так, что нормальный мужик ее брезгует т. к. вонючие мало кого привлекают.
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Дело отнюдь не в курении .
Но , чтобы это понять , нужно иметь хотя бы немножко мозгов .
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Ты только что сказал, что если чел курит, то дело тут не в курении )))
Ты сам себя перечитай.
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Дело не в здоровье - дело в самоуважении.
Вот у меня нет наркозависимости, а ты конченный опетушенный в очко вонючий наркопидор.
Всосало разницу, убогое? То-то.
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Вяликий пук, а не обдрыщишся все это при встрече повторить? Или по клаве герой стучать
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При встрече я тебе челюскан выломаю с корнем и в очко опетушу. Всосало, чмо упоротое? Свободно.
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Тут всё просто - все крупные табачные компании имеют зарубежные капиталы и юрисдикцию , платят налоги , а власть воровать к себе не пускают . Отжать очень тяжело , рейдерство тут не прокатит .
Вот власть и повышает акцизы , убивая при этом двух зайцев .
С одной стороны , налоги их интересуют мало , что там с них украдёшь , а вот таможня , контрабанда , акциз , менты и торговля - под властью , т.е. под ворами , там они и добирают неконтролируемый нал .
С другой стороны , задирая акцизы ,они понижают прибыль предприятий , снижая их капитализацию , что по-любому позволит им прикупить эти предприятия потом по дешёвке .
Такой вод вид государственного рейдерства .
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По понятиям считается, что кто сосет сиги - тот автоматом минетчик.
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Это данные о перешедших на бычки подлавочные... ))
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Судя по твоим коментам у тебя ломка вот вот срыв будет
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КАКОЕ ОХ-Е ДОСТИЖЕНИЕ ДА ЧТОБ ВЫ ВСЕ В МИНЗДРАВЕ ПОВЫЗДЫХАЛИ ПРИДУРКИ ЛЮДИ УМИРАЮТ ОТ ГРИППА АПЕНДИЦИТА ИЛИ ПО ДУРОСТИ ВРАЧЕЙ А ЭТИМ ДЕБИЛАМ НЕЙМЕТСЯ ВСЕ ИМ КУРЕНИЕ МЕШАЕТ. Минздав научитись лечить элементарные болезни. А ведьму Супрун надо сжечь на костре как ведьму А Все таки инквизиция правильно делала Поширеність куріння серед дорослих в Україні знизилася на 20%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1970
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Курят только полностью конченые люди, не имеющие воли и не уважающие себя.
А баба, если курит, то это полный отстой - она прованивается угаром так, что нормальный мужик ее брезгует т. к. вонючие мало кого привлекают.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеРаспространенность курения среди взрослых в Украине снизилась на 20%, - Минздрав
 
 
 
 
 
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