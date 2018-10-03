 Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в ОдессеПо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская" со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

Сегодня вечером задержанному изберут меру пресечения.

По данным издания, прокурор ходатайствовал о том, чтобы заседание суда по мере пресечения было закрытым. Судья удовлетворил ходатайство.

По решению суда подозреваемый отправлется в СИЗО без права выхода под залог.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее, во время нападения на инкассаторов в центре Одессы злоумышленники похитили около 3,4 млн грн. На инкассаторов напали четыре человека. В полиции Одесской области открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины.

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