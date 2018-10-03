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 Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в ОдессеПо

В Одессе полиция задержала одного из подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов, которое произошло 28 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская" со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

Сегодня вечером задержанному изберут меру пресечения.

По данным издания, прокурор ходатайствовал о том, чтобы заседание суда по мере пресечения было закрытым. Судья удовлетворил ходатайство.

По решению суда подозреваемый отправлется в СИЗО без права выхода под залог.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее, во время нападения на инкассаторов в центре Одессы злоумышленники похитили около 3,4 млн грн. На инкассаторов напали четыре человека. В полиции Одесской области открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3089497
 
 
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