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 Вооруженный конфликт на Донбассе поддерживается Россией, - канцлер Австрии Курц

Вооруженный конфликт на востоке Украины поддерживается Россией.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Курц на пресс-конференции в Вене перед поездкой на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербург, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия - одна из крупнейших стран мира," супердержава ". И это страна, с которой есть вооруженный конфликт. Или правильнее говоря, вооруженный конфликт на востоке Украины, поддерживается Россией. Также аннексия Крыма, которая противоречит международному праву", - сказал он.

Федеральный канцлер подчеркнул, что Австрия осуждает действия РФ, которые противоречат международному праву, и именно поэтому поддержала в июне продлении санкций ЕС против России.

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"Решающим является то, какая позиция занимается. И наша позиция является четкой: санкции были продолжены в июне. И если бы Австрия не голосовала в их поддержку, то этих санкций не было бы. Действия России, противоречат международному праву, подлежат не просто осуждению, а неприемлемы ", - подчеркнул Курц.

В то же время он отметил, что статус-кво не должен оставаться таким постоянно и нужно искать пути "снятия напряжения" и урегулирования конфликта на Донбассе.

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"Наша цель - снять напряжение, которое существует между Европой и Россией. Мы призываем российскую сторону прекратить действия, которые нарушают международное право, мы хотим улучшения ситуации для людей на востоке Украины, этот конфликт должен, в конце концов, завершиться. И мы имеем четкую позицию на европейской арене, которая не меняется. В то же время необходимо искать диалог и контакты, поскольку в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте может быть только с Россией, а не против России", - добавил Курц.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089495
 
 
 Топ комментарии
 
Не в пустоту Порошенко говорил и начали звучать очень важные заявления.
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Ушастый- это война, а не конфликт.
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Не поддерживается , а ведется Россией.Поддерживать можно частично, а тут полное обеспечение всем и вся, плюс военное командование и регулярная армия без шевронов.Единственно, что нет объявления агрессии со стороны агрессора, но это не меняет факта агрессии.
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Не в пустоту Порошенко говорил и начали звучать очень важные заявления.
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в чём его важность? Эти заявления уже 5-й год звучат
А санкции не снимают не из-за заявлений, а из-за риска огрести от Штатов
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Важность в том, что его начинают произносить те, от кого что-то зависит на Западе.
5 лет назад на таком уровне говорили, публично, перед своим электоратом?
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заявления о мыролюбной безальтернативности и о потужных перемириях вперемежку с 148 реформами?
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Это Курц сказал?
Если - нет, с какой целью словесный понос?
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братик война - это для простых пересичных, которые там воевали, убивали, погибали, и ,увы, продолжают иногда погибать. а для власти это просто локальный конфликт, который могут называть как угодно, но не войной
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У дохлой РАБссии даже есть Шампанское,ну типа Плутониевая бонба...
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Рююскае БЫДЛО крутое что ШАРИКОВ в 1925 году...,Михаил Булгаков еще тогда понял..РЮССКАЕ быдло самое КРУТОЕ,,,, Вооруженный конфликт на Донбассе поддерживается Россией, - канцлер Австрии Курц - Цензор.НЕТ 7423 Вооруженный конфликт на Донбассе поддерживается Россией, - канцлер Австрии Курц - Цензор.НЕТ 7423
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Та ты шо! Мало того! Они ещё и Крым аннексировали!
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нихрена се новость. Во загнул директор острайха. У него наверное есть какая то секретная информация на эту тему. А то соевые шныри здесь всем рассказывают о мыролюбности и о том что бамбасня тамжынашилюди и русня онижыдети.
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а он уже встретился хуилом в питере, нет это уже перед встречой сказал, боюсь представить что будет после встречи. Ну вы же помните что и как там вышло после одной встречи в Хелсинки.
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а где картинка "капитан очевидность"?
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Какие мудрые слова. Это не человек, это прямо Спиноза какая-то.)
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Детки мои..Крымом при Индюковиче управляли Анатолий Могилёв и Вася Джарты...ДАУНетские ХМЫРИ.... Вооруженный конфликт на Донбассе поддерживается Россией, - канцлер Австрии Курц - Цензор.НЕТ 4152Где там были Правосеки и Бандеровцы...???в каком году власть в Крыму стала Бандеровской...аааа?))))))))))))
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нельзя такое писать ато придется срочно крысам воду подавать, ибо мыролюбство и потужный гиперлуп придет.
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НАТО закликало Росію переглянути рішення про визнання Абхазії і Південної Осетії..
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Венгрия потребовала от Брюсселя не вмешиваться в «Турецкий поток»
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВооруженный конфликт на Донбассе поддерживается Россией, - канцлер Австрии Курц
 
 
 
 
 
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