 С начала года в Украине прекращена деятельность 222 ОПГ, - Князев

Об этом председатель Национальной полиции Украины заявил во время встречи с главой Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) Кястутисом Ланчинскасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, начальник Департамента стратегических расследований Роман Осуховский, а также руководитель операционного департамента КМЕС Удо Моллер.

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Сергей Князев отметил, что противодействие оргпреступности является приоритетным направлением работы полиции в 2018 году и останется им в следующем году. Результат - самое большое за последние 6 лет количество ликвидированных преступных группировок на территории страны. Так, за 9 месяцев 2018 прекращена деятельность 222 ОПГ. В то время, как с 2013 по 2017 годы таких групп было ликвидировано от 84 до 157.

"Мы осознаем, что для эффективного сотрудничества следует наладить эффективный обмен информацией между всеми правоохранительными ведомствами, задействованных в борьбе с организованной преступностью. Кроме того, изменений требует и действующее законодательство, регламентирующее деятельность правоохранительных органов в этой сфере", - подчеркнул Сергей Князев.

По словам главы полиции, в структуре ведомства недавно создан Департамент стратегических расследований (ДСР).

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"Задача, которую я ставлю перед первым заместителем - качественная комплектация территориальных подразделений с учетом выводов комиссии. В свою очередь, в комиссию необходимо привлечь наших стратегических международных партнеров. Между созданием подразделения и его эффективной работой - очень большое расстояние. Мы должны за короткое время его минимизировать и показать обществу результаты работы", - отметил Сергей Князев.

Он сообщил, что управление стратегических расследований в Одесской и Днепропетровской области уже начали свою работу и имеют определенные результаты. В ближайшее время планируется старт деятельности таких подразделений во Львове, Харькове и Киеве.