 Премия имени Рыльского присуждена Кабмином переводчице Баликовой за перевод с древнеяпонского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Нина Баликова - молодой литератор, изучала японский язык и литературу в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, получила степень магистра по медиа и международным коммуникациям в Токийском университете Васэда. Книга первого украинского перевода произведения философа, писателя, буддийского монаха XIV в. Кэнко-Хоши "Заметки от нечего делать" вышла в государственном издательстве "Лыбидь" в августе 2017 года.

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Премия имени Максима Рыльского была основана 1972 года и восстановлена 2013 году при инициативе Госкомтелерадио, благотворительной организации "Фонд Максима Рыльского "Розы и виноград", Украинского фонда культуры Украины и Национального союза писателей Украины. Присуждается ежегодно на конкурсной основе писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

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