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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10673) литература (237) премия (290) перевод (66)

 Премия имени Рыльского присуждена Кабмином переводчице Баликовой за перевод с древнеяпонского

3 октября распоряжением Кабинета Министров Премия имени Максима Рыльского присуждена Нине Баликовой за литературный перевод с древнеяпонского языка сборника рассказов и легенд Кэнко-Хоши "Заметки от нечего делать".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Нина Баликова - молодой литератор, изучала японский язык и литературу в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, получила степень магистра по медиа и международным коммуникациям в Токийском университете Васэда. Книга первого украинского перевода произведения философа, писателя, буддийского монаха XIV в. Кэнко-Хоши "Заметки от нечего делать" вышла в государственном издательстве "Лыбидь" в августе 2017 года.

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Премия имени Максима Рыльского была основана 1972 года и восстановлена 2013 году при инициативе Госкомтелерадио, благотворительной организации "Фонд Максима Рыльского "Розы и виноград", Украинского фонда культуры Украины и Национального союза писателей Украины. Присуждается ежегодно на конкурсной основе писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

Также читайте: Стали известны лауреаты госпремии "Украинская книга года"

Источник: https://censor.net.ua/n3089492
 
   
 Топ комментарии
 
Англійську не можу подолати, а тут давня японська. Щирі вітання! Премия имени Рыльского присуждена переводчице Баликовой за перевод с древнеяпонского - Цензор.НЕТ 8680
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60-е года XX- го ст. Русификация идет полным ходом. В президиуме какого-то важного собрания сидит поэт Максим Рыльский и слушает, как докладчик по фамилии Калюжний, рассказывает, что между русским и украинским языками нет никакой разницыі. Рыльский наклоняется к микрофону на столе президиума и отмечает: :-Ну что вы, разница все-таки есть. Вот по русски ваша фамилия звучит Кал Южный, а по украински на вас нужно говорить Гімно Південне.Под общий хохот зала докладчик куда то исчез....
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А чего не придворному порохоботу, описавшему и сфотографировавшему липецкий вокзал?
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Та кто проверит что она там перевела, сами японцы не знают своего старого языка...
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А чего не придворному порохоботу, описавшему и сфотографировавшему липецкий вокзал?
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Ти вже остаточно збожеволіло на грунті ліпецька..Пройди добровільно медичний чек ап у психіатра.
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Певна кількість "поліглотів" змогла "перекласти" з давньої мови лишень слова :"япона...мама".
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Англійську не можу подолати, а тут давня японська. Щирі вітання!
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60-е года XX- го ст. Русификация идет полным ходом. В президиуме какого-то важного собрания сидит поэт Максим Рыльский и слушает, как докладчик по фамилии Калюжний, рассказывает, что между русским и украинским языками нет никакой разницыі. Рыльский наклоняется к микрофону на столе президиума и отмечает: :-Ну что вы, разница все-таки есть. Вот по русски ваша фамилия звучит Кал Южный, а по украински на вас нужно говорить Гімно Південне.Под общий хохот зала докладчик куда то исчез....
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"Хокку придумали переводчики, потому что не знали, КАК перевести с японского в, мать её, РИФМУ"
(с) из интернета

Первое хокку комом.
Ну и васаби с ним!
Я что вам - Басё?
(с) оттуда же
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