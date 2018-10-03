EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1157  16
Все про:Добкин (921) Луценко (7167) расследование (2353) суд (21377)

 Дело нардепа Михаила Добкина передадут в суд к началу следующей недели, - Луценко

Народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину к началу следующей недели вручат обвинительный акт и передадут уголовное производство в суд.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Луценко уведомил Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения. ФОТО

"Михаил Добкин наконец-то ознакомился и он, и те, кто проходят с ним по делу. В пятницу или в понедельник-вторник следующие им будут предъявлены обвинительные акты, и дело идет в суд", - сказал Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента в среду в Киеве.

Напомним, 10 июля 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-мэра Харькова, народного депутата Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, его бывшего заместителя - директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры - главного архитектора г.Харькова - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 90 Уголовного кодекса Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета - ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович уговаривал Яроша не пускать людей в "Межигорье". Один раз у него получилось, - Добкин в Оболонском суде

14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила экс-городскому голове Харькова, а ныне народному депутату Добкину подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3089491
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Штепу и Топаза, шестёрок, посадить не управились, а тут вокруг Добкина взялись исполнять.. Дело нардепа Михаила Добкина передадут в суд к началу следующей недели, - Луценко - Цензор.НЕТ 8746
 показать весь комментарий
 
 
Перевожу: кумплокулол анонсирует выход на экраны страны второй части саги "Гепа & Допа. Непокоренные".
 показать весь комментарий
 
 
добкины, бондаренчихи, вилкулы..... сколько же еще дерьма у нас ходит безнаказанно и гадит....(
 показать весь комментарий
 
 
Многие из нас лицемеры получается... По версии "патриота" Найема
Дело нардепа Михаила Добкина передадут в суд к началу следующей недели, - Луценко - Цензор.НЕТ 2664

 показать весь комментарий
 
 
чё, теперь подыгрывает нелицемерам и нециникам несбывшийся глава полиции? Справу нардепа Михайла Добкіна передадуть до суду до початку наступного тижня, - Луценко - Цензор.НЕТ 8763 Так, пора уже в оппозиционный блок петра порошенка записывать
 показать весь комментарий
 
До "титулу " народний" треба внести уточнення: депутат народу (такого-то) регіону
 показать весь комментарий
 
Олигархи грабят украинцев во время войны - НАБУ
Сытник заявил, что украинцы, в результате аферы "Роттердам+" переплатили за электричество 15 млрд. грн. Эта информация будет проверена окончательной экспертизой совместно с ГПУ и будет открыто уголовное дело.
 показать весь комментарий
 
 
Будет то Шо и с гепой. Потягают, потягают да и оправдают...
 показать весь комментарий
 
Допкину и кернесу на луценку если не насрать, то наплювать. Дупе и жопе по фиг.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело нардепа Михаила Добкина передадут в суд к началу следующей недели, - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх