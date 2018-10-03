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 На лечение украинцев за рубежом дополнительно направят 101 млн грн, - Минздрав

В результате детального анализа всех бюджетных программ на 2018 год, министерство нашло возможность перераспределить 101 млн гривен для программы "Лечение граждан Украины за рубежом".

Такое перераспределение бюджета принял Кабмин сегодня, 3 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

"101 млн гривен хватит для лечения за границей ориентировочно 38 пациентов. Сейчас на учете лиц, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 96 человек. То есть выделенных средств не хватит для лечения всех пациентов, состоящих на учете по состоянию на 1 октября 2018 года", - указывается в сообщении.

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В Минздраве подчеркивают, что почти все программы недофинансированы, поэтому возможность перераспределения средств в рамках бюджета министерства исчерпана.

"В течение 2018 года МЗ Украины неоднократно информировало народных депутатов Украины относительно необходимости дополнительного финансирования. Минздрав уверен, что совместными усилия правительство и Верховная Рада Украины смогут найти возможность дополнительного финансирования этой программы", - отмечают в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089486
 
 
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как так???, а победные реляции о рехформе зравоохранения???
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хоть успеют помочь до конца года? а то помурыжат и вернут в бюджет, ка не освоенные...
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так часто и происходит, люди которым это предназначается, за частую даже об этом не знают, чиновники не хотят заморачиваться - лишняя работа....
например - деньги выделяются Днепру, полностью осваиваются, деньги выделяются Краматорску, возвращаются.... в 2015 уже об этом писал, думаю ничего не изменилось...
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ага, уже оздоровили детей воинов АТО и инвалидов из Краматорска.... На лечение украинцев за рубежом дополнительно направят 101 млн грн, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4374
поехали детки нужных людей, за них еще и заступались - типа "а может у льготников бабла нет, своих детей отправлять и вообще, они не хотели, а НУЖНЫЕ люди, захотели и вообще кто успел, тот и съел!".... На лечение украинцев за рубежом дополнительно направят 101 млн грн, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4803
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На лечение украинцев за рубежом дополнительно направят в слепой траст 101 млн грн, - Минздрав.
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Ну все правильно, чтобы знали кто этих орков под эту каменюку отправил

На лечение украинцев за рубежом дополнительно направят 101 млн грн, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6330
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С нынешней коррупцией украинцы за рубежом лечится не будут, бо все деньги пойдут на лечение рубежом быдло-элиты и её мажоров. Если кто-то думает по другому - обоснуйте или заглохните навсегда.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа лечение украинцев за рубежом дополнительно направят 101 млн грн, - Минздрав
 
 
 
 
 
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