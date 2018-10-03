 На лечение украинцев за рубежом дополнительно направят 101 млн грн, - Минздрав

Такое перераспределение бюджета принял Кабмин сегодня, 3 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
"101 млн гривен хватит для лечения за границей ориентировочно 38 пациентов. Сейчас на учете лиц, нуждающихся в лечении за рубежом, находится 96 человек. То есть выделенных средств не хватит для лечения всех пациентов, состоящих на учете по состоянию на 1 октября 2018 года", - указывается в сообщении.
В Минздраве подчеркивают, что почти все программы недофинансированы, поэтому возможность перераспределения средств в рамках бюджета министерства исчерпана.
"В течение 2018 года МЗ Украины неоднократно информировало народных депутатов Украины относительно необходимости дополнительного финансирования. Минздрав уверен, что совместными усилия правительство и Верховная Рада Украины смогут найти возможность дополнительного финансирования этой программы", - отмечают в ведомстве.
например - деньги выделяются Днепру, полностью осваиваются, деньги выделяются Краматорску, возвращаются.... в 2015 уже об этом писал, думаю ничего не изменилось...
поехали детки нужных людей, за них еще и заступались - типа "а может у льготников бабла нет, своих детей отправлять и вообще, они не хотели, а НУЖНЫЕ люди, захотели и вообще кто успел, тот и съел!"....