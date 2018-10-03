 У меня нет причины отзывать консула из Берегово, - Сийярто

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Консул Венгрии в Берегово (Закарпатская область) ничего плохого не сделал, это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства", - сказал Сийярто.
"У меня нет причины отзывать консула из Берегово. Если министерство Украины примет решение, или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии и консула Украины, сразу", - подчеркнул венгерский чиновник.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
У деяких державах можливе подвійне громадянство лише з країнами, з якими підписані двосторонні договори. У ФРанції такий договір є лише з Канадою, у Португалії - з Бразилією, у Італії - лише з Аргентиною,а у Іспанії - з кількома латиноамериканськими країнами.
Под себя гниды хотят состряпать закон о двойном гражданстве, чтобы можно было свободно сбежать с наворованным украинским добром за бугор. Дать дёру кому куда удобней одним на Запад другим в фашистскую падерацию паРашу со всем, что якобы нажито непосильным трудом.
Зачем доводить до критической точки ?
Ну пол года по упрашивали, по унижались зачем ждать ЗкНР ? Вот зачем ?
Неужели трудно завтра выслать посла, сменить всё руководство тамошенго СБУ и за месяц навести порядок ? Не мля будем сопли жевать.
Они там все на контрабасе сидят.
У них даже куски границы частные.
Ну совсем не палятся!
А у українців є багато причин просто послати тебе паскуду путінську нах..!
К Р А С А В Ч Е Г !!!
потому он - красавчик
Хай вибирають...
Если вмешается полиция, то ебики будут орать, что притесняют граждан Венгрии.
А там и до вооруженной провокации недалеко. Пуйло наверное уже давно что-то задумал и руки потирает в нетерпении...
Какой вариант решения вы видите?