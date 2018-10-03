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Все про:Венгрия (699) Закарпатье (1438) консул (82) Сийярто (45)

 У меня нет причины отзывать консула из Берегово, - Сийярто

В случае выдворения венгерского консула из Украины Венгрия поступит аналогично с украинским консулом.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Консул Венгрии в Берегово (Закарпатская область) ничего плохого не сделал, это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства", - сказал Сийярто.

Смотрите: Киев завтра передаст Будапешту ноту о необходимости покинуть Украину консулу Венгрии в Берегово, - Климкин. ВИДЕО

"У меня нет причины отзывать консула из Берегово. Если министерство Украины примет решение, или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии и консула Украины, сразу", - подчеркнул венгерский чиновник.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/n3089484
 
 
 Топ комментарии
 
Можете ещё украинские школы закрыть, йоббики поганые! У меня нет причины отзывать консула из Берегово, - Сийярто - Цензор.НЕТ 4324
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ти занадто високої думки про сцикливих мадярських шакалів.....
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задайте говнюку вопрос: как бы он отреагировал, если бы украинский консул в Венгрии тайно выдавал паспорта Украины и говорил, чтобы власти об этом ни-ни... сколько вони было бы - сложно представить...
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Насправді можна, у Британії от подвійне громадянство можливе, але лише з державами Британської співдружності.

У деяких державах можливе подвійне громадянство лише з країнами, з якими підписані двосторонні договори. У ФРанції такий договір є лише з Канадою, у Португалії - з Бразилією, у Італії - лише з Аргентиною,а у Іспанії - з кількома латиноамериканськими країнами.
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Единое гражданство в Украине - это слишком радикальный шаг в отношении украинских граждан передает "Диалог.UA", и этот вопрос должен быть пересмотрен. об этом сообщил глава МИД Украины продажный украинофоб П. Климкин,. Глава МИД убежден, что, пересмотрев вопрос о двойном гражданстве, правительство Украины поможет своим гражданам, у которых есть несколько паспортов, перестать бояться того, что они могут лишится украинского гражданства. Он добавил, что вопрос с жителями Закарпатья рассматривается на самом высшем уровне и в отношении этих людей скоро будет принято справедливое решение.
Под себя гниды хотят состряпать закон о двойном гражданстве, чтобы можно было свободно сбежать с наворованным украинским добром за бугор. Дать дёру кому куда удобней одним на Запад другим в фашистскую падерацию паРашу со всем, что якобы нажито непосильным трудом.
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Ця тупа ледача іржавоголоса кацапська падлюка ,ще ні разу не проявила себе в справі захисту інтересів України . Ніколи і ніде . Соєві кращі кадри галетей , гонтарева-сатановская , клімкін і ще багато таких кому Україна "по барабану" .
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Если б была обратная ситуация, то Климкин бы отозвал и извинился. А так наши как всегда умоются? За....., не власть, а импотенты.
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Сіярто, звичайно, поц, але те, як він професійно виконує свою роботу, заслуговує поваги! Не те, що тюхтій Клімкін...
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Тогда и из Киева модьяра попросить свалить. Нехай щастить(с)
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Этому сирлу пуйло денег наобещал вот он и запрягся гадить. Так ведь цена не большая ,да и обманут дурака.
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Жаль что посол Америки паспорта не раздает
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Ил он хочет, чтобы консула говном облили как Воробьева?
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В который раз импотентная власть наступает на те же грабли разваливая страну.
Зачем доводить до критической точки ?
Ну пол года по упрашивали, по унижались зачем ждать ЗкНР ? Вот зачем ?
Неужели трудно завтра выслать посла, сменить всё руководство тамошенго СБУ и за месяц навести порядок ? Не мля будем сопли жевать.
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Поможет?
Они там все на контрабасе сидят.
У них даже куски границы частные.
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Ну вариант "как то будет", закончится потерей закарпатья и раздачей польских паспортов во львовской области и румынских в черновецкой.
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Нужно последовать примеру Словакии, котораая в 2010 году объявила, что будет лишать своего гражданства всех этнических венров (их там в три раза больше, чем в Украине) подавших заявку на венгерское гражданство У мене немає причини відкликати консула з Берегового, - Сійярто - Цензор.НЕТ 6122
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Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в средуИсточник: https://censor.net.ua/n3089484
Ну совсем не палятся!
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Нутак, уверены в себе. Этот йоббик прогавкал после встречи с хозяином.
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Под зад коленом! Был я как то в Берегове не пустили в Университет венгерский, потому что видети ли граждан Украины не обязаны впускать.Надо просто закидать это консульство тухлыми яйцами, каждый день закидывать и ушанками вшивыми кацапскими с балалайками в придачу. Тогда сами съе..бутся! Прихвостни НКВД_ФСБ вас танками Кремль давил, а теперь венгры рачкуют перед Хуйлом. Вот венгры вы же тут пасетесь вам не стыдно?
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Не сходится с тем что говорил Климкин.
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У мене немає причини відкликати консула з Берегового
А у українців є багато причин просто послати тебе паскуду путінську нах..!
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"У меня нет причины отзывать консула из Берегово. Если министерство Украины примет решение, или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии и консула Украины, сразу", - подчеркнул венгерский чиновник.

К Р А С А В Ч Е Г !!!
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Не если у кросавчега нет причин отозвать ,то у нас нет причин его НЕ отослать . Нах с пляжа . У мене немає причини відкликати консула з Берегового, - Сійярто - Цензор.НЕТ 1649 .
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пока только трёп
потому он - красавчик
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схоже у Сіятро "ломка" - прямо залежність від України
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Та просто-напросто треба президенту указ видати - хто отримує паспорт Угорщини (чи будь-якої іншої країни), автоматично втрачає українське громадянство. Це буде абсолютно законно, бо єдине громадянство напряму в конституції прописано.

Хай вибирають...
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Это зРада должна принять соответствующий закон . Но им пофиг . .
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Насправді необов*язково, адже питання надання і позбавлення громадянства - компетенція президента. Для позбавлення громадянства Саакашвілі закон не знадобився...
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Обовязково . Вот именно про - автоматично втрачає українське громадянство должнен быть принят отдельный закон . Саакашвили же лишили гражданства под предлогом подачи ложных сведений о себе . Это совсем другое чем венграми . У мене немає причини відкликати консула з Берегового, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7748 .
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старый мерин и напыщенный мул... заржали в унисон...
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Венгрия потихоньку раздаст паспорта своей страны. Большинство населения их получит, а затем устроят референдум, как кацапы в Крыму. Угадайте, какой результат голосования будет.
Если вмешается полиция, то ебики будут орать, что притесняют граждан Венгрии.
А там и до вооруженной провокации недалеко. Пуйло наверное уже давно что-то задумал и руки потирает в нетерпении...
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100% это и есть сценарий.
Какой вариант решения вы видите?
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О, модератор удалил мой ответ ольгинскому ушлёпку. Очень мило со стороны Цензора! Очередной реверанс этого ресурса в сторону паРашных троллей!
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Климкин года 2 назад во время визита Закарпатья был в комнате в береговском посольстве , где принимают документы на гражданство Венгрии. это так, инфа для раздумия
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НАГЛЕЦ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИК в государственном масштабе!!! (((
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ меня нет причины отзывать консула из Берегово, - Сийярто
 
 
 
 
 
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