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 Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Неподалеку Ривного на базе общевойскового полигона сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжается лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями Национальной гвардии Украины.

Об это Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В сообщении отмечается: "Во время лагерного сбора артиллеристы Нацгвардии на тактических учениях и контрольных занятиях по управлению огнем с боевой стрельбой практически отрабатывают полученные ранее теоретические знания.

Непосредственными руководителями тактических учений артиллерийских подразделений являются командиры батальонов, полков и бригад оперативного назначения, которые также приобретают практические навыки в руководстве и постановки огневых задач подчиненным подразделениям.

На учениях артиллеристы осуществляют выход в район сосредоточения, оборудуют огневые позиции и выполняют боевые стрельбы с выполнением огневых задач по поражению целей.

В частности огневые задачи выполняли подразделения противотанковой артиллерии, которые осуществляли поражения целей условного противника с ПТРК "Конкурс" и противотанковой артиллерийской пушки МТ-12 "Рапира".

"На данном этапе тактических учений личный состав противотанковой артиллерийской батареи выполнял огневые задачи "1а" и "1б" со 100 мм. противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" с поражения неподвижных целей при стрельбе прямой наводкой (пушкой, взводом, батареей), - рассказывает командир противотанковой артиллерийской батареи военной части 3028 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Дмитрий Шаповал, - цель данных упражнений заключается в отработке уверенных и слаженных действий расчетов при выполнении огневых задач в ограниченное время. В целом расчеты выполнили упражнения на оценку "хорошо".

Сейчас тактические учения батарей и контрольные занятия по управлению огнем дивизионов с боевой стрельбой продолжаются. Гвардейцы и в дальнейшем совершенствовать свои умения и навыки во время практического выполнения учебных задач.

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Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 01
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 02
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 03
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 04
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 05
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 06
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 07
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 08
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 09
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 10
Артиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине 11

Источник: https://censor.net.ua/n3089482
 
   
 Топ комментарии
 
надо не на ривненщине проводить а в Закарпатье!
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звыняйте, но зачем нацгвардии артиллерия..?
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посмотри нацгвардию США, наша создана по её образцу
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...люблю Артиллерию! ...а ещё больше Артиллерийскую Разведку! -- я там начмедом служил...
...давно это было -- но не стареют душой Ветераны! *)
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звыняйте, но зачем нацгвардии артиллерия..?
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На випадок бунтів у війську - перестраховка.
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щось мені підказує, що для вгамування Борщагівки, але не Донецька..
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погугли, чем занимается и где воюет нацгвардия США, снимешь много вопросов и идиотских предположений
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А розрахунок то неповний - економлять на людях, свині.
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надо не на ривненщине проводить а в Закарпатье!
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Земли нет свободной под полигон. Если только сразу по мадярам )))
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От и я думаю, зачем Нацгвардии противотанковые средства? Вы ещё оперативно-тактические ракеты и дайте.
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посмотри нацгвардию США, наша создана по её образцу
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При наступальній війні подібні "війська" використовують для пацифікації населення окупованих територій. Аналог ОсНазу та СС, тобто карателі. В оборонній війні - це пошукові групи спецназу для знищення ворожих диверсантів. В колоніях використовуються для придушення власного населення.
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мое мнение, что необходимо разработать маскировочные комплекты на военную технику, чтобы значительно повисить ее незаметность и, таким образом, это очень сильно может повысить выживаемость техники и экипажей в реальной оборонительной операции. имхо.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАртиллерийские подразделения Нацгвардии проводят учения на Ривненщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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