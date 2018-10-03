 Для тех, кто в полном объеме выполняет условия пенсионной программы, сроки выхода на пенсию не изменились, - Рева

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Мы провели пенсионную реформу сохранив базовый пенсионный возраст и для женщин, и для мужчин. Возраст выхода на пенсию был поставлен в зависимость от выполнения условий пенсионной программы. Если вы полностью выполнили условия пенсионной программы - вы идете в 60 лет на пенсию, если вы выполнили частично - то в 63 года, а если выполнили на минимальном уровне - то в 65 лет. У людей есть выбор. Если человек не платит взносы в Пенсионный фонд, или не работает, то почему он должна идти в 60 лет? Тот, кто, может идти раньше на пенсию, чем тот, кто этого не делал", - заявил министр.

Напомним, пенсионная реформа вступила в силу осенью 2017 года. Ее ключевые новации - сохранение возраста выхода на пенсию, отмена уравниловки, что является справедливым в отношении людей с большим трудовым стажем, отмена налогообложения пенсий и отмена специальных пенсий, а также установление механизма автоматического осовременивания пенсий, что снимает любые политические манипуляции в системе пенсионных выплат.

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С октября 2017 года повышенные пенсии получили около 10 млн пенсионеров. При этом удалось не увеличивать дефицит пенсионного фонда - за счет, в том числе, увеличения минимальной заработной платы и детенизации зарплат.

В апреле 2018 года правительство реализовало второй шаг реформы - осовременило выплаты военным пенсионерам. Более 500 тыс. пенсионеров получили повышенные пенсии и компенсации. Средний размер увеличения составил 1500 грн. Проект закона о пенсионном обеспечении действующих военных, которые уйдут на отдых в следующие периоды, также подготовлен правительством, и теперь документ находится на обсуждении.