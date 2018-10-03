 Правительство Австрии выделило 1 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - Курц

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по результатам заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Совет министров сегодня принял решение о выделении 1 млн евро помощи для Восточной Украины", - говорится в сообщении.
По словам Курца, средства будут направлены Красному Кресту на проект по разминированию, а также для других австрийских неправительственных организаций, оказывающих поддержку пострадавшему от войны населению на Донбассе.
Тобто, власну шпигунську мережу підгодувати. Наскільки шляхними є дії Американського уряду у порівнянні з усієї західноєвропейською нечистю.
Сперва был не долго последним в очереди -- потом долго первым...
...повезло, чы просто совпало? *)