 Правительство Австрии выделило 1 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - Курц

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по результатам заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет министров сегодня принял решение о выделении 1 млн евро помощи для Восточной Украины", - говорится в сообщении.

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По словам Курца, средства будут направлены Красному Кресту на проект по разминированию, а также для других австрийских неправительственных организаций, оказывающих поддержку пострадавшему от войны населению на Донбассе.