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 Правительство Австрии выделило 1 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - Курц

Совет министров Австрии на заседании в среду принял решение о выделении 1 млн евро помощи на осуществление проектов на Донбассе, в частности по разминированию.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по результатам заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет министров сегодня принял решение о выделении 1 млн евро помощи для Восточной Украины", - говорится в сообщении.

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По словам Курца, средства будут направлены Красному Кресту на проект по разминированию, а также для других австрийских неправительственных организаций, оказывающих поддержку пострадавшему от войны населению на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3089477
 
 
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Не давайте нашим госорганам только.Пусть все деньги остануться под международными организациями.
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для других австрийских неправительственных организацийИсточник: https://censor.net.ua/n3089477
Тобто, власну шпигунську мережу підгодувати. Наскільки шляхними є дії Американського уряду у порівнянні з усієї західноєвропейською нечистю.
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...а в Брюсселе, известный всем Мальчик -- раз в пятилетку писяет чистым бельгийским пивом -- нашару... ...а тут, как раз я!
Сперва был не долго последним в очереди -- потом долго первым...
...повезло, чы просто совпало? *)
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куда б еще пуйтлеру слетать на свадьбу, что бы потом деньги Украине достались?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Австрии выделило 1 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - Курц
 
 
 
 
 
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