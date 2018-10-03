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Все про:суд (21377) Гужва (55)

 Суд не изменил меру пресечения главреду "Страна.ua" Гужве

Шевченковский райсуд Киева отказал прокуратуре в изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей для главного редактора издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Шевченковского райсуда.

Следственный судья не удовлетворил ходатайство, поскольку избирать меру пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого можно лишь при условии, если его объявлении в международный розыск, отмечают в суде.

Также прокурор подал новое ходатайство об избрании меры пресечения в ходе заседания.

"Однако, замена ходатайство об изменении меры пресечения не предусмотрена", - отметили в суде.

1 октября главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, которого в Украине подозревают в вымогательстве взятки, заявил, что власти Австрии согласилась предоставить ему политическое убежище.

После этого Шевченковский райсуд Киева получил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" Игорю Гужве с залога на содержание под стражей.

Напомним, 12 февраля 2018 украинский суд объявил Гужва в розыск.

31 января стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он заявил, что против него открыто 5 уголовных производств, которые могут предусматривать до 7 лет лишения свободы. При этом он остается главным редактором издания. Консультирует главреда "Страна.ua" Гужву на получение убежища в Вене юрист, экс-чиновник АП Януковича Андрей Портнов.

Главного редактора "Страна.ua" задержали в июне прошлого года в Киеве. Также в редакции издания прошли обыски, были изъяты флэш-накопитель, на котором якобы находились документы, содержащие гостайну. Гужва подозревают в вымогательстве взятки 20000 долларов за неразглашение информации.

Источник: https://censor.net.ua/n3089475
 
 
 Топ комментарии
 
Гужва давно в Австрии и недавно получил там политическое убежище. Генплокулол и тут скоропостижно усрался.
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Демократия! Европа! Свобода слова! Бля...
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"Бывают такие рожи, что очень трудно пройти мимо и не врезать..." (с) Суд не изменил меру пресечения главреду "Страна.ua" Гужве - Цензор.НЕТ 3849
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Да фиг с ним с тем Гужвой.
Фабрику в Липецке закрыли.
Тяперь как заживем.
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Он хотел над нами смеяться что Гужва в Австрии уважаемый человек.
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Пропогандону вашему Шейнину это напомни.
Как он обосрался в Европе, когда ему в поганую рожу плюнул украинский десантник.

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Демократия! Европа! Свобода слова! Бля...
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Гужва давно в Австрии и недавно получил там политическое убежище. Генплокулол и тут скоропостижно усрался.
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"Про надання притулку у Австрії повідомив сам Гужва у себе на ФБ-сторінці. З його слів не зрозуміло, що це за притулок. В згадуваній вище газеті він сам називає себе біженцем. Але саме політичним у себе на ФБ його називає інший віденський мешканець - колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов.
Без належного обґрунтування з боку австрійського уряду надання притулку такій одіозній особистості викликатиме підозри, що Австрія, яка проголосила себе нейтральною, насправді грає на користь Кремля.
Тим часом, відомство з питань іноземців та притулку у Відні підпорядковується саме очолюваному міністру від проросійської партії Герберту Кіклю. "

https://uainfo.org/blognews/1538553093-shcho-oznachae-politichniy-pritulok-bez-poyasnen-dlya-guzhvi-.html
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К Фирташу на кофию поехал и решил остаться.
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Да ожидаемо))).Вот если доброволец из чечни или не дай бок саакшвили.Вот тут бы говорящие головы бппе не вылазили бы с фейсбука и очкатый неудачник с рехформироваными судами впаяли по полной)))Агония парашена ,вопрос времени и терпения Украинцев.
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это понятно, а когда брыллиантовые прокуроры присядут?
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...у нас вчера группу правых террористов накрыли! -- хотели сегодня взрывы совершить -- против политиков и эмигрантров... -- на самый Праздник!

Но! -- главаря хлопнули ещё месяц назад -- а к Празднику всех остальных накрыли показательно!

Чиновники -- они такие чиновники -- везде...*)
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Гудва работал на рашу открыто, а Семочко наверно тайно. Вот Петя, какого хера мужик из Ялты возглавил разведку Украины, а жена и дети имеют российское гражданства ?
Петро офуел ????
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Щас ветераны АТО и добровольцы расскажут аппарату презилента где раки зимуют ЗА ТАКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
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А Гужве пофиг. Он политическое убежище в Австрии получил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд не изменил меру пресечения главреду "Страна.ua" Гужве
 
 
 
 
 
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