 Суд не изменил меру пресечения главреду "Страна.ua" Гужве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Шевченковского райсуда.

Следственный судья не удовлетворил ходатайство, поскольку избирать меру пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого можно лишь при условии, если его объявлении в международный розыск, отмечают в суде.

Также прокурор подал новое ходатайство об избрании меры пресечения в ходе заседания.

"Однако, замена ходатайство об изменении меры пресечения не предусмотрена", - отметили в суде.

1 октября главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, которого в Украине подозревают в вымогательстве взятки, заявил, что власти Австрии согласилась предоставить ему политическое убежище.

После этого Шевченковский райсуд Киева получил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" Игорю Гужве с залога на содержание под стражей.

Напомним, 12 февраля 2018 украинский суд объявил Гужва в розыск.

31 января стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он заявил, что против него открыто 5 уголовных производств, которые могут предусматривать до 7 лет лишения свободы. При этом он остается главным редактором издания. Консультирует главреда "Страна.ua" Гужву на получение убежища в Вене юрист, экс-чиновник АП Януковича Андрей Портнов.

Главного редактора "Страна.ua" задержали в июне прошлого года в Киеве. Также в редакции издания прошли обыски, были изъяты флэш-накопитель, на котором якобы находились документы, содержащие гостайну. Гужва подозревают в вымогательстве взятки 20000 долларов за неразглашение информации.