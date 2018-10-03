 С начала суток враг сосредоточил обстрелы на Мариупольском направлении, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил российско-оккупационные войска сосредоточили на Мариупольском направлении. Здесь под огневое воздействие противника попали наши опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. По позициям у Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из минометов калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - уточняют в пресс-центре.
Напомним, в течение прошедших суток, 2 октября, российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 2 получили ранения.
тримайтеся, наші козаченьки!
шаленіє ворог, най його сатана забере...
горіть у пеклі, москалі !!! (даруйте, за плагіат)