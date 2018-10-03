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 Roshen: Употреблять нашу продукцию в оккупированном Крыму опасно для здоровья

Продукция компании Roshen в аннексированном Крыму непригодна к употреблению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме, относительно продукции в оккупированном Крыму, размещенном на сайте кондитерской корпорации Roshen.

"Обращаемся к украинцам, которые живут в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, непригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", - говорится в письме.

Также отмечается, что на Липецкой фабрике с 1 апреля 2017 года было полностью остановлено производство и ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками.

Также читайте: Здесь давно ничего не производят, - украинский журналист Цимбалюк побывал в Липецке на фабрике Roshen

"Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с того времени на фабрике ничего не изготавливается. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089465
 
   
 Топ комментарии
 
"Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года" - я правильно понимаю, что уже был Иловайск и Дебальцево, а Петр Лексеевич все продолжал клепать в рашке свои конфетки, да?
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А торты Roshen в Питере и Москве, произведенные в Киеве не опасно?
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Шо то рошена сегодня слишком много на сайте, наверное выборы скоро.
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Ну так це і є,одна та сама людина,спонсор та автор ДурНРе.
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В каком месяце донецкие мусора сбежали из Донецка в Мариуполь?
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Не думаю, что от этого кому то холодно или жарко)))
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А я покупаю, и качеством доволен. А кто изговнился в Киеве, время покажет...
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Не фабрикой единой. Загляните в реестр предприятий РФ, там только с названием "рошен" с десяток фирм. Журналисты недавно например нашли у пеци карьер в рашке, тот правда не "рошен" называется, но принадлежит ему.
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Процедура ликвидации предприятия
Краткий план действий по ликвидации фирм и ООО:

1. Необходимо принять решение о ликвидации организации.
2. Обязательно провести инвентаризацию имущества и обязательств.
3. Составление промежуточного баланса. Здесь необходимо проверить все Ваши обязательства, при этом в полном объеме расплатиться с кредиторами и учредителями, а также взыскать имеющуюся дебиторскую задолженность.
4. Выполнив все вышеперечисленные пункты, необходимо составить ликвидационный баланс.
5. На данном этапе назначается и утверждается состав ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению предприятием.
6. Внесение записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации фирмы.
7. Обязательная публикация о ликвидации юридического лица в журнале
«Вестник государственной ликвидации».
8. Ликвидация организации считается завершенной, после погашения задолженности по уплате налогов и сборов и внесения записи в ЕГРЮЛ.

Спорные моменты ликвидации предприятия
Существуют ситуации, когда необходимо неукоснительно выполнять четкие предписания, чтобы не возникало спорных моментов:

* Проводя инвентаризацию имущества и обязательств при ликвидации предприятия, необходимо соблюдать определенные нормы законодательства, в противном случае инвентаризация может быть признана недействительной.
* Необходимо учитывать требования каждой из очередей и неукоснительно соблюдать порядок удовлетворения требований кредиторов.
* Особое внимание уделите порядку завершения расчетов с сотрудниками ликвидируемого предприятия (соблюдайте все тонкости и используйте ссылки на ТК).
* При ликвидации организации особое внимание уделите расчетам с бюджетом, чтобы предприятие не привлекалось к налоговой ответственности, и при этом на должностные лица не были наложены административные взыскания.
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Остановка производства это не 1 день и не 1 год как многие могли здесь подумать.
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У Петюни уже пятый год,не один день,он что нибудь начал?Ну по пунктам?
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Если я тебе перечислю десятки пунктов это расплавит твои ватные скрепы? Сомневаюсь.
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Они и будут есть. У них же украинские новости по телевизору не крутят. Но раз было предупреждение - никто не виноват, как хотите, так и лечитесь.
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Рююсишэ ПАДАЛЬ...вам подойдёт Каширское Шоссе или Улица ГУРЬЯНОВА...на большее вы недостойны...КРЫСЫ Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 8452 Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 8452
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гои славте пецю липяцкаго тарговаго партнера хуйла усемагущага
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а пользоваться электрикой и газом из украины, которые юденрат поставляет на крысм крысьчснам не опасно? Об этом кокорина ничего не сказала?
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Туфта тупая. На сегодня Украина покупает электричество в России. Полреактора Воронежской работают только на Украину. А Крым после запуска ТЭС даже из России практически ничего не берет по энергомосту
Онлайн перетоки
http://br.so-ups.ru/Public/MainPage.aspx#

Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 303
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Вы там осторожнее с РУ, ибо даже отравленный скрипаль накушавшись РУ, думает, что это была "божья роса", а не новичок)))
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Петр Алеексич в АЗОВСКОМ морое продал Плешивому Педофилу яхту БЕДА...мульфильм помните..ПАСКУДЫ Рюсския??? Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 918 Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 918
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"ПАСКУДЫ Рюсския" Их тут сегодня много, у админов уже рука устала банить.У рюзьке пердаки дымят ппц. Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 8554
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Та то такэ.
Тут вопрос в другом, зачем диабетик туда свою сою поставлял？ Не торгуем？ ну ну！
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смотри сам диабетиком не стань..типичный электорат ЖЮли...
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Стоемные у Пети имиджмейкеры - по лезвию бритвы ходят с этим троллингом
Вдумайтесь только - оперируют датой 1 апреля 2017 года
Три года войны, тысячи погибших - и только под давлением общественности закрытие этой треклятой фабрики!
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БАРАНЫ пля....... Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 6091Мария Лондон НОВОСИБИРСК....
Дима Камикадзе и САША СОтник.... о вас тварях РЮССКИХ в ЮТЬЮБЕ...
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До початку 17го платили податки/торгували.
Кому війна, кому мати рідна
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Ну теперь все.
Ждем сколько раша дней протянет без налогов от липецкой фабрики.
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на крысьме сегодня:1. Николай Лях, которого оккупанты назначили "председателем Совета землячеств Украины за рубежом" просит оккупантов отменить указ о передаче Крыма УССР. Об этом он заявил на круглом столе, который обозвали "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". ШАПИТО https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047177256265822208. Рашисты постоянно пытаются спорить и негодовать о присоединении Крыма к УССР. Но украинцы всегда знали цену объединения Крыма с материком. Посмотрите короткий видеосюжет, созданный на основе архивных материалов https://twitter.com/krymrealii/status/10470045018638868483. Крупнейший торговый центр Севастополя "Муссон", закрытый в начале июня 2018 года, "не будет открыт даже после устранения всех нарушений, которые обнаружило МЧС", заявил оккупант Овсянников. Ранее ватники записывали видеообращение к путину, но не помогло https://sevastopol.su/news/tc-musson-ne-budet-otkryt-gubernator-sevastopolya

4. Симферополь. Русский драматический театр, проработав столько лет в "ужасной украинской оккупации", уже полгода как закрыт в "родной гавани". "Пожарная безопасность" великому русскому слову не соответствует https://twitter.com/KrimRt/status/1047461920247308289

5. "Больные раком Крыма не могут получить лекарства, которые во всех регионах выдаются бесплатно, уверяет медик из Москвы. Пациенты вынуждены тратить состояние даже на химию - в условиях, когда счет идет на дни, очередь на бесплатную химиотерапию в Крыму расписана на месяцы вперед" http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/krymskaya-onkologiya-ne-nadejsya-vyzhit/6. Армянск - город-катастрофа. Прошел дождик. В разных районах города, "в котором все хорошо", вместе с дождем летал яд разного химического состава. Какой и где - неведомо. ЗАМЕРОВ НИКТО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЕТ - даже известные российско-крымские мордатые блогеры. Команда отбой прозвучала. А в рф и в Крыму ватные "общественники" - дисциплинированные! https://twitter.com/KrimRt/status/10473824790557982727. Второй Армянск: в Керчи оккупанты продолжают добычу ядовитого песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища, куда полвека сгружал отходы железорудный комбинат. Куда идет песок - на больницы, школы, детсады или на трассу Таврида - остается только догадываться. По мнению крымских экологов, разрушение дамбы может привести к масштабной экологической катастрофе, сравнимой с аварией на Чернобыльской АЭС. Подхваченные течениями ядовитые вещества быстро распространятся вдоль черноморского побережья, что приведет к гибели флоры и фауны http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/vtoroj-armyansk-kerch-na-grani-ekologicheskoj-katastrofy/8. Жители оккупированной Керчи продолжают гибридно тосковать по Украине: "Почему Керчь после 2014 стала такая неопрятная, заброшенная? Дороги в центре ужасающие и мост возле АТС с трещинами скоро разрушится. Анон!". Ответы: "Камни с неба - единственное, что ждали и что получили в итоге", "Потому что до 2014 городом руководили донецкие, а после 2014 - свои, местные", "Потому что местная власть современная абсолютно ничего не делает, или не умеет делать, некомпетентна", "Половина администрации города - с материка (россии), а толку нет", "Все просто, раньше мы мэра выбирали и он хоть как-то перед народом отчитывался. Теперь они там пахана себе выбрали, и он для них отрабатывает - земельку там городскую выделить или вот школу бывшую снести и росгвардии отдать землю - под мостом, видимо, не захотели защитнички жить", "Олежа, вернись! (прим - зовёт украинского мэра города Олега Осадчего)", "(Рашистка из российского Абакана пишет) А до 2014 года она была как европейское государство? Медленно, но жизнь восстанавливается", "(Рашистке отвечают) А что изменилось за 4 года в нашем городе в лучшую сторону и какое отношение к нему имеете Вы?", "При чем тут именно 2014 год??", "А мне нравилось при Кучме! За*бок жили!", "С возвращением в «родную гавань» вас, граждане коллаборационисты!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047404643842756608

9. Рашист задал вопрос, но что-то пошло не так: "Вопрос к переехавшим в Феодосию!!! Как вам на новом месте? Быстро нашли работу? Какие плюсы и минусы жизни в Фео?". Ответы: "Поннаэээххалло! А потом в поликлиники - очереди. В садики - очереди. В школы - очереди. В магазины - очереди. На кладбище - очереди", "И что? Да, понаехали. Лично моя семья - заложники обстоятельств. Я вообще не горю желанием тут жить. И поверь, мы не одни такие", "Свалить из этой дыры при первой возможности - самое адекватное решение", "Че вы все тогда сюда претесь? И еще при этом пытаетесь нас жизни учить. Как-то без вас жили и без вашей сраной россии. И поверьте, намного лучше жили. Мы вам ничем не обязаны. Такой засраной и запущенной Феодосия никогда не была до прихода россии. И такого дележа города и беспорядка не было. А ваш сраный мост, которым вы все нам в нос тыкаете, можете себе в сраку засунуть. И поверьте, что большая часть Крыма не ХОТЕЛА НИ В КАКУЮ РОССИЮ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО! И все, кто пишет гадости про Украину, все выкинули украинский паспорт? И отказались официально от гражданства? И живете с тем подобием документа, который получили в ФМС?", "Среди моих знакомых 90% имеют биометрический паспорт Украины. Даже те, у кого флаг россии во дворе висит", "Были в одном нестабильном государстве, теперь в другом", "Я знаю точно, что ещё несколько лет, и Крым будет не узнать, будет на уровне материка (россии)", "Он уже на уровне - разбитый асфальт, мусор кругом, воровство и криминал. Надо иметь достоинство и не позволять всякой дичи обсирать крымчан, особенно тем, кто до Крыма жил без газа и в туалет на улицу ходил", "На вопрос к переехавшим в Феодосию так никто и не ответил" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104740565643577344010. Великолепный экстремизм на паблике Алушты. Скоро домой: "А давайте Алушту закроем на зиму! Один хрен, кроме БОМЖЕЙ, которые опять в несметных количествах приедут греться, она никому не нужна!!! Мы превратились в зашатанную российскую глубинку со всеми её прелестями", "Поддержую тебя", "Раньше худо-бедно санатории и пансионаты даже зимой коптили небо. Сейчас они или в коме, или готовятся к вскрытию. Зрим в корень. Нельзя желать гадости соседу - вернется сторицей. Это касается всех", "И это касается крымчан, которые предали Украину. И в корень зрить не надо" https://twitter.com/KrimRt/status/104740780170069196811. На крымском паблике снова разместили объявление фирмы, которая помогает оформить все виды украинских документов (с выездом на материк). В комментариях под объявлением, которое сопровождено картинкой с тестом "Европа без виз", понаехавшие и сидящие в мухосрансках пустили ядовитые слюни зависти: "Ура, дождались!", "Позитив - это всегда хорошо", "(Запоребрик пишет) Нах%й нужно, скажем дружно", "(Запоребрику отвечают) Что, не светит? Сызрань - твой потолок", "(Понаехавшая) Страну не перепутали? А шенгенскую визу не проще сделать?", "Вы крымчанка? Кто вам шенген откроет? Мы под санкциями", "Это не стране предлагают, не сможет вся страна воспользоваться этим", "(Понаехавшая из Костромы) Нахрена оно нам надо???" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104745517171709132912. На паблике Симферополя понаехавший решил провести опрос: "Давайте знакомиться! Из какого ты района? И как давно живёшь в Симферополе?". Ответы: "ХМАО-Югра. Собираюсь переезжать к вам на ПМЖ", "Восьмой день", "Давай, я только за. К сожалению, нет знакомых и друзей в Симферополе, так как не особо давно у вас. Сам из Нижнего Новгорода", "Марьино. Приехали на вахту с Калининграда!!!! Классно тут у вас", "Морозова. Второй год пошел", "Старый город. Год", "ЖД. 2 года", "Хорошая попытка, товарищ майор". Нашли в этом зоопарке местного? Да, который про майора написал. Саранча заполонила Крым https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104745657886407475213. Севастополь. Детские сады города лопаются от детей понаехавших (силовики, военные, чиновники и прочие). Рядовые лапти тут ни при чем - их без очереди не берут. Детям не хватает даже кроватей. Ватники скулят в соцсетях https://twitter.com/KrimRt/status/1047439034828697601 P.S. "Как-то без вас жили и без вашей сраной россии. И поверьте, намного лучше жили. Большая часть Крыма не ХОТЕЛА НИ В КАКУЮ РОССИЮ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО!", - написала жительница Феодосии. Любопытно, что такие сообщения, вызывавшие в 2014 году шквал ватной ненависти, в 2018-ом вызывают неприятие только у рашистов и оставшихся упоротых местных, но в небольшом количестве. Остальные предпочитают промолчать.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Кому вы втираете? Гоните в Крым через Шерифа Приднестровского ,а тут я не я и хата не моя
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Лучшим блогером Европы признана Крымская красавица Таня Сеид-Бурхан...,второе место занял блогер из Полтавы друг Паши Дальнобоя из США Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 7241
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Сенатор, посмотри шапку, там за пост cloud2009 26ea808215 свинорнусов лайкнуло, ты же понимаешь, что это орки на довольствии, как собственно и в фейсбуке. Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 1929
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Ох зря, цензор вынес топ лайков, свинорусы этим свои посты рекламируют.
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Липецкую фабрику украл 3 года назад начальник СледКома РАБссии Александр Бастрыкин....Быдло вы ТУПОЕ Roshen: Споживати нашу продукцію в окупованому Криму небезпечно для здоров'я - Цензор.НЕТ 9837
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Правильно ли я понимаю, что если в Крыму обнаружится "не протухшая" продукция Рошен, кому-то из туповатых имиджмейкеров однотурового будет не до смеха?
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ну в общем то и лосю понятно, что продав продукцию хоть в Украине, хоть в Беларусь, рошен, (как и другая конд фабрика) не будет контролировать, где будут обертки от конфет валяться
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Ну, не скажите. Если обертка будет на русском, пресс-службе придется срочно рассказывать, что в фразе "и ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками" они совсем другое имели в виду.
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кто-то нарыл в оккупации "запрещенные необандеровские цукерки", так что сработали на опережение - легендой про непригодную продукцию
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Приятно видеть как у острорылого небыдла под кличкою Senator разрывает пукан.
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А по факту - граница с врагом не закрыта и дипотношения не разорваны, торговля с агрессором растет, силовые структуры Украины работают в связке с мордором, а гавнокомандующий Рошен Липецкий продолжает развивать свой бизнес в стане врага.
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По всей Украине конфеты рошен опасны для здоровья! Чем богаче Пэтя становится, тем он становится наглее. Уже все границы морали перешел, бабло затмило ему глаза.....................
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Цензор.НЕТНовостиОбществоRoshen: Употреблять нашу продукцию в оккупированном Крыму опасно для здоровья
 
 
 
 
 
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