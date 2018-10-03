 Roshen: Употреблять нашу продукцию в оккупированном Крыму опасно для здоровья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме, относительно продукции в оккупированном Крыму, размещенном на сайте кондитерской корпорации Roshen.
"Обращаемся к украинцам, которые живут в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, непригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", - говорится в письме.
Также отмечается, что на Липецкой фабрике с 1 апреля 2017 года было полностью остановлено производство и ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками.
"Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с того времени на фабрике ничего не изготавливается. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками", - говорится в сообщении.
Также в компании напомнили, что для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года.
Краткий план действий по ликвидации фирм и ООО:
1. Необходимо принять решение о ликвидации организации.
2. Обязательно провести инвентаризацию имущества и обязательств.
3. Составление промежуточного баланса. Здесь необходимо проверить все Ваши обязательства, при этом в полном объеме расплатиться с кредиторами и учредителями, а также взыскать имеющуюся дебиторскую задолженность.
4. Выполнив все вышеперечисленные пункты, необходимо составить ликвидационный баланс.
5. На данном этапе назначается и утверждается состав ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению предприятием.
6. Внесение записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации фирмы.
7. Обязательная публикация о ликвидации юридического лица в журнале
«Вестник государственной ликвидации».
8. Ликвидация организации считается завершенной, после погашения задолженности по уплате налогов и сборов и внесения записи в ЕГРЮЛ.
Спорные моменты ликвидации предприятия
Существуют ситуации, когда необходимо неукоснительно выполнять четкие предписания, чтобы не возникало спорных моментов:
* Проводя инвентаризацию имущества и обязательств при ликвидации предприятия, необходимо соблюдать определенные нормы законодательства, в противном случае инвентаризация может быть признана недействительной.
* Необходимо учитывать требования каждой из очередей и неукоснительно соблюдать порядок удовлетворения требований кредиторов.
* Особое внимание уделите порядку завершения расчетов с сотрудниками ликвидируемого предприятия (соблюдайте все тонкости и используйте ссылки на ТК).
* При ликвидации организации особое внимание уделите расчетам с бюджетом, чтобы предприятие не привлекалось к налоговой ответственности, и при этом на должностные лица не были наложены административные взыскания.
Онлайн перетоки
http://br.so-ups.ru/Public/MainPage.aspx#
Тут вопрос в другом, зачем диабетик туда свою сою поставлял？ Не торгуем？ ну ну！
Вдумайтесь только - оперируют датой 1 апреля 2017 года
Три года войны, тысячи погибших - и только под давлением общественности закрытие этой треклятой фабрики!
Дима Камикадзе и САША СОтник.... о вас тварях РЮССКИХ в ЮТЬЮБЕ...
Кому війна, кому мати рідна
Ждем сколько раша дней протянет без налогов от липецкой фабрики.
4. Симферополь. Русский драматический театр, проработав столько лет в "ужасной украинской оккупации", уже полгода как закрыт в "родной гавани". "Пожарная безопасность" великому русскому слову не соответствует https://twitter.com/KrimRt/status/1047461920247308289
5. "Больные раком Крыма не могут получить лекарства, которые во всех регионах выдаются бесплатно, уверяет медик из Москвы. Пациенты вынуждены тратить состояние даже на химию - в условиях, когда счет идет на дни, очередь на бесплатную химиотерапию в Крыму расписана на месяцы вперед" http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/krymskaya-onkologiya-ne-nadejsya-vyzhit/6. Армянск - город-катастрофа. Прошел дождик. В разных районах города, "в котором все хорошо", вместе с дождем летал яд разного химического состава. Какой и где - неведомо. ЗАМЕРОВ НИКТО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЕТ - даже известные российско-крымские мордатые блогеры. Команда отбой прозвучала. А в рф и в Крыму ватные "общественники" - дисциплинированные! https://twitter.com/KrimRt/status/10473824790557982727. Второй Армянск: в Керчи оккупанты продолжают добычу ядовитого песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища, куда полвека сгружал отходы железорудный комбинат. Куда идет песок - на больницы, школы, детсады или на трассу Таврида - остается только догадываться. По мнению крымских экологов, разрушение дамбы может привести к масштабной экологической катастрофе, сравнимой с аварией на Чернобыльской АЭС. Подхваченные течениями ядовитые вещества быстро распространятся вдоль черноморского побережья, что приведет к гибели флоры и фауны http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/vtoroj-armyansk-kerch-na-grani-ekologicheskoj-katastrofy/8. Жители оккупированной Керчи продолжают гибридно тосковать по Украине: "Почему Керчь после 2014 стала такая неопрятная, заброшенная? Дороги в центре ужасающие и мост возле АТС с трещинами скоро разрушится. Анон!". Ответы: "Камни с неба - единственное, что ждали и что получили в итоге", "Потому что до 2014 городом руководили донецкие, а после 2014 - свои, местные", "Потому что местная власть современная абсолютно ничего не делает, или не умеет делать, некомпетентна", "Половина администрации города - с материка (россии), а толку нет", "Все просто, раньше мы мэра выбирали и он хоть как-то перед народом отчитывался. Теперь они там пахана себе выбрали, и он для них отрабатывает - земельку там городскую выделить или вот школу бывшую снести и росгвардии отдать землю - под мостом, видимо, не захотели защитнички жить", "Олежа, вернись! (прим - зовёт украинского мэра города Олега Осадчего)", "(Рашистка из российского Абакана пишет) А до 2014 года она была как европейское государство? Медленно, но жизнь восстанавливается", "(Рашистке отвечают) А что изменилось за 4 года в нашем городе в лучшую сторону и какое отношение к нему имеете Вы?", "При чем тут именно 2014 год??", "А мне нравилось при Кучме! За*бок жили!", "С возвращением в «родную гавань» вас, граждане коллаборационисты!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047404643842756608
9. Рашист задал вопрос, но что-то пошло не так: "Вопрос к переехавшим в Феодосию!!! Как вам на новом месте? Быстро нашли работу? Какие плюсы и минусы жизни в Фео?". Ответы: "Поннаэээххалло! А потом в поликлиники - очереди. В садики - очереди. В школы - очереди. В магазины - очереди. На кладбище - очереди", "И что? Да, понаехали. Лично моя семья - заложники обстоятельств. Я вообще не горю желанием тут жить. И поверь, мы не одни такие", "Свалить из этой дыры при первой возможности - самое адекватное решение", "Че вы все тогда сюда претесь? И еще при этом пытаетесь нас жизни учить. Как-то без вас жили и без вашей сраной россии. И поверьте, намного лучше жили. Мы вам ничем не обязаны. Такой засраной и запущенной Феодосия никогда не была до прихода россии. И такого дележа города и беспорядка не было. А ваш сраный мост, которым вы все нам в нос тыкаете, можете себе в сраку засунуть. И поверьте, что большая часть Крыма не ХОТЕЛА НИ В КАКУЮ РОССИЮ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО! И все, кто пишет гадости про Украину, все выкинули украинский паспорт? И отказались официально от гражданства? И живете с тем подобием документа, который получили в ФМС?", "Среди моих знакомых 90% имеют биометрический паспорт Украины. Даже те, у кого флаг россии во дворе висит", "Были в одном нестабильном государстве, теперь в другом", "Я знаю точно, что ещё несколько лет, и Крым будет не узнать, будет на уровне материка (россии)", "Он уже на уровне - разбитый асфальт, мусор кругом, воровство и криминал. Надо иметь достоинство и не позволять всякой дичи обсирать крымчан, особенно тем, кто до Крыма жил без газа и в туалет на улицу ходил", "На вопрос к переехавшим в Феодосию так никто и не ответил" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104740565643577344010. Великолепный экстремизм на паблике Алушты. Скоро домой: "А давайте Алушту закроем на зиму! Один хрен, кроме БОМЖЕЙ, которые опять в несметных количествах приедут греться, она никому не нужна!!! Мы превратились в зашатанную российскую глубинку со всеми её прелестями", "Поддержую тебя", "Раньше худо-бедно санатории и пансионаты даже зимой коптили небо. Сейчас они или в коме, или готовятся к вскрытию. Зрим в корень. Нельзя желать гадости соседу - вернется сторицей. Это касается всех", "И это касается крымчан, которые предали Украину. И в корень зрить не надо" https://twitter.com/KrimRt/status/104740780170069196811. На крымском паблике снова разместили объявление фирмы, которая помогает оформить все виды украинских документов (с выездом на материк). В комментариях под объявлением, которое сопровождено картинкой с тестом "Европа без виз", понаехавшие и сидящие в мухосрансках пустили ядовитые слюни зависти: "Ура, дождались!", "Позитив - это всегда хорошо", "(Запоребрик пишет) Нах%й нужно, скажем дружно", "(Запоребрику отвечают) Что, не светит? Сызрань - твой потолок", "(Понаехавшая) Страну не перепутали? А шенгенскую визу не проще сделать?", "Вы крымчанка? Кто вам шенген откроет? Мы под санкциями", "Это не стране предлагают, не сможет вся страна воспользоваться этим", "(Понаехавшая из Костромы) Нахрена оно нам надо???" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104745517171709132912. На паблике Симферополя понаехавший решил провести опрос: "Давайте знакомиться! Из какого ты района? И как давно живёшь в Симферополе?". Ответы: "ХМАО-Югра. Собираюсь переезжать к вам на ПМЖ", "Восьмой день", "Давай, я только за. К сожалению, нет знакомых и друзей в Симферополе, так как не особо давно у вас. Сам из Нижнего Новгорода", "Марьино. Приехали на вахту с Калининграда!!!! Классно тут у вас", "Морозова. Второй год пошел", "Старый город. Год", "ЖД. 2 года", "Хорошая попытка, товарищ майор". Нашли в этом зоопарке местного? Да, который про майора написал. Саранча заполонила Крым https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104745657886407475213. Севастополь. Детские сады города лопаются от детей понаехавших (силовики, военные, чиновники и прочие). Рядовые лапти тут ни при чем - их без очереди не берут. Детям не хватает даже кроватей. Ватники скулят в соцсетях https://twitter.com/KrimRt/status/1047439034828697601 P.S. "Как-то без вас жили и без вашей сраной россии. И поверьте, намного лучше жили. Большая часть Крыма не ХОТЕЛА НИ В КАКУЮ РОССИЮ! ЗАПОМНИТЕ ЭТО!", - написала жительница Феодосии. Любопытно, что такие сообщения, вызывавшие в 2014 году шквал ватной ненависти, в 2018-ом вызывают неприятие только у рашистов и оставшихся упоротых местных, но в небольшом количестве. Остальные предпочитают промолчать.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1