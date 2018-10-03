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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8875) Луценко (7167) Ляшко (1442) неприкосновенность (861) Сытник (606) Мосийчук (303) Холодницкий (560) САП (891)

 Представления о снятии неприкосновенности с Ляшко и Мосийчука не могут быть переданы в Раду: они не готовы, - Луценко

Анализ Генпрокуратуры показал неполноту и недоказательность подготовленных документов, утверждает глава ГПУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что инициированные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов из Радикальной партии Олега Ляшко и Игоря Мосийчука являются неполными и не могут быть переданы на рассмотрение в Верховную Раду. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще раз могу подтвердить, что у меня было представление на народного депутата Ляшко, инициированное НАБУ и САП, а также на народного депутата Мосийчука, инициированное НАБУ и САП. По обоим этим представлениям юридический анализ Генеральной прокуратуры указал на неполноту, недоказательность, и поэтому я не могу подать соответствующие документы на рассмотрение сессии (Верховной Рады, – ред.)", – сказал Луценко журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам регламента в среду в Киеве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Регламентный комитет признал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Дунаева

Он отметил, что на данный момент список представлений Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов исчерпан.

Напомним, весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением.

В сентябре 2018 года некоторые СМИ опубликовали информацию о готовящемся представлении о снятии неприкосновенности с нардепа Олега Ляшко, однако глава САП Назар Холодницкий опроверг это.

Напомним, 21 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

По словам источника в Генпрокуратуре, представление касается дела, открытого в отношении Мосийчука по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В частности, речь идет о его доме.

Также на Цензор.НЕТ: Рада отправила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на доработку.

Источник: https://censor.net.ua/n3089464
 
 
 Топ комментарии
 
С Ляшка?!
С главного придворного оппозиционера?!
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Значит бепепе готовит к голосованию очередной "популярный" закон. Мотивируют Шляшка на поддержку.
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ну, здрасьте!
против шляжка? оборзели в край...
да он чист.... как трубочист )))))))
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С Ляшка?!
С главного придворного оппозиционера?!
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Значит бепепе готовит к голосованию очередной "популярный" закон. Мотивируют Шляшка на поддержку.
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А он любил собаку, бабу, водку, драку...)
https://www.youtube.com/watch?v=okD6U8Bd_4I
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Очкатый урод продолжает выступать в цирке под названием дпу.И ведь кому то прийдется востанавливать этот важнейший госорга,после гастролей этого неудачника без юридического образования.Овощ урод зря его помиловал и отпустил из мены.Ну ничего,кружка его ему еще пригодится.
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ну, здрасьте!
против шляжка? оборзели в край...
да он чист.... как трубочист )))))))
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Вообще-то в европейской стране нельзя притеснять ЛГБТ.
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правильно и нельзя отказывать, например, захочет ляшко сытника или холодницкого- пжалуйста
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за бюджет проголосуют
останутся неприкасаемые
гомосеки)
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ну партия ляшка очень модная сейчас в европе- мужик с бантиком на голове и в кружевныых трусах
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цена вопроса- поцелуй радикалов в анальное шоколаднре отверстие с глубоким проникновением
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Так Ахметов же "попутчик революции", а это его шавки. Пока откатывает бабло Лолите, не тронут.
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Какой Ляшко и Мосейчук ?А кто в Зраде будет подгавковать? Голосов своих шавок маловатобудет ,а завтра надо Лугандон продлевать , а Вона сказала гавкать не буду Подання про зняття недоторканності з Ляшка та Мосійчука не можуть бути передані в Раду: вони не готові, - Луценко - Цензор.НЕТ 789
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Нє, як проти Тумгоєва, так усьо готово і швиденько віддали добровольця на смерть.
А от супроти хабарчука, тут да, тут не візьмеш за рубь за двадцять.
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Необоснованость.недоказательность.
"И тут мне начало дико везти" ...в лотерею,подумал Ляшко.
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Юга поварёнок!Що ти там вже готовишь?!Але добре..Ти пока неси то,що вже готово,а тех мы почекаэм.Аперитивчика давай Юрец.Що теж нема?!Так якого бiса,ти куховарити брався?! Подання про зняття недоторканності з Ляшка та Мосійчука не можуть бути передані в Раду: вони не готові, - Луценко - Цензор.НЕТ 237
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставления о снятии неприкосновенности с Ляшко и Мосийчука не могут быть переданы в Раду: они не готовы, - Луценко
 
 
 
 
 
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