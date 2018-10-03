 Сегодня 26 вновь созданных апелляционных судов начали работу, - Высший совет правосудия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Высшего совета правосудия.

Согласно сообщениям глав новосозданных судов свою процессуальную деятельность начали следующие суды: Днепровский, Волынский, Херсонский, Запорожский, Луганский, Черниговский, Хмельницкий, Николаевский, Ивано-Франковский, Закарпатский, Харьковский, Ривненский, Киевский, Тернопольский и Донецкий апелляционный суды.

Кроме того, начали работать: Первый, Третий, Пятый, Шестой, Седьмой, Восьмой апелляционные административные суды, Западный апелляционный хозяйственный суд, Центральный апелляционный хозяйственный суд, Северный апелляционный хозяйственный суд, Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд и Восточный апелляционный хозяйственный суд.

Также в сообщении напоминают, что согласно части шестой статьи 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", в случае ликвидации суда и образования нового суда, обеспечивающего осуществление правосудия на этой территории, суд, который ликвидируется, прекращает осуществление правосудия со дня опубликования в газете "Голос Украины" сообщения главы новообразованного суда о начале работы нового суда.

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