 Сегодня 26 вновь созданных апелляционных судов начали работу, - Высший совет правосудия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Высшего совета правосудия.
Согласно сообщениям глав новосозданных судов свою процессуальную деятельность начали следующие суды: Днепровский, Волынский, Херсонский, Запорожский, Луганский, Черниговский, Хмельницкий, Николаевский, Ивано-Франковский, Закарпатский, Харьковский, Ривненский, Киевский, Тернопольский и Донецкий апелляционный суды.
Кроме того, начали работать: Первый, Третий, Пятый, Шестой, Седьмой, Восьмой апелляционные административные суды, Западный апелляционный хозяйственный суд, Центральный апелляционный хозяйственный суд, Северный апелляционный хозяйственный суд, Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд и Восточный апелляционный хозяйственный суд.
Также в сообщении напоминают, что согласно части шестой статьи 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", в случае ликвидации суда и образования нового суда, обеспечивающего осуществление правосудия на этой территории, суд, который ликвидируется, прекращает осуществление правосудия со дня опубликования в газете "Голос Украины" сообщения главы новообразованного суда о начале работы нового суда.
В Киеве по адресу улица Кудряшова, 7 случилось происшествие: семья заявила, что в их квартиру проник неизвестный «аферист». Мужчина поменял замки на двери и закрылся изнутри.
Правоохранители попросили» захватчика» показать документы, которые позволяют ему находится в квартире по данному адресу. Владимир, так зовут мужчину, заявил, что он прописан здесь с 11 сентября 2018 года (эта запись присутствовала в его паспорте), а владельцем квартиры является его друг, который на данный момент находится в райотделе. При себе у Владимира были только копии документов.
Также нам рассказали постояльцы, что в этом районе - это не первый такой случай, но их семья - первые, кто решил с этим бороться. Говорят, бывало, когда истинных владельцев квартир отправляли в психбольницу.
Люди, ви що? Що значить не боротись? Та в США розстрілюють за таке. Прийшов чужий - бах бах.