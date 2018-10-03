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 Во Франции опровергли сообщения в СМИ о причастности украинского грузовика к перевозке кокаина

Во Франции опровергли сообщения о задержании груза кокаина якобы в грузовике с украинской регистрацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Правоохранители сообщили, что грузовик-морозильник с мороженой рыбой, в которой обнаружили более 650 килограммов кокаина, был зарегистрирован в Нидерландах, а не в Украине, как сообщали некоторые СМИ 2 октября.

Также уточнены данные о задержанных, которые ехали этой машиной: это граждане Финляндии, а не Нидерландов, как сообщалось ранее.

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Напоминаем, накануне газета La Depeche сообщила, что вблизи Тулузы французские таможенники задержали зарегистрированный в Украине грузовик, который следовал из Испании в Финляндию, с 650 килограммами кокаина внутри.

Источник: https://censor.net.ua/n3089455
 
 
 Топ комментарии
 
Уже даже французы научились отличать кацапов от украинцев.
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...І не виграв, а програв ))
- Хаим, я слышал вы выиграли в лотерею миллион! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
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Как всегда! Французы облажались! А нагадила рашка!
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Уже даже французы научились отличать кацапов от украинцев.
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Питер как раз поставляет в ЕС около 90% кокса. Так что с вероятностью 99% эти финны везли кокс под видом рыбы как раз из Питера.
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Во Франции опровергли сообщения в СМИ о причастности украинского грузовика к перевозке

кокаина
Не знаю как там украинский грузовик , а вот дипломатическими каналами РФ самолетом поставляла себе наркотики...
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Питер - главный кокс-хаб Европы.
А в Питер да. Поставляют диппочтой из Южной Америки.
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...І не виграв, а програв ))
- Хаим, я слышал вы выиграли в лотерею миллион! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
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Рашка упорото будет гадить Украине. В тот момент, когда европейцы ( в том числе и украинцы) хотят спокойно жить, раша на вата только и ищет момент шоб нагадить - это их смысл жизни.
Неплохо бы сделать флэш Моб - " кто нагадил - рашка". И перед посольствами РФ - " хватит гадить!" И кучу навоза
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Как всегда! Французы облажались! А нагадила рашка!
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Даже не сомневайтесь - рашка гадит всегда и везде
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Надо было так и писать: Кокаин из рашки, автомобиль тоже, при попытке задержания и наркокурьеры и автомобиль хотели прикинуться украинцами!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо Франции опровергли сообщения в СМИ о причастности украинского грузовика к перевозке кокаина
 
 
 
 
 
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