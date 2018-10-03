 Во Франции опровергли сообщения в СМИ о причастности украинского грузовика к перевозке кокаина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Правоохранители сообщили, что грузовик-морозильник с мороженой рыбой, в которой обнаружили более 650 килограммов кокаина, был зарегистрирован в Нидерландах, а не в Украине, как сообщали некоторые СМИ 2 октября.
Также уточнены данные о задержанных, которые ехали этой машиной: это граждане Финляндии, а не Нидерландов, как сообщалось ранее.
Напоминаем, накануне газета La Depeche сообщила, что вблизи Тулузы французские таможенники задержали зарегистрированный в Украине грузовик, который следовал из Испании в Финляндию, с 650 килограммами кокаина внутри.
кокаина
Не знаю как там украинский грузовик , а вот дипломатическими каналами РФ самолетом поставляла себе наркотики...
А в Питер да. Поставляют диппочтой из Южной Америки.
- Хаим, я слышал вы выиграли в лотерею миллион! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
Неплохо бы сделать флэш Моб - " кто нагадил - рашка". И перед посольствами РФ - " хватит гадить!" И кучу навоза