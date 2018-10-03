 Оккупационный суд в Крыму сократил на месяц срок политузнику Балуху

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Оккупанты отказали журналисту Семене в возможности покинуть Крым для лечения, - адвокат Курбединов

При этом суд не удовлетворил апелляцию защиты, но смягчил приговор, "учитывая положительную характеристику Владимира Балуха".

Ранее сообщалось, что Балуха не доставили на заседание суда Крыма, где началось рассмотрение апелляции на приговор по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания. Позже стало известно, что украинский активист отказался участвовать в заседании по видеосвязи, Балух не вышел из камеры.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 24 сентября отложил рассмотрение апелляции защиты украинского активиста Владимира Балуха на приговор российского райсуда в Раздольном по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

18 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Балух просит привести к нему нотариуса и хочет написать заявление на случай смерти.