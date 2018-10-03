 Регламентный комитет признал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Дунаева

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LIGA.net такое заявление сделал Первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник в кулуарах ВР.

По его словам, представление ГПУ является "обоснованным и законным".

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Пинзеник заявил: "Комитет пришел к выводу, что представление является законным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Отдельные замечания относительно обоснованности доводов указаны в заключении. Проголосовали единогласно. Один член комитета не голосовал".

Также по его словам, у членов комитета были замечания относительно обоснования представления ГПУ.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.