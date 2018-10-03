 Регламентный комитет признал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Дунаева

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LIGA.net такое заявление сделал Первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник в кулуарах ВР.
По его словам, представление ГПУ является "обоснованным и законным".
Также читайте: Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО
Пинзеник заявил: "Комитет пришел к выводу, что представление является законным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Отдельные замечания относительно обоснованности доводов указаны в заключении. Проголосовали единогласно. Один член комитета не голосовал".
Также по его словам, у членов комитета были замечания относительно обоснования представления ГПУ.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.