EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  242  0
Все про:неприкосновенность (861) Пинзеник Павел (56) Дунаев (13)

 Регламентный комитет признал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Дунаева

Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал законным представление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LIGA.net такое заявление сделал Первый заместитель председателя комитета  Павел Пинзеник в кулуарах ВР.

По его словам, представление ГПУ является "обоснованным и законным".

Также читайте: Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО

Пинзеник заявил: "Комитет пришел к выводу, что представление является законным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления. Отдельные замечания относительно обоснованности доводов указаны в заключении. Проголосовали единогласно. Один член комитета не голосовал".

Также по его словам, у членов комитета были замечания относительно обоснования представления ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий попросил Вилкула, Дунаева и Колесникова ознакомиться с представлениями ГПУ на них: "Чтобы не было, как в прошлый раз"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/n3089452
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет признал законным представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Дунаева
 
 
 
 
 
 вверх