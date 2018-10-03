 Действия России в Азовском море направлены на подрыв стабильности в Украине, - Столтенберг

Об этом перед заседанием министров обороны 29 стран НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим, какие препятствия движению судов оказывает российское военное присутствие в Азовском море, в Крыму и строительство Россией моста. Все это помеха нормальному судоходству. Продолжается кампания, нацеленная на подрыв стабильности в Украине. Поскольку мы поддерживаем украинскую стабильность, суверенитет и территориальную целостность, мы стоим с Украиной бок о бок", - заявил Столтенберг.

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При этом он не подтвердил ведение переговоров между Киевом и альянсом вокруг ситуации в Азовском море.

Руководитель НАТО в очередной раз подчеркнул, что все члены альянса "солидарны с Украиной, не признают незаконной аннексии Россией Крыма и продолжают ей оказывать практическую и политическую поддержку".

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Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.