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 Действия России в Азовском море направлены на подрыв стабильности в Украине, - Столтенберг

НАТО поддерживает Украину в ситуации, которую провоцирует Россия своей военным присутствием в Азовском море.

Об этом перед заседанием министров обороны 29 стран НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим, какие препятствия движению судов оказывает российское военное присутствие в Азовском море, в Крыму и строительство Россией моста. Все это помеха нормальному судоходству. Продолжается кампания, нацеленная на подрыв стабильности в Украине. Поскольку мы поддерживаем украинскую стабильность, суверенитет и территориальную целостность, мы стоим с Украиной бок о бок", - заявил Столтенберг.

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При этом он не подтвердил ведение переговоров между Киевом и альянсом вокруг ситуации в Азовском море.

Руководитель НАТО в очередной раз подчеркнул, что все члены альянса "солидарны с Украиной, не признают незаконной аннексии Россией Крыма и продолжают ей оказывать практическую и политическую поддержку".

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Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3089450
 
 
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В 2012 был в Феодосии... ...и там, не доезжая километров с 30 -- на бережку...
Палаткой стояли... ...на аэродром ездили -- гигантично!

Страусиные фермы... ...ночевал в открытой машине посреди любой дороги... ...гаишники русаков имели во все дыры... -- немцев пропускали без боя ...*)
Алкоголь -- любой -- незаподорого! ...понравилось, хоть и бедно, но жить можно было...
Никто никуда не просился.
А! -- в параше все туалеты выгребные -- возле кафьюшек и ресторанов -- мухи туда.сюда летают... -- биотуалеты...*)

В Украине -- унитазы со сливом... -- старьё, но работает! На любой дороге...
Понравилось в итоге. ...но украинцы, ещё жлобы на дороге... ...кхм... -- не европейцы, пардон! *)
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В последнем Вы ещё очень поинтеллигентничали :-\
Я вот недавно после трёхнедельного пребывания в Штатах (больше 3 тыс. миль за рулём), почти месяц предпочитал ездить по Киеву пассажиром, бо пока от дома до работы доедешь, так по дороге лютой смерти десятку водятлов пожелать успеваешь Действия России в Азовском море направлены на подрыв стабильности в Украине, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5165
А я ж верующий, потом на исповедь идти приходится
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Очень важно, чтобы такие заявления о позиции и действиях НАТО, ООН, ЕС, отдельных стран звучали из уст ответственных чиновников именно этих организаций/стран, а не произносились нашими президентом, премьером и пр.

Например, данная новость - это чёткая однозначная позиция НАТО, официально представленная руководителем организации, её генеральным секретарём.
А если бы это озвучил Климкин, например, то это бы выглядело как "мы считаем, что в НАТО так думают".

Исходный материал - на сайте NATO.

https://www.nato.int/cps/ie/natohq/opinions_158686.htm?selectedLocale=en
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия России в Азовском море направлены на подрыв стабильности в Украине, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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